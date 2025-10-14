国内最大級のカラコン通販サイト・ホテラバがSHIBUYA109渋谷店にリアル店舗をグランドオープン

株式会社ホテラバ

株式会社ホテラバ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田英幸)）は、

2025年10月14日（火）、2店舗目となる直営店を「SHIBUYA109渋谷店」にオープンいたします。

ホテラバ 渋谷109店イメージ

連日行列ができるほどご好評をいただいていた「新宿アルタ店」は、

今年2月28日、「新宿アルタ」の閉館に伴い惜しまれつつ閉店いたしました。

その後、多くのお客様からの再開を望むお声をいただき、

このたび、「SHIBUYA109渋谷店」にて装いも新たにグランドオープンいたします。

SHIBUYA109渋谷店

無料試着できて、その場で購入できる「試カラ」

気になるカラコンを無料でお試しいただける※「試カラ」を実施しております。

実際に装着し、発色やサイズ感をご確認いただけるため、ご自身に最も似合うカラコンをお選びいただけます。

また、気に入った商品はその場でご購入いただくことも可能です。

ホテラバ渋谷109店では、“見て・試して・選べる” 体験型のカラコン購入をお楽しみいただけます。

※最大4種類まで

※福岡パルコ「試カラ」催事の様子

“業界初”カラコン単語帳＆カラコン着画図鑑

スタッフ手作りの「カラコン単語帳」や「カラコン着画図鑑」をご用意しております。

実際の着用イメージやカラーの特徴を確認しながら、お気に入りのカラコンを見つけていただけます。

自分に合った探し方ができる

種類が多くて選べない、似合うカラーがわからない--

そんなカラコン選びの“迷い”や”煩わしさ”を解消するのがホテラバ渋谷109店！

4つの方法で、あなたにぴったりのカラコンを楽しく見つけられます！

ブランド別で探す

話題の人気ブランドを多数取り揃えております。

ブランドごとに商品をお選びいただけるため、お気に入りのシリーズもスムーズに見つけていただけます。

カラー／サイズ別で探す

これまでのカラコンショップでは、各ブランドごとに専用什器が設置されており、デザインやスペックの基準がブランドごとに異なるため、カラーやサイズといったお客様の希望条件から商品を探すことが難しい状況でした。

ホテラバ渋谷109店では、そうした課題を解消するために、ブランド軸の陳列を廃し、既定什器を一切使用しない完全オリジナル什器を開発。

全ブランドのレンズを「カラー」や「サイズ」などの共通軸で整理し、比較・検討しやすい新しい陳列スタイルを採用することで、お客様が直感的に理想のレンズを見つけられる購入体験を実現しています。

新作／月間ランキングで探す

新作をまとめたコーナーや今人気のカラコンがわかるランキングコーナーを新設。

話題の新作や多くのお客様に選ばれている”人気のレンズ”がすぐにわかります。

QRコードで検索

スマートフォンから簡単にご注文いただけるモバイルオーダー方式を導入しております。

気になるカラコンをその場でご確認いただけるため、商品を探す手間を省いてスムーズにお買い物いただけます。

もう迷わない--新しい形のショッピング体験をお楽しみください。

新しい自分に出会える場所、ホテラバ渋谷109店。

カラコン選びをより自由に、より楽しく。

あなたの“かわいい”がきっと見つかる場所です。

■ホテラバ 渋谷109店

東京都渋谷区道玄坂２丁目２９－１ B1

（10:00～21:00）

■HOTEL LOVERS（ホテルラバーズ）について

https://hotellovers.jp

通称「ホテラバ」として会員数150万人、公式LINEお友だち134万人を超える日本最大級のカラコン通販サイト。

SNSを活かした独自のマーケティングにより、10代におけるカラコン通販サイトの認知率で1位を獲るなど、日本有数のカラコンショップとなっております。

■発売元：株式会社ホテラバ

東京都渋谷区渋谷3-27-11祐真ビル新館5F

■オフライン直営店

・ホテラバ 福岡PARCO店

・ホテラバ 渋谷109店

■お客様お問い合わせ先

ホテラバカスタマーセンター

TEL : 0120-868-503 / Email :contact@hotellovers.jp