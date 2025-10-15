ほんとうははたらきたくなーい！ずるいけどにくめないネコの失敗と成長の物語『ずるねこクロはサンタクロース』10月22日発売

株式会社パイ インターナショナル

なまけもののネコ、クロが選んだ職業はサンタクロース。クリスマス前の準備がいやで、ずるをしてさぼってばかりいたら、クリスマス当日に大変なことに……。働き始めばかりのクロが、失敗を通じてみんなにはげまされながら成長していく物語。

著者：すぎさく

新潟県新潟市（旧亀田町）出身。1999年に講談社の青木雄二賞を受賞、2000年に累計２０万部のヒットとなる『クロ號』（講談社）で漫画家デビュー。『猫なんかよんでもこない。』（実業之日本社）が４０万部のヒットとなり、2016年に実写映画化＆テレビアニメ化される。他に『コクロ』『マル犬ロッキー』（講談社）『漁港の肉子ちゃん』（幻冬舎）のコミカライズも担当。絵本作品として『こねこのすりすり』（小社刊）がある。

『ずるねこクロはサンタクロース』

https://pie.co.jp/book/i/6058/(https://pie.co.jp/book/i/6048/)

著者インタビュー公開中！

作者の杉作さんに、絵本についてお話を伺いました。ぜひお確かめください！

https://note.com/pieinternational/n/n9bab0c06f106

イベント情報

『ずるねこクロはサンタクロース』の絵本原画展を、幕張 蔦屋書店にて開催いたします。

『ずるねこクロはサンタクロース』絵本原画展

会期：10月20日～11月12日／12月14日～12月25日

場所：幕張 蔦屋書店 〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール１F

https://makuharishintoshin-aeonmall.com/shop/detail/1/

10月20日のお昼頃に、作者の杉作さんが会場でサイン本を作成されます。その場でサインをご希望のかたは、ぜひ足をお運びください。（当日の詳細は弊社SNSで告知させていただきます）

書籍概要

書名：『ずるねこクロはサンタクロース』

仕様：B5判変型（210×190mm）／ハードカバー／40Pages（Full Color）

定価：本体1,200円+税

ISBN：978-4-7562-6058-1 Ｃ8793

著者：すぎさく

発売日：2025年10月22日

発行元：パイ インターナショナル

