レポートオーシャン株式会社プレスリリース : アジア太平洋地域産業用エンジン市場は、高度な自動化と持続可能な電力ソリューションを原動力として、2033年までに583億米ドルに急増すると予測されている
アジア太平洋地域産業用エンジン市場は2024年に385億米ドルの規模に達し、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.7％で成長し、2033年までに583億米ドルに達すると予測されている。様々なエネルギー源を機械的運動に変換する産業用エンジンは、複数の分野で重要な役割を果たしている。熱を仕事に変換する内燃機関から、電気を運動に変換する電動機まで、これらのエンジンは発電、建設、農業、海洋作業の基盤となっている。
信頼性の高い電源に対する需要の高まり
産業用エンジンは、信頼性と高容量の電力を必要とするアプリケーションのためにますます求められています。 鉱業、農業、建設、エネルギー発電などの産業では、過酷な条件下で確実に実行できるエンジンが必要です。 電動機とは違って、産業エンジンはそれらを頑丈な適用のために適したようにする耐久性および高出力の効率を提供する。 さらに、ディーゼル、天然ガス、プロパン、バイオ燃料など、さまざまな燃料で動作する能力は、その柔軟性と魅力を高め、地域市場の成長を促進します。
高い維持費からの挑戦
その利点にもかかわらず、アジア太平洋地域産業用エンジン市場用に関連する課題を提示します。 最適な性能を確保するためには定期的な維持が不可欠ですが、エンジンの複雑さや運用環境によりコストが増大する可能性があります。 鉱山、石油掘削装置、または建設現場で動作するエンジンは、ほこり、汚染物質、および極端な条件にさらされ、摩耗を加速し、頻繁な修理を必要とします。 高い維持費は入手可能性を減らし、ダウンタイムによる効率を限り、市場の拡張にハードルを提起する代わりとなる技術の採用を励ますことができる。
機会を煽る技術革新
エンジン技術の進歩は、アジア太平洋地域産業用エンジン市場ダイナミクスを再構築しています。 ターボチャージャー、直接燃料噴射、予知保全のためのエンタープライズIoTの統合などの最新の技術革新は、エンジンの効率を向上させ、排出量を削減し、信頼性を向上させています。 これらの技術強化は、エンジンの寿命を延ばすだけでなく、運用コストを削減し、ダウンタイムを最小限に抑え、さまざまな業界での採用を増加させます。 このような技術革新は、予測期間中に市場浸透を拡大する重要な要因です。
主要企業のリスト：
● Caterpillar （engines） USA
● Changchai Co., Ltd.
● Chongqing Fuchai Industry Group
● CNH Industrial
● Cummins
● DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD.
● Fuzhou Launtop M&E Co., Ltd..
● Honda Motor Co.Ltd
● Hyundai
● Ingersoll Rand
● JEEMAR POWER CO., LTD
● Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
● Kirloskar
● Kohler Co.
● Lifan Power USA
● Loncin Motor Co., Ltd.
● Mitsubishi
● Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG
● SIEMENS Energy
● Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.
セグメンテーションの概要
燃料タイプ別
● 天候対応型ディーゼル
● ガソリン
● 天然ガス
エンジンタイプ別
● 50～500馬力
● 500～10,000馬力
● 10,000馬力以上
冷却方式別
● 空冷
● 水冷
運転方式別
● 2ストローク
● 4ストローク
