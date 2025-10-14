【ロクシタン】“光の魔法”がテーマのホリデーコレクションが登場。第一弾は2025年10月29日（水）限定発売。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンから、今年もホリデーコレクションが登場します。

今年のテーマは、「#Catch The Lights -オート・プロヴァンスの光の魔法- 」。

メゾンのルーツであるオート・プロヴァンスのクリスマスの光を香りで表現したコレクションです。

第一弾は、オート・プロヴァンスの清々しい朝の光をイメージした、繊細で清らかなピオニーとカメリアが香る、みずみずしく華やかな香りのコレクション。現在、全国のロクシタン店舗や公式通販サイトにて予約受付中です。予約でしか手に入らない特別キットも。店頭やロクシタン公式通販サイトにてお早めにご確認ください。

ロクシタン公式通販サイト： https://jp.loccitane.com/holiday2025

今年のホリデーコレクションのテーマは、「#Catch The Lights -オート・プロヴァンスの光の魔法- 」

日照時間が長い、南仏オート・プロヴァンス。

豊かに注がれるオート・プロヴァンスの太陽の光は、植物や大地に溢れるような恵みをもたらし、人々に生きる歓びを感じさせます。中でも空気が澄んだホリデーは、一年で一番清らかな光を放ちます。

朝、昼、夜、移り変わるドラマティックな光は、誰かの心に幸せを灯す、魔法のような光です。

この３つの特別な光を称えた今年のホリデーコレクションは、

心に幸せ灯すオート・プロヴァンスの太陽の光の、朝・昼・夜の光を香りで表現しています。

10月29日に登場する第一弾は、朝の光がテーマの「プルミエール レイヨン」。

光が目覚めるオート・プロヴァンスの8時8分。

空や大地を淡いピンクで包む一年で最も特別な日の訪れを告げる朝の光は、高揚感で心を満たす光の魔法。

その光を、繊細で清らかなピオニーとカメリア、フルーティーなペアーでみずみずしく華やかに表現しました。

ラインナップは、清らかで華やかな空気を纏える「プルミエール レイヨン オードトワレ」をはじめ、

ホイップクリームのようなふわふわの泡と香りが楽しめるシャワーホイップ、淡雪のように肌に溶け込むホイップボディクリーム、冬の乾燥した手肌をうるおいと香りで包み込むハンドクリームとネイルオイルなど、全6品が限定で登場します。

ドラマティックな一日が始まるような高揚感をもたらす、華やかな朝の光の香りを、

今年一年頑張った自分や大切な人へ贈りませんか。

【PRODUCT LINEUP】

発売日：2025年10月29日（水）数量限定発売

（写真左から）

プルミエール レイヨン オードトワレ 50mL 税込8,470円

プルミエール レイヨン シャワーホイップ 200mL 税込4,070円

プルミエール レイヨン ホイップボディクリーム 125mL 税込4,950円

プルミエール レイヨン パフュームド ハンドクリーム 30mL 税込1,870円

プルミエール レイヨン ネイルオイル 7.5mL 税込2,860円

プルミエール レイヨン リップバーム 12mL 税込2,310円

豪華な予約限定のスペシャルキットや、ギフトに贈りやすいキットも同時発売。

プルミエール レイヨン シークレットコンプリート 税込18,700円 ※予約限定

・プルミエール レイヨン オードトワレ 50mL

・ プルミエール レイヨン ホイップボディクリーム 125mL

・ プルミエール レイヨン ネイルオイル 7.5mL

・ プルミエール レイヨン シャワーホイップ 200mL

・ プルミエール レイヨン パフュームド ハンドクリーム 30mL

・ ホリデー ディスカバリーポーチ ピンク

プルミエール レイヨン ボディ＆ハンド 税込6,820円

・プルミエール レイヨン ホイップボディクリーム 125mL

・プルミエール レイヨン パフュームド ハンドクリーム 30mL

ロクシタンジャポン株式会社

光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創業50周年を迎えます。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。