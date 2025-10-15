Konnyのホリデーコレクションで、家族の冬をもっと楽しく、心地よく

Konny by Erin

韓国発のグローバル育児ライフスタイルブランド Konny（コニー）は10月30日（木）よりホリデーコレクションを発売します。今年は、人気のホリデームード満載のコニースタイ、ホリデーパジャマに加えて、お客様からのご要望が多かった親子でリンクコーデが楽しめる大人用のホリデーパジャマが新登場。

さらに、今年はホリデー限定カラーのベビー用ボンネット、ベビーソックスが新登場します。

ホリデーシーズンをKonnyのアイテムで心地よく過ごしてみてはいかがでしょうか？

身に着けるだけでホリデーコーデが完成するコニースタイ

■コニースタイ（ホリデーローリング）

昨年も発売後即完売をした、ホリデー柄のコニースタイ。

タータンチェックに加えて、クランベリー柄が新登場。

360度くるくる回して使え、吸湿速乾・抗菌防臭機能付きで、使い心地も抜群。

身に着けるだけでホリデームードを楽しめます。

素材：ポリエステル、コットン、ポリウレタン

カラー：全3色(White Tartan Check, Navy Tartan Check, Cranberry)

価格：890円（セール時は価格が異なります）

■コニースタイ（ホリデーパイピング）

オーナメントのキャンディケインのようなストライプデザイン。

ポップな印象で、ホリデーシーズンを楽しんで。吸湿速乾・抗菌機能付き。

素材：ポリエステル、コットン、ポリウレタン

カラー：全2色(Red Stripe, Green Stripe)

価格：1,090円（セール時は価格が異なります）

親子で楽しむホリデーパジャマ

■モダール ウルトラソフト パジャマセット

やわらかさと、伸びの良さが人気ののモダールウルトラソフトパジャマセットに、タータンチェック柄が新登場。子どもが気に入って、これしか着たがらない、という声も寄せられるパジャマで、ホリデーシーズンも心地よく過ごしてくださいね。首回りにスナップボタンがないため、着替えやすさも抜群です。

素材：コットン、モダール、ポリウレタン

カラー：全1色(White)

サイズ：1-2Y(80cm), 2-3Y(90cm), 3-4Y(100cm), 4-5Y(110cm), 5-6Y(120cm)

価格：3,980円（セール時は価格が異なります）

■タータンチェックパジャマセット

毎年人気のホリデー気分が楽しめるパジャマが、今年も登場。

今年は、サイズが120cmまで拡大！ストレッチ性のある綿混素材なので、春まで心地よく着続けられます。

吸汗速乾・抗菌生地で寝汗をかいても安心。親子リンクも楽しめます。

素材：ポリエステル、コットン、ポリウレタン

カラー：全2色(White, Navy)

サイズ：2-3Y(90cm), 3-4Y(100cm), 4-5Y(110cm), 5-6Y(120cm)

価格：4,280円（セール時は価格が異なります）

■タータンチェックパジャマセット

お客様のご要望から、大人サイズのパジャマが新登場！親子で特別なホリデー期間を過ごしてください。

素材：ポリエステル、コットン、ポリウレタン

カラー：全2色(White, Navy)

サイズ：M,L,XL

価格：7,980円（セール時は価格が異なります）

かぶるだけで、あったか＆ホリデー気分 ボンネット ホリデー限定色

*11月中旬発売

■Winter ボンネット ホリデー

内側ボアであたたかさもかわいさも抜群のボンネット。

ホリデーや新年にぴったりなレッドカラーが新登場。

ポンポン部分は取り外し可能。今だけのかわいさを存分に楽しめます。

素材：ポリエステル

カラー：1色(Red)

サイズ：6M,12M

価格：2,580円（セール時は価格が異なります）

靴下も、ホリデー気分 *11月中旬発売

■ホリデーソックス（2P）

なぜか子どもがKonnyの靴下ばかりをはきたがるという、はき心地が自慢の靴下。

綿混素材のソックスだから、1年中活躍。足裏すべり止め付き。

素材：コットン・ポリエステル・ポリウレタン

カラー：1組2色セット(Red,White)

サイズ：11-13cm/13-15cm/15-17cm/17-19cm

価格：1,980円（セール時は価格が異なります）

販売日時について

＜10/23(木) 条件付き数量限定先行販売について ＞

2025/10/23(木)お昼12時配信のコニー公式サイトライブ配信において所定の時間までに「2000イイネ達成」した場合、10/23(木)~10/29(水)までの期間中、コニースタイ（ホリデーローリング）の「ホワイトタータン」、「ネイビータータン」のみ数量限定で先行販売いたします。詳細は、ライブ配信にて発表します。

＜第1回販売＞

■日時：2025/10/30(木)お昼12時予定

■対象商品：

- コニースタイ（ホリデーローリング）- コニースタイ（ホリデーパイピング）- タータンチェックパジャマセット- モダール ウルトラソフト パジャマセット- タータンチェック パジャマセット（大人用）

＜第2回販売＞

■日時：2025/11/4(火)お昼12時30分予定

■対象商品

- コニースタイ（ホリデーローリング）- コニースタイ（ホリデーパイピング）- タータンチェックパジャマセット- モダール ウルトラソフト パジャマセット- タータンチェック パジャマセット（大人用）

＜第3回販売＞

■日時 2025/11/12(水)お昼12時予定

■対象商品

Konny by Erinについて

- コニースタイ（ホリデーローリング）- コニースタイ（ホリデーパイピング）- タータンチェックパジャマセット- モダール ウルトラソフト パジャマセット- タータンチェック パジャマセット（大人用）- Winter ボンネット ホリデー- ホリデーソックス（2P）

Konny（コニー）は、「ママとパパの暮らしをもっと楽に、スタイリッシュに」をミッションとし、商品やサービスを通して不慣れで不安な育児の最初の一歩を応援しています。

・企業名：Konny（コニー）

・公式サイト：https://konnybaby.jp/

・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/konny.jp/

・公式X(旧 Twitter)：https://twitter.com/Konny_baby_jp

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@konny_baby_jp

【日本法人について】

社名：Konny株式会社 本社所在地：東京都世田谷区池尻2-4-5 205号室 設立：2023年10月