グローバル能力センター市場：2025年～2032年にかけてCAGR13.51％で成長を予測
グローバル能力センター（GCC）市場は、2024年に1,459.2億米ドルと評価され、2032年には4,021.4億米ドルに達すると予測されています。2025年から2032年にかけて、年平均成長率（CAGR）は13.51％と見込まれ、企業のコスト最適化とデジタルトランスフォーメーションへの需要拡大が主要な成長ドライバーとなっています。特に、インドや東ヨーロッパの戦略的な地域におけるGCCの活用により、企業は30％から50％のコスト削減を実現可能です。さらに、AI、データ分析、クラウドコンピューティングといった高度な能力の追求が約65％の企業でGCC活用を促進しています。加えて、金融、IT、人事など複数の機能をGCCで統合する企業は約40％に達しており、グローバルビジネスサービスの需要拡大を反映しています。
セグメンテーション分析
サービス別
ITサービスは市場の約50％を占め、デジタルトランスフォーメーションやクラウド、サイバーセキュリティの重要性に伴い、最大のシェアを保持しています。次いでBPM（ビジネスプロセスマネジメント）が30％を占め、業務効率化やコスト削減、顧客対応の最適化に貢献しています。KPO（知識プロセスアウトソーシング）は20％のシェアを占め、データ分析、金融調査、法務手続きなど、より専門性の高いサービスを提供しています。エンジニアリングおよびR&Dサービスは8％で、自動車、医療、航空宇宙分野におけるイノベーションや製品開発を支えています。
組織規模別
大企業は市場シェアの73％を占め、インフラ、テクノロジー、専門人材への投資力が優位性となっています。大企業は複雑なビジネスプロセスを簡素化し、IT、人事、財務といった中央集約型の機能をGCCで管理する傾向があります。一方、SME（中小企業）の利用率は36％ですが、デジタルトランスフォーメーションやクラウドサービスの普及により増加傾向です。中小企業もGCCを通じて専門スキルへのアクセスや運営効率の向上、運用コストの削減を実現しています。
地域別分析
アジア太平洋
アジア太平洋地域は市場の主要シェアを持ち、特にインドとフィリピンが成長を牽引しています。低コストかつ高技能の労働力、政府の支援政策がインドへの投資を後押しし、世界のGCCの約50％を占めています。多国籍企業は効率的な運営と新興市場への戦略的接近のため、アジア太平洋地域での能力センター拡充を進めています。
北米
北米は市場の約18％を占め、先進技術の活用やAI、クラウド、オートメーションへの需要が成長を促進しています。特に、イノベーションやR&Dを目的としたGCCの設置が顕著です。
ヨーロッパ
ヨーロッパは市場の約10％を占め、ポーランドやアイルランドが主要なGCC拠点となっています。規制環境の整備や多言語人材の確保が、地域成長を支えています。
ラテンアメリカおよび中東・アフリカ
これらの地域は市場の約7％を占め、徐々にGCCの拠点として注目を集めています。未開拓市場への進出を狙う企業にとって、新たな成長の機会となっています。
競合環境
グローバル能力センター市場は多くの主要プレイヤーによって支えられています。主な企業には、アクセンチュア（デジタルトランスフォーメーション、業界別ソリューション）、キャップジェミニ（インテリジェントオートメーション、顧客体験改革）、コグニザント（クラウド・インフラ、デジタルエンジニアリング）、インフォシス（AI・機械学習、デジタルワークプレイス）、TCS（ビジネスプロセス再構築、IoTソリューション）、ウィプロ（データ分析、デジタル体験プラットフォーム）、ジェンパクト（ヘルスケアアウトソーシング、調達・サプライチェーン管理）、HCLテクノロジーズ（エンジニアリング・R&D、デジタルマーケティング）、マインドツリー（デジタルトランスフォーメーションコンサルティング）、テックマヒンドラ（ネットワーク・セキュリティ、通信分野のデジタル変革）、ニュースター（リアルタイム通信、ID・セキュリティソリューション）、テレパフォーマンス（オムニチャネル顧客体験、語学サービス）、IBM（ハイブリッドクラウド、AI活用ビジネスソリューション）、オラクル（ERPソリューション、自律型データベース）、DXCテクノロジー（クラウド移行、ITモダナイゼーション）、アトスSE（サイバーセキュリティ、高性能コンピューティング）、SAP（エンタープライズソフト、デジタルサプライチェーン）、NTTデータ（ITインフラ管理、BPO）、富士通（量子インスパイアドコンピューティング、IT・アプリケーションサービス）、デロイトデジタル（顧客戦略、クラウド・AI主導の変革）などが含まれます。
