ニューヨークで、日本の伝統酒と食の魅力を堪能できるレストランイベント『Sushi × Japan’s Top ′Shochu′ Experience - KIRISHIMA NIGHT』を開催！

期間：2025年10月23日(木)～10月25日(土)、10月30日(木)～11月1日(土)霧島酒造株式会社（代表取締役社長：江夏邦威、本社：宮崎県都城市）は、本格焼酎の魅力をアメリカでも体験していただきたいとの想いから、アメリカ・ニューヨークのレストラン「つるとんたんミッドタウン」において、霧島酒造主催のレストランイベント『Sushi×Japan’s Top(※) 'Shochu' Experience KIRISHIMA NIGHT』を、2025年10月23日(木)～10月25日(土)、10月30日(木)～11月1日(土)の計6日間限定で開催いたします。※帝国データバンク調べ本イベントでは、本格焼酎を含む日本の伝統酒とそれに合う料理のセットメニューに加え、焼酎カクテルを特別価格でご提供いたします。セットメニューのドリンクは、トロッとしたあまみとキリッとした後切れが特長の「黒霧島」と、マスカットやみかんを思わせる新鮮な果実感が特長の「KIRISHIMA No.8」の2種類の焼酎に加え、お店がセレクトした日本酒をご提供いたします。料理は、つるとんたんミッドタウンが本イベントのために考案した、提供ドリンクに合うオリジナルメニュー「お寿司とお刺身の盛り合わせ」と「味噌煮込みうどん」をご用意しております。■開催概要【期間】 2025年10月23日(木)～10月25日(土)、10月30日(木)～11月1日(土)計6日【時間】 18:00～22:00 現地時間【場所】 つるとんたんミッドタウン ( https://www.tsurutontan.com/midtown アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市 西48丁目64番地 ユニット1【定員】 １日限定12組(24名)【予約方法】 チケットサイト (https://kirishima_night_2025autumn.eventbrite.com ) にて事前予約制【「つるとんたんミッドタウン」ウェブサイト】

■ 「麺匠の心つくし つるとんたん」について

つるとんたんは、1989年創業以来、エンターテインメントとの融合や高級老舗料亭の再生をテーマにしたものなど、様々な視点から食文化の在り方を提案し、新しいメニューの開発や枠にとらわれない独自の店舗開発により、大阪・東京を中心に国内13店舗、海外3店舗を展開するうどん専門レストランです。

本件に関するお問合わせ先霧島酒造株式会社 企画室 担当：木上、章 TEL：0986-22-2324 FAX：0986-27-1633e-mail：h-kigami@kirishima.co.jp、jang-seongmin@kirishima.co.jp関連リンクつるとんたんミッドタウンhttps://www.tsurutontan.com/midtownチケットサイトhttps://kirishima_night_2025autumn.eventbrite.com