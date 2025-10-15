人材育成のプロ・坂井風太氏が語る！組織を強くする「次世代リーダーの育て方」「第11回 JINJI Lounge」イベントを新宿西口Barにて開催決定！

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

このたび、株式会社クレア・ライフ・パートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤将太郎）は、人事業務に携わる皆様に向けた特別なイベントを開催します。

第11回目となる今回は、「なぜ優秀な若手社員ほど退職してしまうのか? "組織効力感”を高める

次世代の組織づくりとは。」をテーマに、Momentor代表の坂井風太氏を迎えてスペシャルトークを実施。

大企業や官公庁を含む様々な組織に向けて人材育成・組織強化のプログラムを提供している坂井風太氏が多くの企業が直面している「若手社員の離職」という喫緊の課題に焦点を当てその背景にある「組織効力感」の重要性を深く掘り下げながら、具体的な次世代の組織づくりについて解説します。

交流会では、坂井氏や他の参加者と気軽に対話できる空間をご用意。食事とドリンクを楽しみながら、リアルな人事の課題やヒントを分かち合える場です。

お申込みはこちら :https://crea-lp.com/seminar/20251112_sakai/

▶イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57001/table/83_1_aa73e4b27f1c761a9b2e3f491ba28a9e.jpg?v=202510151058 ]■第11回 特別ゲスト：坂井風太氏

▶坂井氏プロフィール

坂井氏

1991年生まれ、神奈川県出身。

DeNA入社後、事業責任者や子会社代表と並行し、人材育成責任者として、人材育成・マネジメント基盤を構築。その後、人材育成・組織強化をサポートするMomentorを設立。

体系的かつ実践的な内容が好評を博し、大企業・スタートアップ・国立大学・官公庁など、300社を超える組織にプログラムを提供。『PIVOT』『TBS NewsDig』『ReHacQ』『NewsPicks』など、YouTube動画が累計600万回再生を突破。

■JINJI Loungeとは？

「JINJI Lounge」は、企業向けにファイナンシャル・ウェルビーイング（FWB）の推進を目的としたコミュニティイベントです。

著名なゲスト講師をお招きし、企業の人事担当者の方々へ向けて、現場で活かせる知識やノウハウをお届けする講演会を開催。

また、交流会では人事の現場ならではのリアルな課題や経験を共有し、従業員のFWB向上に向けた新たな取り組みのきっかけをつくります。

■会場：BAR FIVE Arrows

入口店内

新宿とは思えない落ち着いた空間が広がり、現代アートの展示や緑をあしらったおしゃれな大理石のカウンターやくつろげるソファーシート、一枚板のウッドデッキが特徴の店内です。取り扱うウイスキーはスコットランド蒸留所から直接樽で買い付け独自にボトリングしたオリジナルウイスキーで、ワインはロスチャイルド家系列のものを中心に提供。プレミアム生ビール「ガージェリー」やクラシックカクテルも楽しめ、全てのお客様に寄り添ったドリンクを提供しています。

■運営会社について

クレア・ライフ・パートナーズ ロゴ

資産形成コンサルティングサービスをご提供。3か月から6か月かけて、ライフプラン、マネープラン、資産運用商品の選定、お手続きまでを全てワンストップで実施。満足度90%以上の本サービスの生の声を、公式HP上にお客様の声として500名以上を公開しています。

就業規則の分析から、自社株の効率的な使い方、社会保障制度の活用まで、多岐にわたるアドバイスは、現在多くの個人・法人の方々にご利用いただき、最近では企業の福利厚生サービスとしての導入数も増加しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57001/table/83_2_ea0bc0bad638aa626c7a4518b7827848.jpg?v=202510151058 ]