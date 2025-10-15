こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ラグビー日本代表トップパートナーと東大阪市が連携「GO FOR 2027」に向けたパブリックビューイングを開催
大正製薬株式会社（以下、当社）と、全国高校ラグビー大会の聖地「東大阪市花園ラグビー場」を有する東大阪市は、「GO FOR 2027」に向けた機運醸成を目的に、「リポビタンＤチャレンジカップ2025パブリックビューイング in 東大阪市」を共催します。本イベントでは、元ラグビー日本代表・木津武士選手をゲストに迎え、試合観戦とともにトークショーや解説を通じて、ラグビーの魅力を広く発信します。
大正製薬×東大阪市 取組背景
ラグビーの普及と地域活性化を目的とした本取り組みは、ラグビー文化が根付く東大阪市と、ラグビー日本代表を支えるトップパートナーである当社の連携により初めて実現しました。
東大阪市は、「花園ラグビー場」を中心に、ラグビーを通じたまちづくりを推進しており、今回のイベントはその象徴的な取り組みの一つです。
2027年ラグビーワールドカップが開催されるオーストラリアと日本は時差が少なく、日本国内でも地域の盛り上がりを創出する機会と考えており、パブリックビューイング企画などを通じて、継続的にラグビーの交流と学びの場を提供していきます。
元ラグビー日本代表 木津武士選手と一緒にラグビー観戦しよう！
当日は、ラグビー日本代表の試合を大型スクリーンで観戦しながら、元ラグビー日本代表の木津武士選手によるトークショーやリアルタイム解説を楽しめる内容となっております。又、リポビタンＤ（指定医薬部外品）サンプリングやラグビー日本代表ジャージーが当たる豪華抽選会も行います。ラグビーファンはもちろん、初心者の方にもラグビーの魅力を体感していただけます。ラグビーの魅力を深く知ることができるだけでなく、笑いあり、学びありの濃い時間になること間違いなし！
【イベント情報】
●ゲスト：東大阪市出身 木津 武士選手（ AZ-COM丸和MOMOTARO’S所属）
●内 容：トークショー、豪華抽選会、リポビタンＤサンプリング
●日 時：10月25日（土）13：30開場 14：00トークショー 14：50キックオフ
●場 所：布施駅前市民プラザ 多目的ホール（東大阪市長堂1-8-37ヴェル・ノール布施５F）
●入場料：無料
●応募人数：170名 ※要抽選
●申込方法：申込及び最新情報は右記コードからご確認ください。
●申込期限：令和7年10月16日（木）17時まで
●本件に関するお問い合わせ先
担当：東大阪市花園・スポーツビジネス戦略課
TEL：06-4309-3019 Email：sportsbusiness@city.higashiosaka.lg.jp
●ゲスト情報：
●サンプリング商品 ※当日サンプリング商品が変更する場合がございます。
大正製薬ラグビー取組について
当社は、ラグビー日本代表を支援して今年で25年目の節目の年となります。ラグビー日本代表トップパートナー並びに、ニュージーランドラグビー協会プレミアムグローバルパートナーとして、長年にわたり日本ラグビー界の発展に貢献してまいりました。2002年からは「リポビタンＤチャレンジカップ」に特別協賛し、ラグビー日本代表の活動を支援しています。
全国のラグビーファンの皆様と共に、スポーツ文化としてラグビーがより一層定着することを目指し、ラグビー日本代表への応援を続けてまいります。
大正製薬について
当社は、「生活者の病気を予防し、健康を増進させたい」 こうした思いから大正元年に創業しました。以来、100年以上にわたって生活者の皆さまの 健康で豊かな暮らしの実現に貢献するために、病気の予防や治療、健康に寄り添うべく、医薬品から食品まで幅広い製品ラインアップで、皆さまのさまざまなニーズにお応えしてまいりました。昨今、健康意識が高まる生活者の皆さまのニーズが多様化しており、このような変化に柔軟に対応しながら高品質な製品とサービスを提供し続けることで、皆さまの健康に寄り添ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社 メディア推進部 03-6382-7304
梶田 寛文 kajita@taisho.co.jp
田中 秀治 shuj-tanaka@taisho.co.jp