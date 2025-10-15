Kontron、産業用コンピュータ新モデル「KBox E-430-AML/ADN/AMH/ADH」を発表 ― スマート・アプリケーション開発を支援

台北、2025年10月15日 / PRNewswire / -- IoTおよび組込みコンピュータ技術分野におけるグローバル・リーダーであるKontronは、高耐久・低騒音・省スペース設計を特長とする新しい産業用コンピュータ「KBox E-430-AML/ADN/AMH/ADH」を発表しました。本製品はシステム・インテグレーターやアプリケーション開発者を対象に、スマート製造、スマート・ヘルスケア、スマート・シティ、スマート・リテールなど多様な分野のスマート・アプリケーションを支えるコンピューティング基盤を提供します。



Kontron KBox E-430-AML/ADN/AMH/ADH Fanless Industrial Computer



AI対応コンピューティング

KBox E-430-AML/ADN/AMH/ADHは、最大32基の実行ユニットを備えた統合グラフィックスと、CPUに内蔵されたAIアクセラレーション機能を活用します。搭載可能なプロセッサは、Intel® Atom® x7000REシリーズ、Intel® Core™ i3 Nシリーズ、またはIntel® Nシリーズのいずれかです。これにより、低消費電力でありながら、4Kメディア処理やディープラーニング、エッジでのAIタスクを効率的にこなせる、コスト効率の高いソリューションを提供します。

リアルタイム応答性

モデルによっては、Intel® Time Coordinated Computing（TCC：時間協調コンピューティング）技術やTime-Sensitive Networking（TSN：時間感度ネットワーキング）プロトコルに対応し、システム内およびイーサネットを介したシステム間通信でリアルタイム性を実現します。これにより、協調動作やリアルタイム制御、安全な相互作用といった時間依存のタスクを、高精度かつ確実に実行できます。

産業グレードの耐環境性能

KBox E-430-AML/ADN/AMH/ADHは、標準的な商用グレードの動作温度範囲に加え、-40℃から65℃まで対応する拡張温度モデルも用意しています。さらに、過酷な環境でも安定した動作を実現するための堅牢設計を随所に採用。ファンを使わないパッシブ冷却と密閉構造により、埃や湿気の侵入を防ぎ、広い入力電圧範囲による不安定な電源環境や、用途ごとの異なる電圧要件にも柔軟に対応します。加えて、TPM 2.0チップを内蔵することで、高度なセキュリティも確保しています。

2種類の映像出力構成

映像出力は2種類のI/O構成を用意しています。KBox E-430-AML/ADNは2つのDisplayPortコネクタを搭載し、マルチ・ディスプレイ環境を簡単に構築できます。KBox E-430-AMH/ADHはHDMIとDisplayPortを各1基ずつ備え、主流の2種類の映像インターフェースに対応することで、幅広い用途に活用できます。さらに両モデルとも、DisplayPort Alt Modeに対応したUSB Type-Cコネクタを搭載し、USB-C対応タッチスクリーン・モニターを1本のケーブルで接続できます。

詳細はこちらをご覧ください： https://www.kontron.com/en/products/kbox-e-430-aml-adn-amh-adh/p186545.

Kontronについて

Kontronは、IoTおよびインダストリー4.0分野に向け、最新かつ安全なソリューションを提供しています。ハードウェア、ソフトウェア、サービスを組み合わせることで、市場投入までの時間を短縮し、所有コストを削減するとともに、製品ライフサイクルの長期化を実現。スマート技術統合における信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。詳細はwww.kontron.com、または +886-2-2799-2789 へお電話いただくか、SalesAsia@kontron.comまでご連絡ください。

