「レプリカエッグ ～妻が妊娠した、誰かの子を。～」、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて10月14日(火) 12時より配信開始

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、当社が制作プロデュースを手がけるショートドラマ作品「レプリカエッグ ～妻が妊娠した、誰かの子を。～」が、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて2025年10月14日(火) 12時より配信開始することをお知らせいたします。

配信作品について

レプリカエッグ ～妻が妊娠した、誰かの子を。～

あらすじ：

子どもを望む主人公・石神拓哉は、妻・静香と妊活の末に自身が「無精子症」であることを知る。その事実を打ち明けようか悩む中、静香から突然"妊娠の報告”を受け、疑念を抱く。そんな折、親友・徳永晴人と静香の不倫現場を目撃。絶望に打ちひしがれる拓哉だったが、ひょんなことから晴人の妻・眞奈美とともに、「とある計画」を実行することになる。不倫により追い詰められたふたりが選んだのは、想像を超えた"とんでもない復讐劇"だった──。

※この物語はフィクションです。

製作著作：FANY Studio

制作プロダクション：MintoStudio、クリエイターズグループMAC

監督：平瀬 遼太郎

主なキャスト：平埜 生成、井上 百合子、福 結稀、若林 拓也、池谷 美音、三輝 みきこ、永滝 元太郎、石澤 美和



トレーラー：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8yUljJ7TY2A ]

FANY :D（ファニーディー）について

FANY :D（ファニーディー）は1話1～3分程度で、冒頭数話無料でその後都度課金となる「人間の欲望を解放する」をコンセプトとする縦型ショートドラマアプリです。復讐や裏切り、BL等を中心に初年度は50本以上のオリジナル作品の配信を予定しています。

FANY :D 各種公式SNS

youtube：https://www.youtube.com /@FANY_Drama(https://www.youtube.com/@FANY_Drama)

Tiktok https://www.tiktok.com /@fany__d(https://www.tiktok.com%20/@fany__d)

Instagram https://www.instagram.com /fany.drama/(https://www.instagram.com%20/fany.drama/)

X https://x.com/FANY_Drama

FANY :D 公式サイト https://fany-d.com

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

ショートドラマスタジオ特設ページ

https://mintoshortdrama.wraptas.site/

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/



