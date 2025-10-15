「あるあるCity × アパマンショップ」最高の休日キャンペーン開催のお知らせ

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のAPAMAN株式会社（東京都千代田区・EL CAMINO REAL株式会社の連結子会社 代表取締役社長 山崎戒)は、北九州・小倉のポップカルチャー拠点「あるあるCity」とアパマンショップは、X（旧Twitter）にてタイアップキャンペーンを2025年10月15日（水）10:00～10月21日（火）23:59で実施します。Wフォロー＆対象投稿のリポスト、指定ハッシュタグを付けた引用ポストで応募完了。アパマンショップ KPF2025 supported by いいちこのプレミアムチケット（11月15日、11月16日のいずれか1日／合計2組4名）や、九州の人気フードギフトが当たります。

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象としたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とします）

キャンペーンメインビジュアル

キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/169_1_14a0fb29c2bae230daf48b094805c5b0.jpg?v=202510151058 ]

【プレミアムチケットの取扱い・注意事項】

・アパマンショップ KPF2025 supported by いいちこグリーンステージで開催されるイベントを11/1

5・11/16のどちらか1日通しで座席にてご観覧いただけるチケットになります。

・チケットは「座席確保」を目的としたものとなります。

・座席位置につきましては当日受付にてご確認ください。

・当選された日付のみ有効となります。

・日付変更・払い戻し・再発行はできません。

・他の賞品への変更はできません。

・第三者への譲渡・転売・オークション/フリマ出品・景品交換・金銭/物品との交換を一切禁止しま

す。

・当選者を含む複数名での使い回しや貸与を禁止します。

・不正取得・不正応募・規約違反が判明した場合、当選取消・無効化・入場拒否を行います。

・当日、本人確認を実施します。当選者様および同行者様の本人確認書類の提示にご協力ください。

・賞品はチケットのみとなります。会場までの交通費等は含まれません。

・当選者様が未成年者の場合は、保護者の方を同行者様としていただきます。未成年者2名での入場は

できません。

・各出演者、時間等のイベント内容は都合により変更となる場合がございます。イベント詳細について

は「主催者Webサイト(https://www.ktqpopfes.jp/2025/)」をご確認ください。

・係員の指示に従っていただけない方、主催者が禁止している行為や他の来場者の迷惑になる行為を行

う等の方は主催者の判断により入場をお断りしたり途中退場頂く場合がございます。 キャンペーンご

応募資格と注意事項 ・応募期間内に、ご応募いただいた方が対象となります。応募期間外にご応募い

ただいた場合は抽選対象外となります。

・抽選状況・抽選結果等のお問い合わせには一切お答えできません。

・応募にはXのアカウントが必要です。非公開設定の場合は抽選対象外となる場合があります。

・公序良俗に反する内容、第三者の権利侵害、危険行為を助長する投稿は無効とします。

・当選者にはDM等でご連絡します。期日までにご返信が頂けない場合は当選無効となる場合がありま

す。

・本キャンペーンは【アパマンショップ】による企画です。X（旧Twitter）は本企画の後援、承認、運

営を行うものではありません。

・未成年者は保護者の同意が必要です。投稿内容に人物が映る場合は、投稿者またはその保護者が肖像

権等の許諾を得てください。

・記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

・キャンペーン内容・スケジュールは予告なく変更・中止となる場合があります。

・個人情報は当選連絡・賞品発送・本人確認・各種問い合わせ対応の目的に限り利用します。 詳細は

当社プライバシーポリシーをご確認ください。

https://www.apamanshop.com/privacy/index.htm

