那須地区・初！那須町×西郷村「Nkon」婚活プロジェクト！自治体×リゾート施設×専門企業の連携　恋愛マッチングを超える特別な本気の婚活イベント全3回開催決定！！

栃木県那須町と福島県西郷村は、地域を越えた新しい出会いを創出する婚活プロジェクト「Nkon（エヌコン）」をR7年度も開催致します。

今回の取り組みは、那須地区初の「自治体×地域リゾート×人気企業」による三位一体コラボレーション。ただの婚活ではなく、参加者に「心に残る特別な24時間」を届けることを目指しています。

舞台は、那須高原を代表するリゾート「TOWA PURE コテージ」ラグジュアリーコテージを2棟貸切り、地元食材を贅沢に使用したチームでの創作料理体験を楽しみながら、和気あいあいと非日常の時間を過ごしていただきます。

さらに、西郷村の「グランディ那須白河ゴルフクラブ」では、極上のホスピタリティとラグジュアリーな空間をご用意。シェフがこの日限りのスペシャルブッフェを考案し、心に響く美食体験とともに、ゆったりとした大人の時間をお楽しみいただけます。

また、都内発・全国で人気を集める「Style Works」による“似合わせヘアメイク”を導入。参加者一人ひとりの魅力を引き出し、自信を持って出会いの場に臨めるようサポートします。

「出逢いを通して、あなたのこれからの自信をギフトする」

――それが本プロジェクトの願いです。 Nkon事務局

R7年度 那須町＋西郷村共催婚活事業 【Nkon】(エヌコン)

■ 本プロジェクトの魅力

自然がつなぐ出会い

澄んだ空気、森の静けさ、夜空の星。そのひとつひとつが、心を開くきっかけになります。

食を囲む温もり

地元の旬の食材を使った料理を囲めば、自然と会話が生まれ、笑顔がこぼれます。

“自分らしさ”を引き出すサポート

Style Worksのスタイリストが、一人ひとりの魅力を丁寧にサポート。外見の自信は、心の解放につながります。

自治体と地域が後押し

町と村が本気で応援するからこそ生まれる安心感出会いの先に「ここで暮らす未来」も描けます。

Nkon R7 チラシ（表） (C)️Nkon事務局

Nkon R7 チラシ（裏）(C)️Nkon事務局

那須町と西郷村は、ただの「婚活」ではなく、

人生に寄り添う出会いを生み出すためのプロジェクトを行います。



本プロジェクトが大切にしているのは、プロフィールや条件では測れない「心が惹かれる瞬間」

大自然に抱かれたリゾート空間で、食事や体験を通して、ありのままの自分と相手に出会える時間をデザインしています。

■ イベント概要

https://prtimes.jp/a/?f=d169181-2-cb61bbcbff21c7621017a4d6ca7bcb7a.pdf~Love 宴 counter~ラブエンカウンター1st お泊まりイベント~Love 宴 counter~ラブエンカウンター

【日時】 2025/12/13(sat)~14(sun) check in12:00 ~ out12:00

【場所】 TOWA PURE コテージ

https://www.pure-cottages.jp/

【対象年齢】 25～40歳

【募集人数】男女各10名（抽選）

【参加費】 男性 15,000円 女性 12,000円

1泊2日３食付（オールインクルーシブ）

詳細はこちら(https://www.n-kon.com/event-details/daiichikai-otomariibento-love-utage-counter-rabuenkaunta-2)

2nd Lunch Time~Masquerade Party~マスカレードパーティー

【日時】 2026/1/17(sat) 10:00~14:30

【場所】 グランディ那須白河ゴルフクラブ

https://www.rtg.jp/hotels/xiv/nasu/

【対象年齢】 25～36歳

【募集人数】男女各10名（抽選）

【参加費】 男性 7,000円 女性 4,000円

ヘアメイク、スペシャルランチ、ソフトドリンクフリーフロー付

詳細はこちら(https://www.n-kon.com/event-details/dainikai-ranchipati-masquerade-party-1)

