世界の天然ガス発電機市場：2031年に188億米ドル規模へ、年平均成長率11.4%で拡大
世界の天然ガス発電機市場は、2022年から2031年までに71.3億米ドルから188億米ドルへと成長し、予測期間（2023～2031年）において年平均成長率（CAGR）11.4%で拡大すると見込まれています。この急成長の背景には、気候変動対策への取り組みや、ディーゼルなどの化石燃料からクリーンエネルギーへの移行が進んでいることが挙げられます。天然ガス発電機は、炭素排出量を削減しながら安定した電力を供給できる代替手段として注目されており、特に病院、介護施設、データセンター、商業施設など、常時電力が必要な場所での採用が拡大しています。
天然ガス発電機の特徴と需要拡大の要因
天然ガス発電機は、ガソリンやディーゼルとは異なり、クリーンで長期保存が可能な天然ガスを燃料とする発電装置です。ガソリンは災害時に入手が困難であり、保管期間にも制限があるのに対し、天然ガスはパイプラインを通じて安定的に供給されるため、緊急時の発電にも極めて適しています。
また、天然ガスは硫黄酸化物や微粒子の排出が少なく、発電効率が高いことから、環境負荷を抑制しつつ長期運用が可能です。こうした特性が、再生可能エネルギーへの移行期において「中間エネルギー源」としての役割を強化しています。
さらに、近年では天然ガス価格の安定化やシェールガス開発の進展によって燃料供給が安定しており、コスト面での競争力も高まっています。これにより、従来のディーゼル発電機から天然ガス発電機への切り替えが進む地域が増加しています。
産業別動向：医療・商業・データセンター分野での需要集中
天然ガス発電機の需要は、産業分野によって異なる動きを見せています。特に医療機関では、停電時にも命を守る電力供給が不可欠であり、信頼性の高い発電システムとして天然ガス発電機の導入が進んでいます。
商業施設やオフィスビルでも、長時間稼働が可能で低騒音な天然ガス発電機は、都市部での使用に適しています。さらに、デジタルインフラの拡大に伴い、データセンターやクラウド施設では24時間稼働が前提となるため、クリーンで連続運転が可能な天然ガス発電機の採用が急増しています。
また、製造業や建設現場でも、遠隔地での一時的な電力供給源として天然ガス発電機の利用が広がっており、特にアジア太平洋地域や中東地域ではインフラ整備の進展に伴い需要が拡大しています。
地域別分析：北米とアジア太平洋が成長を牽引
地域別に見ると、北米市場が世界の天然ガス発電機市場をリードしています。米国では、老朽化した電力網の更新や災害対策の一環として、天然ガス発電機の導入が急速に進行中です。また、シェールガスの豊富な供給も価格安定を後押ししています。
一方、アジア太平洋地域では、都市化と工業化の加速により電力需要が急増しており、インド、中国、日本、韓国などで天然ガス発電機の導入が拡大しています。特に日本では、地震や台風などの自然災害が多いため、緊急電源確保の観点から天然ガス発電機の採用が広がっています。
中東地域では、天然ガス資源が豊富なことから、地域内での発電インフラ整備と共に天然ガス発電機の普及が進んでいます。欧州では環境規制の強化により、ディーゼル発電機から天然ガス発電機への切り替えが促進されています。
