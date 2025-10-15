半導体用排ガス処理装置市場調査レポート：成長要因と投資機会分析2025
半導体産業では、マイクロチップの製造などの工程において、有毒性、引火性、さらには人や環境に有害なガスが使用されている。これらのガスは、各国の法律に基づき、除害処理を施す必要がある。すなわち、それぞれの閾値（TLV：許容濃度）を下回るレベルまで削減されなければならない。ガスの種類によっては、熱処理方式、水処理方式、あるいはその両方を組み合わせた技術が求められる。こうした処理の結果、排気ガスは自然環境に悪影響を及ぼすことなく大気中に放出され、より環境に優しい世界の実現に貢献することができる。
成長が止まらない―排ガス処理装置が支える次世代半導体産業
半導体製造工程では、多くの化学薬品やガスが使用され、プロセス中には有害な排ガスが発生する。この排ガスを安全に処理するための装置が、いま業界内外で注目を集めている。とりわけ先端ノードの微細化や3D構造化の進展により、使用される薬品の種類と量が多様化し、排ガス処理の複雑性が飛躍的に高まっている。これにより、単なる環境対策設備ではなく、プロセス全体の安定性を支える中核的な役割を果たす技術へと進化している。
さらに、各国で強化される環境規制やクリーンルーム管理基準の高度化も、排ガス処理装置の性能向上を後押ししている。今後は、省エネルギー性や薬品リサイクル機能、装置の自動制御能力など、総合的な環境インテリジェンスが求められる。技術革新のペースと比例して、この分野の需要は中長期的に安定して伸びていく見通しである。
半導体製造の深層を支える「見えない主役」
一見地味に思える排ガス処理装置であるが、製造歩留まりやクリーンルームの運用効率に直結する要素として、半導体工場では欠かせないインフラである。特に、ドライエッチングやCVD、アッシングなどの工程では、可燃性や毒性を有するガスの発生が避けられず、装置の処理性能が製品品質や工場稼働率に直結する。
装置自体も、熱分解、燃焼、湿式洗浄、プラズマ処理など、多様な方式が併用される複合型が主流となりつつあり、装置設計においては顧客プロセスとの最適整合が重視されている。また、装置のコンパクト化やモジュール設計の進展により、導入の柔軟性も向上している。このような多機能化・高性能化の流れに対応できるプレイヤーこそが、今後の業界競争においてリードを取る存在となる。
市場変化の波に乗れるか―グローバル化とローカライズの両立
世界的な半導体生産能力の分散化に伴い、排ガス処理装置市場も急速にグローバル展開が求められる時代に突入している。各地域の環境基準やエネルギー事情、製造工程の差異に応じて、装置に求められる仕様も大きく異なる。ここに対応するためには、単なる輸出ビジネスにとどまらず、現地製造やサービス体制の構築が不可欠となる。
一方で、ローカル市場に根差したカスタマイズ対応や、地域ごとの技術パートナーとの協業も、今後の差別化要素として重要性を増している。装置の信頼性やアフターサービス体制が投資判断において大きなウェイトを占めるため、販売後のサポート力も企業の評価指標となる。変化のスピードが速い中、柔軟な対応力と地域適応力を兼ね備えた企業こそが、次なる勝者となるだろう。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル半導体用排ガス処理装置市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113456/exhaust-abatement-systems-for-semiconductor）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.8%で、2031年までにグローバル半導体用排ガス処理装置市場規模は21.3億米ドルに達すると予測されている。
