【ロフト】10月24日(金)アル・プラザ小松1階に「小松ロフト」オープン！

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、「小松ロフト」を2025年10月24日(金)に「アル・プラザ小松」(石川県小松市)(株式会社平和堂/滋賀県彦根市/代表取締役執行役員 CEO 平松正嗣)１階にオープンいたします。ロフトは現在全国で183店舗を展開しており、石川県内では2店舗目、北陸3県では5店舗目の出店です。

「アル・プラザ小松」は、1989年７月に開業、長きにわたり地域に支持されてきた地元密着型の商業施設で、10月24日(金)の全館リニューアルの一環で、「小松ロフト」が出店いたします。近隣半径3km以内に高校・大学を7校有し、また、半径5km圏内の年代構成比も30代40代が27％を占め、ロフトのメインターゲットである年齢層にマッチした期待値の高い商圏です。最新のトレンドを踏まえ、旬の雑貨を通してロフトならではの新しい売場づくりを展開します。開店記念企画としてお買上げ特典も実施予定です。

■“新しいモノ、ワクワクするコトが必ず見つかる”、雑貨の“旬”を体感できるお店を目指します

売場面積は、約261坪(約863平方メートル )、ロフトで最も多く展開しているスタンダードな店舗規模です。ワンフロアの買い回りしやすい最新のレイアウトにて、商品は、トータルでおよそ19,700種類を品ぞろえ、文具雑貨(9,300種類)、美容・健康雑貨(6,500種類)、バラエティ雑貨(2,500種類)、生活雑貨(1,400種類)の4領域で、市(旬)と蔵(定番)の商品を展開いたします。

【「クリエイターmeetsロフト」×石川県ゆかりのクリエイター】

“アートとの思いがけない出会い”をテーマにクリエイターの文具や雑貨を展開する企画「クリエイターmeetsロフト」の中で、石川県にゆかりのあるクリエイター3名にスポットを当て、小松ロフトで特別展開します。

■期間：10月24日(金)～

■参加クリエイター： 小林萌子、meggmitt 、ayae(敬称略/順不同)

■商品数：ポストカード・ノート・だるまなど30種類以上展開予定

【ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW】 ※価格は全て税込み

韓国コスメだけをクローズアップし、豊富なラインナップのリップ、話題の成分を配合したスキンケアアイテムなど、ロフト限定品や先行販売品を中心に新商品を多数取りそろえます。

■期間：10月24日(金)～11月14日(金)

●3CE グレイジーリップグロウ(日本ロレアル) 2,530円

●Laka デビルリップ(JT) 1,980円

【メニューの幅が広がるアイテムも！「おベントウの会 2025AW」】

丼や麺メニューも入れられるランチボウルや撥水ランチクロスなど、秋におすすめのランチアイテムがそろいます。

■期 間：10月24日(金)～11月24日(月・振)

●ロフト限定/ 撥水ランチクロス 1,430円

●Lasi ランチボウル(たつみや) 2,750円

【小松ロフトオープン記念キャンペーン】

●「ロフトオリジナルトートバッグ」プレゼント！

10月24日(金)より小松ロフトで合計税込2,500円以上お買上げのお客さま先着2,000名さまに「ロフトオリジナルトートバッグ」をプレゼント。

●ロフトアプリユーザー限定「ロフトク５％OFF」

ロフトアプリで、小松ロフトの店舗をお気に入り登録すると、1回のお会計合計税抜1,000円以上で５％OFF。期間中何度でもご利用可能。

■期間：10月24日(金)～11月3日(月・祝) 11日間

【店舗 概要】

◇店舗名：小松ロフト

◇所在地：石川県小松市園町ハ23番地１ アル・プラザ小松 1階

◇開店日：2025年10月24日(金)

◇売場面積：約261坪(約863平方メートル )

◇営業時間：午前10時～午後8時

◇休業日：アル・プラザ小松に準ずる

【アル・プラザ小松 施設概要】

◇開業日：1989年7月1日、2025年10月24日(金)全館リニューアル予定

◇運営管理：株式会社平和堂

◇HP：https://www.heiwado.jp/

◇テナント数：42店舗(リニューアル時)

◇アクセス：JR小松駅から徒歩12分/バス停園町徒歩0分・小野寺町から徒歩5分

【株式会社ロフト 会社概要】 ※2025年10月14日現在

◇所在地：東京都渋谷区宇田川町18番2号

◇設立：1996年8月8日

◇代表者：代表取締役社長 安藤 公基

◇資本金：7億5000万円

◇展開店舗数：国内183店舗(直営156店舗/FC 27店舗)、海外9店舗(直営6店舗/ FC 3店舗)

◇北陸三県展開店舗数：４店舗(金沢・富山・マルート富山・福井ロフト)

◇ロフトHP： https://www.loft.co.jp/

◇ロフトアプリ会員数：928万人(2025年9月末)