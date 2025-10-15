こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
出前館×ベスト・キッド：レジェンズ、キャンペーン「その拳と出前で、己の限界を越えていけ」本日（10/15）からスタート！
～ デジタル配信を記念して、オリジナルグッズが当たるエントリーキャンペーンや新規クーポンを配布 ～
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、本日からスタートする映画『ベスト・キッド：レジェンズ』のデジタル配信を記念したキャンペーン「その拳と出前で、己の限界を越えていけ」を、2025年10月15日（水）～11月3日（月）に実施いたします。
今回キャンペーンを実施する映画『ベスト・キッド：レジェンズ』は、1984年に1作目が公開されて大ヒットを記録する『ベスト・キッド』シリーズ通算6作目です。1984年公開のオリジナル版で主人公を演じたラルフ・マッチオと、2010年公開のリメイク版でカンフーの師匠を演じたジャッキー・チェンが本作で初競演し、若手俳優ベン・ウォンとともにトリプル主演を務める感動のアクション超大作。いじめられていた青年が友人を救うために、空手、カンフー、拳法、テコンドーなどの武術を習得したベンの〈究極のアクション〉が人気を博しました。
このたびのキャンペーン「その拳と出前で、己の限界を越えていけ」は、『ベスト・キッド：レジェンズ』のデジタル配信を記念し、ジャッキー・チェン サイン入りポートレートなど『ベスト・キッド：レジェンズ』のオリジナルグッズが当たるエントリーキャンペーンや、出前館で初めてご注文いただく方に向けた新規クーポンの配布を実施いたします。
オンラインで注文できて自宅に届くフードデリバリーサービスは、自宅でくつろぎなら楽しむ動画配信サービスとは親和性が高いとされています。映画内でも描写の多いピザのシーンに絡めて、サービス内におすすめジャンル「闘う前の腹ごしらえ」をご用意。多くの方に『ベスト・キッド：レジェンズ』を観ながら、世界観に近いお食事を楽しんでいただけるような導線も設置します。
出前館は、今後もユーザーのみなさまに喜んでいただける施策を通じて、選ばれるサービスを目指してまいります。
◼️ 「その拳と出前で、己の限界を越えていけ」キャンペーン」 詳細
＜ エントリーキャンペーン ＞
・期間：2025年10月15日（金）～2025年11月3日（月）
・キャンペーンページ：https://demae-can.com/link/cam/bestkid251015goods
キャンペーン期間中にエントリー＆ご注文をされた方の中から抽選で合計305名に、『ベスト・キッド：レジェンズ』のオリジナルグッズをプレゼント。注文すればするほど当選確率がアップします。また、エントリー&ご注文1回以上された方全員にオリジナルスマホ壁紙をプレゼントいたします。
【賞品】※賞品は選べません
A賞：ジャッキー・チェン サイン入りポートレート（A4サイズ） 5名
B賞：US版ポスターレプリカ（B2サイズ） 100名
C賞：オリジナルステッカー（スマホケースに入るサイズ） 200名
＜ 新規クーポンキャンペーン ＞
・期間：2025年10月15日（金）～2025年11月3日（月）
・キャンペーンページ： https://demae-can.com/link/cam/bestkid251015coupon
「出前館」で初めてご注文の方限定で、先着10万名に最大1,500円オフクーポン※を配布いたします。
※…初回1,500円以上のご注文で500円オフ、後日、1,500円以上のご注文で500円オフ×2枚配布
◼️ 『ベスト・キッド：レジェンズ』とは
・タイトル：『ベスト・キッド：レジェンズ』
・原題：Karate Kid: Legends
・監督：ジョナサン・エントウィッスル（「このサイテーな世界の終わり」）
・脚本：ロブ・ライバー（『ピーターラビット』）
・製作：カレン・ローゼンフェルト（『プラダを着た悪魔』）
・エグゼクティブ・プロデューサー：ジェニー・ヒンキー（『ブレア・ウィッチ』）、ラルフ・マッチオ（『ベスト・キッド』「コブラ会」）
・出演：ジャッキー・チェン（『ベスト・キッド』 (2010））、ラルフ・マッチオ（『ベスト・キッド』（1984））、ベン・ウォン（「アメリカン・ボーン・チャイニーズ 僕らの西遊記」）、ジョシュア・ジャクソン（『オーシャンズ11』）、セイディ・スタンリー、ミンナ・ウェン（「ボバ・フェット／The Book of Boba Fett」）
・発売元/販売元：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
・デジタル配信：プライムビデオ、U-NEXT、他で好評配信中 https://www.sonypictures.jp/he/11087764
【キャンペーンについて】
・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は各キャンペーンページをご確認ください。
・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
