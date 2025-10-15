ライスパワー(R)エキスの開発元・勇心酒造から、百貨店限定ホリデーセット2025発売

勇心酒造株式会社

勇心酒造株式会社（香川県綾歌郡、代表取締役 徳山孝仁）は、オリジナルブランド「RAIZ（ライース(R)）」と「アトピスマイルフォルテ(R)」から、3種類の百貨店限定ホリデーアイテムを2025年11月1日（土）より数量限定で発売いたします。

ホリデー2025 全3種 概要

■【悩みに合わせて選べるエイジングケア※1セット】ハリ・シワ・透明感にアプローチ。洗練された米と発酵の力でワンランク上の肌に。

〈ライース リペア ホリデーお買いあげプレゼント2025〉

最高峰※2エイジングケア※1ライン「ライース リペア」では、対象商品（税込23,100円）をお求めいただくとライスパワーNo.11配合※3リップバームの現品と、繰り返し使えるエコカイロをプレゼント。



高濃度のライスパワーNo.11とNo.7※4のダブル配合で、弾むようなハリとうるおいあふれるツヤ肌へ導く「コンセントレーションD」。同じく高濃度のライスパワーNo.11とNo.23※5のダブル配合で、明るく澄み切った透明感と輝きを引き出す「コンセントレーションW」。ライスパワーNo.11+が表皮・真皮・基底膜の3層にアプローチしてシワを改善する「ライース リンクルクロス」。これら3アイテムからお好みの1アイテムと、リペア ローションが対象商品です。

【選べる美容液】

〇ライース リペア コンセントレーションD 30ｍL（現品）

販売名：リペアＣＤ

〇ライース リペア コンセントレーションW 30mL（現品）

販売名：リペアＣＷ

〇ライース リンクルクロス 20g（現品）

販売名：ライースＷＳ

【共通アイテム】

〇ライース リペア インナーモイスチュアローションNo.11 120ｍL（現品）

販売名：リペアＬ

［以上全て医薬部外品］



※なくなり次第終了とさせていただきます。

■【肌本来の力を高める※6スキンケアセット】冬の乾燥に負けない、自らうるおうみずみずしい肌に。

〈リエイジング(R)エッセンス ホリデーキット2025〉 税込11,000円（税抜10,000円）

肌本来の力を高める※6エイジングケア※1のスタンダードライン「ライース アクティブ」のマストアイテム、リエイジングエッセンス。角質層に直接働きかけ、みずみずしい肌を保ってくれるローションと、温かい飲み物でリラックスできる耐熱ガラスボトルがセットになった、今だけのうれしいキットが登場。



【セット内容】

・ライース アクティブ リエイジングエッセンス 50mL（現品）×２

・ライース アクティブ リエイジングエッセンス 8ｍL

［医薬部外品］ 販売名：ライースＲｅ

・ライース アクティブ ローション 20mL×２

・耐熱ガラスボトル（カバー付き）

※なくなり次第終了とさせていただきます。

■【敏感肌のための高機能スキンケアセット】敏感肌用スキンケアに物足りなさを感じている方に。すこやかさと美しさを育み自信に満ちた肌へ。

〈アトピスマイルフォルテ ホリデーキット2025〉 税込10,450円（税抜9,500円）

今年5月に発売した「アトピスマイルフォルテ」は、美しさを求める敏感肌の方のためのシリーズ。敏感肌の低下しがちな肌の力をライスパワーNo.11で目覚めさせる※6バリアチューニングセラムをはじめ、素早くうるおいで満たすローション、やわらかなヴェールでうるおいを守るクリームのシンプル3ステップケア。