~Masquerade Party~マスカレードパーティー

~Candlenight Party~キャンドルナイトパーティー3rd Dinner Time~Candlenight Party~キャンドルナイトパーティー

【日時】 2026/1/17(sat) 15:00~19:30

【場所】グランディ那須白河ゴルフクラブ

https://www.rtg.jp/hotels/xiv/nasu/

【対象年齢】 30～45歳

【募集人数】男女各10名（抽選）

【参加費】 男性 8,000円

女性 5,000円

ヘアメイク、スペシャルディナー、ソフトドリンクフリーフロー付

詳細はこちら(https://www.n-kon.com/event-details/daisankai-dinapati-candlenight-party-1)

■ 募集条件

男性：那須町・西郷村に在住または勤務する独身者

女性：地域を問わず参加可能（結婚後に那須町・西郷村に移住可能な方）

■ 応募方法

Nkon公式ホームページよりお申込みください

那須町×西郷村 共催婚活事業

【Nkon】公式HP

https://www.n-kon.com

（QRコードからもアクセス可能）



申込締切：

[1st お泊まりイベント]

2025年11月17日（月）

※応募多数の場合は抽選、結果は全員に11月30日までに通知します。



[2nd,3rd HOTEL Party]

2025年12月22日（月）

※応募多数の場合は抽選、結果は全員に12月25日までに通知します。

Nkon 公式HP

■ 協力・サポート企業コメント

TOWA PURE コテージ コメント

「非日常のリゾート体験の中で、心が解きほぐされる瞬間を感じていただければ幸いです。ここでの出会いが、人生の宝物となりますように」

グランディ那須白河ゴルフクラブ コメント

「キャンドルに照らされたひとときは、きっと忘れられない出会いを演出します。特別な時間をお過ごしください」

株式会社Style Works コメント

「“自分らしさ”が輝いたとき、人は自然と惹かれ合います。その瞬間を後押しできることを嬉しく思います」

合同会社四拾萬堂 コメント

「昼の華やぎから夜の幻想まで、音で会場の雰囲気を整え、人と人の距離を自然に近づけます。出会いの場を音の演出で支えられることを光栄に思います」

【各企業の紹介と役割】

TOWA PURE コテージ(https://www.pure-cottages.jp)

那須の雄大な自然に囲まれた上質な滞在を叶えるリゾート施設。那須ハイランドパークに隣接し、コテージやデザイナーズハウス、グランピングなど多彩なスタイルの宿泊空間を備える。第1回宿泊型イベントの舞台として提供され、地元食材を使った共同クッキング、焚き火や星空、森の朝食など、非日常の自然体験を通じて「普段の姿」が見える環境を演出します。

グランディ那須白河ゴルフクラブ(https://www.rtg.jp/hotels/xiv/nasu/)

四季折々、美しい表情を見せてくれる那須連山の雄大な自然を満喫できる美しくも戦略性の高いチャンピオンシップコース。

海外の名門コースを設計した巨匠R・T・ジョーンズ・シニア氏が手がけた福島県を代表するゴルフコースが一望できる。シェフが手がえるこの日限りのスペシャルブッフェとドリンクフリーフローで、大人の出会いを彩ります。

Style Works(https://styleworks-s.com/)（東京都／イメージコンサルティング企業）

都内を拠点に活動し、日本国内で大人気のイメージ提案サロン。

パーソナルカラー診断や骨格分析を取り入れた「似合わせヘアメイク」で多くのメディア出演・企業案件実績を持ちます。イベント当日は参加者の魅力を最大限引き出すヘアメイクサポートに加え、お支度時間には同性同士のコミュニケーションタイムとし、お互いを認め合える雰囲気をパーティー本番の前に作り上げます。

合同会社四拾萬堂

「人と空間の一体感を生む音づくり」を軸に、地域イベントやワークショップの音響演出を手がけるクリエイティブオフィス。

ワークショップデザイナーとしての“コミュニケーションの場づくり”の知見を活かし、音楽を通して自然体の交流を導く。

「Nkon」では、マスカレードパーティとキャンドルナイトパーティの音響を担当し、上品で非日常的な空間を音でデザインします。

■お問い合わせ先

Nkon事務局

Tel：080-8477-7725（金田）

Mail：nkon2025.26@gmail.com

那須町×西郷村 R7年度 共催婚活事業「Nkon」

共催・協力企業

共催：那須町・西郷村

協力：TOWA PURE コテージ、グランディ那須白河ゴルフクラブ

サポート：株式会社Style Works（ファッション＆メイクアップ）

合同会社四拾萬堂（音響デザイン）