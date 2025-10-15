【2025年版】無駄にしない自己投資！女性のためのオンライン学習カオスマップ

アドネス株式会社

生成AIイノベーションのグローバルリーダー、アドネス株式会社（本社：東京都新宿区四谷、代表取締役社長：三上功太）は、2025年9月20日～25日に独自調査を実施し、働く女性のキャリア支援の一環として『女性のためのオンライン学習カオスマップ（全30サービス）』を公開しました。

AI時代のスキル変革が進む中、オンライン学習市場は急速に拡大しています。特に30代女性はキャリアとライフイベントの両立が求められ、「限られた時間と予算で成果を出す学び」を選ぶ必要があります。一方で、サービスの乱立により「何を選べばよいのか分からない」という課題も浮き彫りになっています。アドネスはこうした課題に応えるべく、主要30サービスを比較・整理したマップを公開。キャリアゴールに合った“無駄のない自己投資”を支援します。

◆カオスマップ（全30サービス）

横軸：学習スタイル（自己完結型 ←→ コーチング・伴走型）

縦軸：目的（部分的学習 ←→ 網羅的学習）

本カオスマップは、女性が自分に合った学習スタイルと目的を一目で把握できるよう「学習スタイル × 学習目的」の2軸で30サービスを分類しています。

短期集中でスキルを身につけたい人から、伴走型でキャリア転換を目指す人まで、最適な学び方を見つけやすく整理しています。

◆機能一覧あなたに合う学びが見つかる！主要機能を徹底比較

各サービスの特徴を、「学習スタイル（伴走型／自己完結型）」や「サポート期間」「副業案件紹介」「転職サポート」などの主要項目で整理。

添削・課題フィードバック、コミュニティ、補助金対応、資格対応・特許技術の活用有無まで網羅し、女性が安心して選べる実用的な比較表を掲載しています。

【記号の定義】

◎ … 強み／手厚い対応あり（公式に強調されている or 他社より優れている）

◯ … 対応あり（公式HP等で確認できる標準サービス）

△ … 条件付き／一部コースのみ／限定的

× … 対応なし／未記載（公式情報なし／判断不可）

◆女性のキャリア形成と副業支援に強いオンライン学習30サービス

キャリア・ライフイベント・自己実現を両立させたい女性に向けて、学習目的（部分的～網羅的）とスタイル（自己完結～伴走型）の2軸で選定しています。

実績・サポート体制・案件獲得支援の観点から、学びが“結果につながる”信頼性の高い30サービスを厳選しました。

◆担当コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84753/table/39_1_f569d2ed68a077dfb4dbc6319fb5a3b2.jpg?v=202510151128 ]

オンライン学習の選択肢は年々拡大していますが、情報が分散しており、比較・検討が難しいのが現状です。今回のカオスマップでは、各スクールの特徴を体系的に整理し、キャリアゴールに合わせた最適な自己投資を見つけやすくしました。

特に注目されるのは、専門家によるサポートを受けながら、複数のスキルを体系的に習得できるプログラムです。こうした学びは短期的なスキルアップにとどまらず、中長期的なキャリア形成や副業・独立などの収益化にも直結する点が支持を集めています。

一方で、UdemyやSchooのように低コストで気軽に学べるサービスも、学習の入口として依然重要です。自己投資のスタイルは一様ではなく、年収やキャリアステージに応じた選択が求められる時代になっています。今回のマップが、無駄のない投資判断を後押しする一助となれば幸いです。

◆対人サポートで挫折を軽減 結果を出すまで見届けるスキルプラス

累計受講者数 約4000人（2025年度10月現在）

「スキルプラス」とは、特許取得のAI技術「サクセスラーニング(R)」を応用した次世代代型教育プログラムです。多彩なコースから幅広くビジネススキルを学び、自分らしい働き方を実現するための実践型スキル習得サービスとなっています。

全1800本以上の講義動画に加え、AIラーニングシステムが導き出す明確なアクションマップにより、ゲーム感覚でスキルを習得可能。すべては「価値を創れる人になる」ことを目的に最適化された設計です。



▼スキルプラス公式HP

https://skill.addness.co.jp/public9

学習を支える体制も充実しています。電話サポートや個別Q&A対応はもちろん、代表・三上によるグループコンサルや食事会まで用意。こうした仕組みにより、受講生の多くが学んだ知識を実務へとつなげています。サービスの詳細は公式YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。

「スキルプラス」は、未経験からキャリアチェンジを目指す社会人や、副業・独立を志す方に向け、効率的に実践的スキルを学べるオンライン学習サービスです。受講前には体験会を開催し、プロのコンサルタントが一人ひとりに合わせた学習ロードマップを策定します。

学習継続を後押しする仕組みも多数整備。各種イベントや勉強会、講師による個別フィードバック、グループコンサルに加え、毎日11時～22時に参加できるオンライン自習（作業会）、日報・週報による進捗確認、さらにチャットによる即時サポートも提供しています。

また、学んだスキルを実務に活かすため、案件獲得支援も用意。希望者にはアドネスからライティング・動画編集・サムネイル制作などの案件を提供し、学習から実践までを一貫して伴走。即戦力として活躍できる人材の育成を目指しています。

「スキル習得に挑戦したいけれど不安がある」という方も安心できるサポート体制。「スキルプラス」で理想のキャリアにつながる学びを、ぜひ体験してみてください。

▼スキルプラス公式TV

https://www.youtube.com/@skillplusTV

◆アドネス株式会社について

アドネス株式会社は、「全人類をWell-beingなGiverにする」をミッションに掲げ、生成AIによるイノベーション時代に、グローバルリーダーとして新たな社会の実現を目指す次世代型教育企業です。

主力サービスである実践型リスキリングプログラム「スキルプラス」では、特許取得(特許第7610330号)AI「サクセスラーニング(R)」を活用し、受講者の学習プロセスを可視化・最適化。個々の習熟度や目標に応じた“行動マップ”を提示することで、継続的なスキル定着を実現しています。

教育とテクノロジーの融合により、個人のキャリア形成から企業の人材育成まで、多様な成長フェーズに寄り添う学習ソリューションを全国で展開しています。

【会社概要】

社 名：アドネス株式会社

東京オフィス：東京都新宿区四谷4丁目3-50 四谷トーセイビル5F

代 表 者：代表取締役社長 三上功太

設 立：2021年7月26日

事 業 内 容 ：次世代型教育事業、Webマーケティング支援事業

アドネス株式会社HP：https://addness.co.jp/