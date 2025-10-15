【育児支援者対象】2500件を超える事例と学術的根拠からみる「乳幼児の睡眠発達と夜泣きのメカニズム」講座を開催します！

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

産後うつと赤ちゃんの睡眠トラブルは深く関連していると言われており、正しい知識と適切な対応は支援現場でもますます重要性を増しています。本講座では、母子支援や保育に携わる専門職を対象に、妊娠期から始まる乳幼児の睡眠発達についての基礎知識をはじめ夜泣きの原因と対処法を、豊富な事例と科学的根拠をもとにわかりやすく解説します。

なお、本講座は「豊中市子育て支援サービス補助金事業」の採択事業の一環として開催します。

イベントの詳細

セミナー内容

１．子育て家庭を取り巻く睡眠の状況

２．妊娠期から始まる睡眠の発達

３．乳幼児の睡眠トラブル

４．睡眠トラブルの対処法

５．質疑応答

お申込み方法

講師紹介

- 申し込み方法：「下記ＵＲＬ」もしくは「チラシ内ＱＲコード」より事前予約https://forms.gle/3mR4RnPH74sXrawh7- 申し込み締切日：2025年11月26日（水）正午までGuuMinスーパーバイザー 子どもの睡眠相談室クークールナ代表 川口リエGuuMinスーパーバイザー 川口リエ

自身の子どもの２年間にわたる夜泣きをきっかけに、海外の文献を基に乳幼児の睡眠に関する研究をスタート。睡眠・学習心理学・発達心理学など専門的な知識を深め、乳幼児の睡眠トラブルの原因と対処法について体系的に整理し、コンサルティング手法を確立。2018年より乳幼児の睡眠を中心に、子育て家族の睡眠に関する相談事業を開始。これまで述べ2,500件以上のサポートを実施。現在は乳幼児スリープヘルプアドバイザー資格認定講座を立ち上げ、専門人材の養成にも取り組んでいる。

他自治体様で開催した際のご感想（一部抜粋）

●経験に基づいての根拠に乏しい講義ではなく、エビデンスに基づいた講義を受けることができた貴重な時間だった。（助産師）

●乳児健診の場で睡眠についての質問が多く、回答に困っていた所での講座だったので、すべて役に立ちそうだなと思いました。（助産師）

●ネントレについて誤った情報を基に実施している保護者が多く、講義を聞けてよかったです。（保育士）

●乳幼児のことはもちろん、大人にも大切なことが学べて良かったと思います。（保育士）

●睡眠のメカニズムや体内時計のことをわかりやすく説明していただきありがとうございました。（保育士）

あかちゃんと家族のためのねんね相談室 GuuMin（ぐーみん）

(株)バイタルネットが運営するGuuMinでは主に３つのサービスを提供しております。

●＜法人様向け＞

福利厚生サービス

●＜自治体様向け＞

育児支援者向け講座の開催および市民向けねんね相談会の開催

●＜子育て中のご家庭向け＞

睡眠トラブルの改善支援コンサルティングサービス

詳細を見る :https://guu-min.com/

(株)バイタルネットは、(株)バイタルケーエスケー・ホールディングスのグループ企業であり、同ホールディングスのもとで医薬品卸売事業を担う中核企業として、地域医療の発展に寄与しています。

バイタルネットについては下記ホームページをご覧ください。

https://www.vitalnet.jp/

