ColorSingから、4名のオリジナル楽曲が10/15に配信開始

ColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing（カラーシング）」における歌の配信者（以下、Lシンガー）4名が、2025年10月15日（水）にオリジナル楽曲の配信を開始しました。各楽曲は、各種の音楽ストリーミングサービスにて視聴、ダウンロードが可能です。

当社は「歌の力を最大化し、人生に彩りを」のミッションのもと、ライブ配信枠を歌に特化したアプリ「ColorSing」を2023年7月に提供開始しました。現在、月間約4,000人のLシンガーが活躍しています。

ColorSingで毎月開催している「パール杯※1」というイベントにおいて、SHIORI、あゆぴこ、はら、ねこるの4名はリスナーからの多くの応援を集め、パールを獲得しました。そして、貯めたパールを「オリジナル楽曲制作権」というプライズに交換し、この度の楽曲配信となりました。

貯めたパールは、オリジナル楽曲制作権以外にも、自身の魅力を映像とともに伝えられる「ミュージックビデオ制作権」、より多くの方に対して露出できる「JOYSOUND CM出演権」や「リアルライブ出演権」など幅広いプライズと交換※2できます。

2024年5月以降、ColorSingから毎月オリジナル楽曲が誕生しており、これまでに発表された楽曲は累計76曲となりました。パール杯で実績を積むことにより、すべてのLシンガーに歌で夢を叶えるチャンスがあります。

ColorSingでは、「歌で夢を叶えたい」「より多くの人に歌を届けたい」と願う歌い手やアーティストをサポートするイベントを続々と実施しており、Lシンガーを募集中です。



※1 パール杯：歌配信を視聴しているリスナーがコメントやギフトアイテムを送ると、Lシンガーの順位・スコアが上がり、 パールを獲得できる仕組みのイベント

※2 パールと交換可能なプライズ一覧：https://colorsing-event.wraptas.site/prizes

Lシンガー志望の方は、ColorSingアプリからご応募ください（iOSアプリでのみ配信可能）。

アプリダウンロードURL：https://x.gd/uzzDF

【2025年10月15日配信開始楽曲紹介】

Still ／ SHIORI https://linkco.re/ZBVVQ7vV(https://linkco.re/ZBVVQ7vV)

コメント：

何かを諦めることで自分を守ってきた人に、そっと寄り添えるような曲を作りたくて詞を書きました。

“何も失わずに得たものなんていらない”。その言葉が、この曲のすべてです。

傷も迷いも抱えたまま、それでも前に進むあなたへ。

こだわりの音色も是非、イヤホンで感じてください

YTZ！ ／ あゆぴこ https://linkco.re/1Mr8STY4(https://linkco.re/1Mr8STY4)

コメント：

出会ったすべての皆さんがYTZと思えるように願いを込めて。

あゆぴこの人生のテーマ「やったるぞ」

YTZワイティーゼットを曲に乗せて、すべての皆さんへパワーを届ける歌を作りました。

やったるぞったらやったるぞ。

ありがとう。

はら日和 ／ はら https://linkco.re/26pVt8Ys(https://linkco.re/26pVt8Ys)

コメント：

くせになる、歌を歌う「はら」と申します。

はらまきの皆様のおかげで、またひとつ、楽曲ができました。

「#はらがすきすぎる」

一緒に歌えたら嬉しいです…！

いつもありがとう。

キミイロ ／ ねこる https://linkco.re/VXMN4t7Z(https://linkco.re/VXMN4t7Z)

コメント：

初めてのバラードに挑戦してみました！

ストレートな歌詞のラブソングになっていて

心があったかくなるような楽曲なので良かったら聞いて下さい

＜歌特化型ライブ配信アプリ「ColorSing」について＞

ColorSingは、歌好きのみが集い、あなたの「歌」が純粋に評価される、歌特化型ライブ配信アプリです。

国内最大規模のライブ配信アプリ運営の実績をもつチームが、JOYSOUNDとDeNAのサポートのもと2023年7月に提供を開始しました。

「JOYSOUNDの音源11万曲以上を使用可能」や「歌好きの推しが付きやすく居着きやすい仕組み」「歌が評価される業界最高水準の報酬制度」といった「歌で生きていく」ためのサービス設計にこだわった、ライブ配信業界で唯一無二の特長を有しています。

現在、月間配信者数は約4,000人に達しています。ライブ配信経験豊富な配信者からも「歌が評価されて居心地がいい」「稼げる」と評価・注目を集めています。