綿100%の国産今治かのんフェイスタオルと高機能スキンケアの限定キットで、美の手ごたえを。

【セット内容】

・アトピスマイルフォルテ バリアチューニングセラム 50g（現品）

［医薬部外品］ 販売名：セラムＡＳＦ

・アトピスマイルフォルテ バリアドリップローション 120mL（現品）

・アトピスマイルフォルテ バリアエイドクリーム 10g

・今治かのんフェイスタオル（グリーン）



※なくなり次第終了とさせていただきます。

販売情報

■販売期間

11月1日（土）～12月31日（水）

■お取り扱い

三越ライスパワー各店、またはISETAN BEAUTY onlineにてお取り扱いいたします。

※リペアホリデーお買いあげプレゼント2025はISETAN BEAUTY onlineでのお取り扱いはございません。

※いずれも弊社ECサイトでのお取り扱いはございません。

■ご予約について

ご予約は三越ライスパワー各店にて現在承っております。

店頭にご来店、または下記の直通番号にお電話ください。

※ご予約数に限りがあるため、状況により受付を終了する場合がございます。

○日本橋三越本店

営業時間：10:00～19:00

〒103-8001

東京都中央区日本橋室町1-4-1

日本橋三越本店 本館5階 リラクシングラボラトリー ライスパワーコーナー

TEL (03)-3279-6633(コーナー直通)

○高松三越

営業時間：10:00～19:00

〒760-8639

香川県高松市内町7-1

高松三越 本館1階 コスメティックワールド ライスパワーコーナー

TEL (087)-825-1078(コーナー直通)

○松山三越

営業時間：10:00～19:00

〒790-8532

愛媛県松山市一番町3-1-1松山三越 2階スライスオブライフ

TEL (089)-934-8038(コーナー直通)

○ISETAN BEAUTY online

https://meeco.mistore.jp/meeco/

※ISETAN BEAUTY onlineではご予約は承っておりません。ご予約は上記三越各店にお問い合わせください。

公式Webサイト：https://www.ricepowershop.jp

公式X：https://x.com/RAIZrepair

RAIZ公式Instagram：https://www.instagram.com/raizskincare_official/

アトピスマイルフォルテ公式Instagram：https://www.instagram.com/atopismile_f/

参考資料

「ライスパワーエキス」とは

科学で解明しきれていない小宇宙「発酵」で生まれる国産先進成分

「ライスパワーエキス」は、勇心酒造の5代目社長・徳山孝がお米の秘めた力に着目し、長年の研究・開発により生み出した、国産米100％を原料とする新規機能性素材。これまで培ってきた知見と先端の科学を融合させた勇心酒造独自の技術「日本型バイオ(R)」によって発酵・醸造することで、お米の力を引き出すことに成功。人体に対して有用な効果が確認されたエキスだけにナンバリングを行っています。現在までに開発されたライスパワーエキスは36種類。それぞれ異なる効能・効果を有し、その特性に合わせて14種類が現在実用化されています。

勇心酒造株式会社

安政元年（1854年）創業の造り酒屋を起源とする勇心酒造。5代目社長の徳山孝は、醸造発酵技術に真摯に向き合っていく中で、お米、そして自然の底知れぬパワーを感じると同時に、“生かされている”という想いを強く抱くようになりました。そしてお米の新しい可能性を引き出すことを目指して、無限の可能性を持つ「ライスパワーエキス」を開発しました。以来、勇心酒造ではその徳山の信念を受け継ぎ、絶え間なく研究・開発を続けています。現在では「ライスパワーエキス」という自然の恩恵を多くの人に届けることができるように様々な製品を送り出しています。170年間、日本酒作りに向き合い、50年以上、お米の秘めたる可能性を信じて研究・開発を重ねてきた中で、今も昔も変わらないのは、もの作りに対する熱く真摯な想いです。

▼企業情報

https://www.yushin-brewer.com/about/

製品販売元/お問い合わせ

勇心酒造株式会社

〒761-2307 香川県綾歌郡綾川町小野2088-1

百貨店事業部（三越店舗担当） 087-876-4446

（受付時間 月 - 金 8:30 - 17:30 、土・日・祝・年末年始・夏季休暇休み）

ライスパワー、ライース、リンクルクロス、リエイジング、アトピスマイルフォルテ、日本型バイオは勇心酒造株式会社の商標です。

※1 年齢に応じたお手入れのこと

※2 勇心酒造内

※3 すこやか成分として配合

※4 油分の足りない肌を整える成分

※5 皮膚を保護し整える成分

※6 ライスパワーNo.11を有効成分とする医薬部外品による皮膚水分保持能の改善のこと