PCIソリューションズ、メディセオ医療フェア2025 in 西日本に出展

PCIソリューションズ株式会社

この度、PCIソリューションズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：沼田 昌昭、以下当社)は、2025年10月25日（土）から26日（日）にコングレスクエア グラングリーン大阪で開催される「メディセオ医療フェア2025 in 西日本」（主催：株式会社メディセオ）に出展いたします。

展示概要

当社はAppGuard for MEDICALのご紹介をいたします。

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策の重要性が高まる中、AppGuard は、既知・未知のマルウェアやランサムウェアの侵入・実行を防御し、医療機関の重要な情報資産を保護するソリューションとして注目されています。

是非、当社ブースにご来場いただき、サイバーセキュリティ対策強化にお役立てください。

AppGuard×医療業界のお客様への取り組み

政府主導で医療DXが進む一方(*1)、医療機関が扱う機微な個人情報を狙ったサイバー攻撃のリスクが急増しています。

特にランサムウェア攻撃による被害は深刻で、実際に電子カルテのサーバー等が暗号化され、診療の大幅な制限などの被害も多発しております。

(*1)令和7年7月1日 厚生労働省「医療DXの進捗状況について」

(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001511374.pdf)

医療機関でのミッションである、医療行為を行うことに支障が出てしまい、システム復旧に数か月単位、億単位の費用が掛かっているケースも珍しくありません。

ランサムウェアに攻撃されても、AppGuard が未然に被害を防ぐため、医療業務を継続することができるという点から、多くの医療機関様にご採用頂いております。

PCI ソリューションズ株式会社は、製品情報のご提供から導入に関するご相談、お見積りまで一貫して対応させて頂きます。

メディセオ医療フェア 2025 in TOKYO 開催概要

【開催日時】 2025年10月25日（土）13:00～19:00 / 26日（日）10:00～16:00

【会場】 コングレスクエア グラングリーン大阪

大阪府大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪 南館4階

【主催】 株式会社 メディセオ

【公式サイト】イベント詳細(https://mediceo-fair.com/west2025/about-west/)

【来場予約】上記ページ赤枠バナーの「来場申し込み専用フォーム」よりお申込み下さい。

■当社概要

・PCIソリューションズ株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1-21-19 東急虎ノ門ビル

代表取締役社長：沼田 昌昭

資本金： 3億6,000万円

「つねに積極的に、変化と革新にみちた、ソリューションをお客様に」

私たちPCIソリューションズは、経験豊かな技術者を多数擁し、専門分野で培った技術力と蓄積した知識・ノウハウを提供することでお客様のソフトウェア開発全般をサポートする企業です。

URL：https://www.pci-sol.com/

■AppGuardについて

AppGuard は、株式会社 Blue Planet-works が開発したエンドポイントセキュリティソリューションです。

特許取得済みの隔離と制御による独自のサイバーセキュリティアプローチにより、マルウェアの実行を阻止し、重要なデータとシステムを保護します。

多発するサイバー攻撃に対し強固な保護性能を発揮する点を、業種を問わず多くの企業様にご評価頂き、国内累計約 20,000 社(*2)に導入頂いております。

(*2)2025年2月末での累計導入実績

■本件に関するお問い合わせ

https://www.pci-sol.com/business/service/product/contact/

株式会社メディセオ様は、弊社とAppGuard販売に関して代理店契約を締結しております。

本件に関するお問い合わせ内容につきましては、必要に応じてメディセオ様と共有の上、ご返信申し上げます。ご了解のほど、よろしくお願いいたします。