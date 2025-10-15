自動車用プロペラシャフトの世界市場2025年、グローバル市場規模（単体式シャフト、多分割式シャフト）・分析レポートを発表
2025年10月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用プロペラシャフトの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用プロペラシャフトのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の自動車用プロペラシャフト市場は2023年に数百百万ドル規模で評価され、2030年までに再調整された市場規模へ拡大する見込みです。予測期間中の年平均成長率は一定の割合で推移すると見込まれています。自動車産業は本市場の主要な成長要因であり、特に世界的な自動車生産・販売動向が市場に大きな影響を与えています。
2017年には世界の自動車生産台数が9,730万台、販売台数が9,589万台に達し過去10年間でのピークを迎えました。しかし2018年以降は世界経済の減速により自動車市場全体が縮小し、2022年には約8,160万台に減少しました。現在、自動車の90%以上はアジア、欧州、北米の3大地域に集中しており、アジアが世界全体の56%を占め、欧州は20%、北米は16%を占めています。特に中国は世界最大の自動車生産国として32%を占め、日本は世界最大の自動車輸出国であり、2022年には350万台以上を輸出しました。
________________________________________
市場構造と対象分野
レポートは自動車用プロペラシャフト産業のサプライチェーン全体を俯瞰し、乗用車と商用車を対象に単体式シャフトおよび多分割式シャフトの市場動向を整理しています。さらに、先端技術や特許動向、主要用途やトレンドも分析対象となっています。
地域別には、北米と欧州で政府主導の施策や消費者意識の高まりによる安定成長が見込まれる一方、アジア太平洋地域、特に中国が強い内需と政策支援、製造基盤の充実によって世界市場を主導しています。
________________________________________
レポートの特徴と分析内容
本レポートは、業界全体を俯瞰しつつ詳細な市場構造を示す点が特徴です。以下の観点から多角的に分析されています。
● 市場規模とセグメンテーション：タイプ別、用途別に販売数量や収益、シェアを算出。
● 産業分析：政策・規制、技術革新、消費者嗜好、市場ダイナミクスを含む包括的な業界動向を評価。
● 地域分析：政府支援策、インフラ発展、経済状況、消費者行動などを要素とし、地域ごとの市場特性を把握。
● 将来予測：市場の成長率や需要予測、新たなトレンドを提示。
さらに詳細な視点として以下の内容が加わります。
● 企業分析：主要メーカーやサプライヤーの財務実績、製品ポートフォリオ、戦略を評価。
● 消費者分析：用途別に消費者行動や嗜好、レビューを調査。
● 技術分析：現在の技術水準や将来の開発可能性を評価。
● 競争環境：市場シェアや差別化要素を分析し、各社の競争力を比較。
● 市場検証：調査結果をアンケートやインタビューで裏付け。
________________________________________
市場セグメント
自動車用プロペラシャフト市場は以下のように分類されます。
● タイプ別：単体式シャフト、多分割式シャフト
● 用途別：乗用車、商用車
________________________________________
主要企業
市場における代表的な企業は以下の通りです。
● GKN
● NTN
● Huayu Automotive
