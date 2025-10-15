世界のポリアクリル酸市場、2031年に2,691億米ドル規模へ拡大 ― 年平均成長率5.95%で吸水性素材・接着剤用途が牽引
世界のポリアクリル酸市場は、2022年に1,600億米ドルの規模を持ち、2031年までに2,691億米ドルへと拡大する見込みであり、予測期間中（2023年～2031年）に年平均成長率（CAGR）5.95%で安定的に成長すると予測されている。ポリアクリル酸は、高い吸水性と保持力を兼ね備えたポリマーであり、その特性から衛生用品、医療製品、建設、自動車、電子機器など幅広い分野で重要な役割を果たしている。特に人口増加と生活水準の向上に伴い、衛生・ケア関連製品の需要が急増しており、市場成長の主な原動力となっている。
ポリアクリル酸は、その化学構造上、水分を何倍にも吸収・保持することが可能であるため、女性用衛生用品やおむつなどの高吸水性ポリマー（SAP: Super Absorbent Polymer）としての用途が拡大している。こうした生活必需品の需要増加は、新興国市場を中心に継続的な追い風となっており、今後も市場を牽引することが期待される。
産業用途の拡大：接着剤・コーティング分野への応用
ポリアクリル酸およびその塩（ポリアクリル酸塩）は、吸水性以外にも優れた接着特性を持ち、自動車、建築、電子機器などの多様な分野で接着剤材料として利用されている。建設分野では、タイルやコンクリートの接着、建築用シーラントなどに採用され、耐水性や耐久性を高める役割を担う。自動車分野では、内装部品や電子制御ユニットの組立工程での粘着剤としての需要が拡大しており、軽量化や環境負荷低減のトレンドとともに、より高機能なポリマー材料の採用が進んでいる。
さらに、ポリアクリル酸は、表面処理用コーティング剤としても利用されており、引張強度の向上や耐候性の強化など、素材表面の性能を最適化する機能を持つ。この特性により、電子デバイスや建築用外装材、さらには自動車塗装などの分野で注目を集めている。
医療・ヘルスケア分野での拡大：創傷被覆材やドラッグデリバリー応用
ポリアクリル酸は、その生体適合性と吸水性により、医療・ヘルスケア用途でも重要な材料となっている。創傷被覆材（ドレッシング）や医療用パッド、ドラッグデリバリーシステムなどに利用されており、患者の快適性と治癒促進の両立を支えている。特に慢性創傷や褥瘡の治療においては、ポリアクリル酸の保湿性と通気性が重要な役割を果たしており、高齢化が進む国々での需要が増加傾向にある。
加えて、バイオテクノロジーの発展に伴い、ポリアクリル酸を基盤とした新しい薬剤放出制御システムの研究開発も進展している。ナノ構造や高分子ゲル技術との融合によって、薬効の持続性や標的部位へのデリバリー効率が向上し、今後の医療材料市場における新たな成長領域として注目されている。
地域別動向：アジア太平洋地域が市場成長を主導
地域別に見ると、アジア太平洋地域が世界のポリアクリル酸市場を牽引している。中国やインドを中心とする人口増加および都市化の進展により、衛生用品や建築資材の需要が急増していることが背景にある。さらに、主要な製造拠点が同地域に集中しており、原材料調達コストの低減や生産効率の向上が市場拡大を支えている。
北米および欧州では、環境規制の強化とともに、再生可能資源を利用したバイオベースポリアクリル酸の開発が進展しており、サステナブルな製品開発への移行が鮮明化している。また、これらの地域では高品質で環境に配慮した製品への需要が増加しており、リサイクルや低VOC（揮発性有機化合物）素材の採用など、グリーンケミカル市場への転換が加速している。
