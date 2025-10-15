東広島のおでかけ観光マップ「ヒガシルマップ」配布開始！

一般社団法人ディスカバー東広島

2025年10月15日(水)、一般社団法人ディスカバー東広島は、東広島のおでかけ観光マップ「ヒガシルマップ」を制作し、配布・掲示を開始しました。

本マップは、広島県東広島市を訪れる観光客や周辺市町の方々、そして市民に向けて、市内の観光資源をわかりやすく紹介し、その認知拡大と周遊促進を図ることを目的に制作したものです。

目的

掲示用ヒガシルマップ配布用ヒガシルマップ表面配布用ヒガシルマップ裏面

2025年3月5日には、国内観光客向けに「東広島おでかけ観光サイト『ヒガシル』」を公開し、ウェブ上での情報発信を強化してきました（ヒガシルのプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000091001.html)）。

一方で、ウェブを利用しない方への情報提供には課題があり、旅行中にも気軽に手に取れる紙媒体として、本マップを制作しました。地図上に本市の観光資源をイラストで可視化し、「こんなスポットがあるんだ！」「ここ行ってみたい！」という発見やワクワク感を生み、観光資源の認知拡大と周遊促進に繋げられるよう、マップを制作しました。

マップの主な特長

・本市の観光資源を主役とし、細かなアクセスやルート案内はGoogleマップに任せることで、Googleマップでは表現できない「見ていて楽しいマップ」に。

・観光サイト「ヒガシル」に掲載された98の観光スポットやご当地グルメ・特産品などの観光情報をふんだんに盛り込み。

・マップ上にヒガシルのQRコードを随所に設置し、紙とウェブを連携。

・配布用マップに加え、 「ヒガシルマップ」のポスターを制作し、さまざまな場所で掲示。

マップ概要

今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91001/table/14_1_29a7a4daaaa048dc86fb2442f9343bca.jpg?v=202510151058 ]

今後は、マップの配布箇所やポスターの掲示箇所を増やすとともに、マップのブラッシュアップを進めてまいります。また、東広島ならではのご当地グルメを食べられるお店を紹介する冊子 「ヒガシル グルメガイド（仮称）」 の制作も予定しており、さらなる情報発信を展開していきます。