秋の味覚と冬支度『家庭画報ショッピングサロン』秋冬号、10月14日より販売開始！ 上質な暮らしを叶える“目利きの逸品”が勢ぞろい

株式会社世界文化社が運営する家庭画報ショッピングサロン（ https://shop.sekaibunka.com/(https://shop.sekaibunka.com/) ）は、2025年秋冬号のカタログを発刊。10月14日（火）より受注を開始しました。

「本物」のみを追求した品揃えで、高価格帯ながら毎号完売商品が続出する家庭画報ショッピングサロンの通販。グルメカタログ『美味便り』、インテリアカタログ『Home』を中心に、衣食住にまつわるさまざまなアイテムを、目利きのバイヤーが厳選してお届けします。

また、通販サイト『家庭画報ショッピングサロン』（ https://shop.sekaibunka.com/ ）では、上記のカタログ掲載商品はもちろんのこと、WEBサイトでしか買えない限定品が充実。お買い物の楽しみをきっと感じていただけます。最新の2025年秋冬号では、秋から年末年始にかけての衣食住を彩る商品が満載です。

家庭画報のお買いもの 2025秋冬号『美味便り』

家庭画報ショッピングサロン :https://shop.sekaibunka.com/Shop.jsp

グルメカタログ『美味便り』では、今すぐ食べたい「冬の美味」を大特集。幻の冬の味覚といわれるセイコガニや、国産天然とらふぐの刺身セットなど、この時季ならではの特別な美味が登場。このほか「おせちと一緒に味わう逸品」、「紀ノ国屋のグルメ」などもお見逃しなく。

■デジタルカタログはこちら：https://shop.sekaibunka.com/img/pdf/2528/(https://shop.sekaibunka.com/img/pdf/2528/)

■ご注文：電話または公式通販サイト

■販売期間：2025年10月14日（火）～2026年3月31日（火）

家庭画報のお買いもの 2025秋冬号『HOME』

インテリアカタログ『HOME』では、「クリスマスまでの夢時間」、「干支2026コレクション」、「お正月飾り」など、年末年始の住空間をおしゃれに演出する品を集めたインテリア企画が目白押し。この冬を暖かく過ごすための家電やラグ、ルームウエアなどを紹介する「暖房＆ファブリック特集」も要チェック。

■デジタルカタログはこちら：https://shop.sekaibunka.com/img/pdf/2529/(https://shop.sekaibunka.com/img/pdf/2529/)

■ご注文：電話または公式通販サイト

■販売期間：2025年10月14日（火）～2026年3月31日（火）

家庭画報のおせち 2026秋冬号

さまざまな用途やお好みに応える絶品おせちが毎年大人気の『家庭画報のおせち』。絵馬型のお重が人気の「家庭画報オリジナル 二段おせち」はじめ全10種類を揃えたオリジナルおせち、手間暇かけた極上品を詰めた「菊乃井本店 特製三段おせち」、イタリアンの名店が手がける「アルケッチァーノ 洋風おせち二段重」、まぐろを極めた「築地ホクエイ 天然本まぐろ刺身重二段」など。

詳細を見る :https://shop.sekaibunka.com/s/osechi/?utm_source=google&utm_medium=pmax&utm_campaign=pmaxosechi&gad_source=1&gad_campaignid=21696223849&gbraid=0AAAAAp2RLUfzPOPqXTCCru3BFBsyt2Pun&gclid=Cj0KCQjw0Y3HBhCxARIsAN7931UPNKphVxyRE3wXFONkNyY3o1BnHwxaD16G37YTaVt-3YFEA0CqbTAaApc2EALw_wcB

家庭画報ショッピングサロンとは

世界文化社の雑誌『家庭画報』から生まれた通販「家庭画報ショッピングサロン」。全国各地の旬の美味や、華やかな季節の装い、洗練されたインテリアなど、目利きバイヤー陣が厳選したアイテムを、カタログとWEBサイトでお届けしています。お客様の声をもとに一から企画開発した「家庭画報オリジナル」や、家庭画報ショッピングサロンだけで販売している「家庭画報限定品」など、家庭画報ならではの商品も多数取り扱っています。

家庭画報ショッピングサロン：https://shop.sekaibunka.com/(https://shop.sekaibunka.com/)

雑誌『家庭画報』とは

毎月1日発売。1958年2月の創刊以来「夢と美を楽しむ」をテーマに、時を経ても⾊褪せない「本物」を追求し、日本の四季、伝統文化、食、おもてなしの心などを美しい写真とともにお届けしています。「家庭画報の旅」をはじめ、家庭画報ショッピングサロン(通販)、イベント事業等も展開しています。

家庭画報オフィシャルサイト：https://www.kateigaho.com/(https://www.kateigaho.com/)