シュウ ウエムラが、パリ ファッション ウィークにて、上海＆香港ベースのデザイナーcaroline huのショーでバックステージメイクアップを担当

日本発のメイクアップ アーティストブランド『シュウ ウエムラ』が、2025年10月1日(現地時間）に開催されたパリファッションウィークのcaroline huのSS26コレクションのショーでバックステージメイクアップを担当。

シュウ ウエムラ インターナショナル アーティスティック ディレクターのuchiideが、プロのメイクアップアーティストリーによって、チュールやパステルカラーをハーモナイズさせたコレクションに、質感やエッジィさをプラスしました。

caroline hu SS26 x shu uemuraメイクアップコンセプト

「破壊とロマンス」

image by Flo Kohl (@whatsupflo)

愛の二面性、そしてそのふたつの個性が交差し新たな美を生み出す瞬間。その儚くも力強い融合を、コントラストの効いたデザインとテクスチャーで描き出しました。

2つのルックを通して「既存のルール」を崩すという新しい美の可能性をメイクアップで表現。

一つ目は、下まぶたにレッドのアイシャドウを柔らかく広めにぼかしたエモーショナルなルック。

二つ目は、曖昧ににじんだチェック模様のリップが印象的なスタイル。

シュウ ウエムラのメイクアップアーティストによる“最後のひと筆”が、可憐で遊び心あるコレクションに命を吹き込みました。

■caroline huについて

Reverie by Caroline Hú（レヴェリー バイ キャロライン・フー）は、2019年5月にキャロライン・フーによって設立されたウィメンズウェアブランドです。ニューヨークと上海を拠点に活動するフーは、日常の中に息づくロマンティシズムをインスピレーションに、革新的な構築美を追求しています。彼女のスタイルは現代的な美意識と卓越したクラフトマンシップが融合したロマンティックなもので、見る者の視線と想像力を瞬時に惹きつけます。フーは、女性の自立や意識、魂の自由という自身のビジョンを再定義し続けています。

キャロライン・フーはロンドンのセントラル・セント・マーチンズで学士号を、ニューヨークのパーソンズ美術大学で修士号を取得。2019年にはLVMHプライズのファイナリストに選出され、BoF China Prizeの初代受賞者となりました。また、Forbes Chinaの「30 Under 30」にも選ばれるなど高い評価を受けています。彼女の作品はニューヨーク・メトロポリタン美術館のコスチューム・インスティテュートにも収蔵されています。

■uchiide シュウ ウエムラ インターナショナル アーティスティック ディレクター

shu uemura DNAとして今も息づくパイオニアスピリットを受け継ぎ、包括的なアプローチで新たな美の形、方法、スタイルを未だかつて見たことのないビジョンとして提案する日本を代表する唯一無二のアーティスト。数々の著名なコレクションのメイクアップを手掛け、海外からの評価も高い。

“シュウ ウエムラは、日本ではじめて国際的に有名になった

メイクアップ アーティスト ブランドとして知られています。

シュウ ウエムラのバラエティ豊かなユニークな製品や、豊富な色数、

メイクアップ道具だけではなく、プロフェッショナル メイクアップアーティストの精神を持ちながら、

我々の行う全ての事には理由やロジックのある大変豊かなブランドだと思います。” - uchiide

■シュウ ウエムラについて

1967年に誕生した日本発、メイクアップ アーティストブランド「シュウ ウエムラ」。

ブランド創始者の植村秀は、「美しいメイクアップは、美しい素肌からはじまる。」という考えのもと、初めてメイクアップとスキンケアの双方からビューティへと昇華させた改革者。

現在もそのDNAを継承し、美の形、方法、スタイルといった包括的なアプローチで“個性美”を提案しています。表参道旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」他、全国の百貨店を中心に展開。

