“安心を選んで贈れる”新時代の防災ギフト ― 企業・自治体のCSR活動を後押しする「備える BOSAI GIFT」

株式会社 大和

株式会社大和（本社：長野県安曇野市、東京都中央区 代表取締役社長：川島豊）は、防災カタログギフト「備える BOSAI GIFT」を発売いたしました。

“防災を贈る”という新発想から生まれた本商品は、カード型のWEBカタログギフトで、各コース約150点の防災・フェーズフリーアイテムの中から贈られた方が自由に選べるスタイルです。

企業や自治体のCSR活動や社員向け施策、地域啓発にあわせたカスタマイズが可能であり、デザインやパッケージにも工夫を凝らすことで、引越祝いや開業祝いなど一般の贈答シーンにも対応できる二面性を兼ね備えています。

■背景

近年、地震や台風、豪雨などの自然災害は頻発化・大型化しており、従業員や市民の安全確保、事業継続への備えは企業・自治体にとって喫緊の課題となっています。

しかし、防災の必要性は理解されていても「何を準備すればよいかわからない」「日常生活に落とし込めない」といった声は依然として多く、自助・共助を促す仕組みづくり が強く求められています。

こうした課題に応えるため、当社は、防災を“贈る”という新しい発想で「備える BOSAI GIFT」を開発しました。CSRや社内施策、地域啓発の一環として導入できると同時に、引越祝いや開業祝いといった一般の贈答シーンにも広がることで、一人ひとりの備えを自然に後押しするきっかけ を届けます。

■特徴

１. カスタマイズ性：CSR活動や地域連携に活かせる

「備える BOSAI GIFT」は、カード型カタログをベースに、企業・自治体の目的に合わせたカスタマイズが可能です。

企業の取り組みの一環として従業員に配布したり、防災月間の啓発キャンペーン、地域イベントでの配布ツールとして活用したりと、多様な展開が可能です。

ロゴやメッセージを入れたオリジナルデザインにも対応しており、企業や自治体の社会的責任を“贈る”形で発信できるギフトです。

２. 啓蒙性：自助・共助の意識を自然に育む

付属のコンセプトブックには、「災害用伝言ダイヤル171の使い方」や「備えチェックリスト」など、すぐに実践できる情報を掲載。贈られた人が“自分の備えを考える”きっかけになるよう設計されています。単なる防災用品の提供にとどまらず、自助・共助の意識を高め、社会全体で防災力を底上げする啓発ツールとしての役割も担います。

３. ギフト性：日常の延長線上にある“思いやり”を届ける

「防災＝特別な準備」ではなく、「日常に寄り添う思いやり」として届けられるよう、デザインやパッケージにもこだわりました。

ボックスにはチェックリストやメッセージを添えられる仕組みを取り入れ、もらった人が手に取って“行動したくなる”きっかけを演出。

引越祝いや開業祝いなどのパーソナルギフトとしても違和感がなく、防災を身近に感じてもらえる新しい贈り方を提案します。

■ 商品概要

本カタログは、3,000円・5,000円・10,000円の3コースを展開。

ソーラーバッテリーや非常用トイレ、防災ルームシューズなど、

“日常でも使える防災アイテム（フェーズフリー）”を中心に約150点を掲載しています。

贈る人が“安心を選んで贈れる”、受け取る人が“必要な備えを選べる”仕組みが特長です。

▼コースラインナップと商品カテゴリー

- 【LINEUP】

・コンパス \4,180 本体価格\3,000＋システム料\800掲載商品：約150点

・ビーコン \6,380 本体価格\5,000＋システム料\800掲載商品：約150点

・ポラリス \11,880 本体価格\10,000＋システム料\800掲載商品：約150点

※コース名は「行先を導くもの」になっています。

コンパス＝方位磁石、ビーコン＝灯台、ポラリス＝北極星

デモサイトはこちらから

・コンパス

→https://order-gift.com/ec/giftLgLogin.html?HGKNO=1212251430060001&PSWD=1271(https://order-gift.com/ec/giftLgLogin.html?HGKNO=1212251430060001&PSWD=1271)

・その他のコースはこちらから

→https://presentersroom.jp/ic/300-03-04-01(https://presentersroom.jp/ic/300-03-04-01)

- 【CATEGORY】

「備え」ビギナーも上級者も、選びやすいカテゴリー設定

・いまつかえる、いざつかえる ・「どこで」つかう？ ・「だれが」つかう？

・ぜったいに必要なもの ・おいしいストック

防災士監修 こども用防災13点セット

緊急脱出ハンマーセット

キャンピングキャリー ファイン

エマージェンシー ソーラーパネルネオ

■ 活用シーン／導入メリット

▼企業・自治体のCSR／福利厚生に

社員や職員への配布、創立記念や防災月間の取り組みなど、

社会的取り組みや社内向け施策の一環として幅広く活用できます。

「備え」をテーマにした社内啓発キャンペーンや、地域住民との共助を促す取り組みにも最適です。

企業・団体のロゴやオリジナルメッセージを加えることで、社会的メッセージを“ギフト”として発信 できます。

▼地域・公共施設での啓発施策に

自治体や公共施設での防災イベント、避難訓練、地域交流事業の記念品としても活用可能。

「防災を自分ごとにするきっかけ」を配布という形で広く届けられます。

従来のパンフレット型啓発と比べ、実際の行動につながりやすい点が評価されています。

▼一般ギフトとしての利用にも

引越祝いや開業祝い、季節の贈りものなど、

個人の“想いを込めた贈り物”としても自然に使えるデザイン。

社会的意義とギフトの温かみを両立し、「思いやり」と「備え」を同時に届ける新しい贈り方 を提案します。

■ 販売・展開について

「備える BOSAI GIFT」は、株式会社大和が運営するギフトブランド「PRESENTERS ROOM（プレゼンターズルーム）」にて販売しています。

ニュウマン高輪などの店舗、および同ブランドの公式ECサイトからご購入いただけます。

今後は、企業・自治体向けの導入提案をはじめ、幅広いギフトシーンへの展開を予定しています。

■「PRESENTERS ROOM」関連リンク

オンラインストア：https://presentersroom.jp/

アプリ：https://apps.apple.com/us/app/id6748181020

LINE：https://page.line.me/060caxpu

Instagram ：https://www.instagram.com/presentersroom/

■株式会社大和について

商号：株式会社大和（やまと）

長野本社：〒399-8204 長野県安曇野市豊科高家1178 -11

東京本社：〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-10-5 オンワードパークビルディング7F

代表者 ： 代表取締役社長 川島 豊

事業内容 ：ギフト商品・カタログギフトの企画制作・販売・運営

HP：https://www.ymt-yamato.co.jp/

■本件についてのお問い合わせ先

株式会社大和

・プロモーション Div. TEL：03-6629-1505

・WEBからのお問い合わせ ：https://www.ymt-yamato.co.jp/contact/