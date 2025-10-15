『標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較』をメドノア無料ヘルスケアツールで公開
Hospitality Marketing Limitedは、「標準体重（適正体重）」を簡単に計算できる無料ツール『標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較（ https://mednoa.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）』を日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://mednoa.com/tools ）』にて、2025年10月15日に公開いたしました。
標準体重（適正体重）とは、日本肥満学会が2000年の「新しい肥満の判定と肥満症の診断基準」で標準体重（BMI＝22）を明文化し、最新の「肥満症診療ガイドライン 2022」でも同じ定義を踏襲されている指標で、身長（m）×身長（m）×22（BMI＝22相当）で計算できます。
本ツール『標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較』では、性別を選択し、身長（cm）と体重（kg）を入力するだけで、標準体重を計算し、同時にBMIも表で表示します。
また、同性の推定平均体重も横棒グラフで一目でチェックできる標準体重計算サイトです。
さらに、標準体重、推定平均体重のBMI、および、各体重と入力した体重との差を"± kg"で色分け表示もされますので、どの指標に対してどれくらい差があるのかを簡単に確認でき、体重コントロールの目安になります。
なお、本ツールにおけるデータ参照元の利用妥当性やツールページ内の文章について、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。
日々の健康管理やダイエットの目標設定などにご活用いただけましたら幸いです。
今後も、皆さまの健康管理に役立つツールを無料で公開していく予定ですので、どうぞご期待ください。
【その他、公開中のツール】
・BMI計算 - 男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/bmi-keisan
・基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール：https://mednoa.com/tools/kisotaisya-keisan
・体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】：https://mednoa.com/tools/taisibouritu-keisan
・美容体重計算 - 男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/biyou-taizyuu-keisan
・シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan
・スペ110・スペ120計算ツール：https://mednoa.com/tools/supe-110-120-keisan
・ペニス偏差値チェックツール：https://mednoa.com/tools/hensachi
【お問い合わせ先】
Hospitality Marketing Limited
mednoa（メドノア）無料ヘルスケアツール 担当
URL：https://hospitality-marketing.net/
Mail：information@hospitality-marketing.net
配信元企業：Hospitality Marketing Limited
