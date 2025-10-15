アークランズ、共通会員プログラム『ACPO（アクポ）』を2026年4月に開始
ホームセンター「ムサシ」「ビバホーム」を運営するアークランズ株式会社（本社：新潟県三条市、代表取締役社長：佐藤好文）は、店舗とオンラインショップで会員IDと特典を共通化する会員プログラム『ACPO（アクポ）』を2026年4月に開始いたします。
当社は、本プログラムを通じて新会員アプリを中核に据え、ポイントおよび会員限定特典をチャネル横断で利用可能とするシームレスな購買体験を提供いたします。
ACPO導入の背景・コンセプト
当社は2030年度のグループ売上高目標5,000億円の達成に向け、顧客体験の一貫性と高度化を重点施策として推進しています。
昨今、小売業の競争激化と、実店舗とオンラインをまたぐ購買の一般化により、チャネル横断で体験を統合する会員基盤が不可欠となっています。
ACPOは、アークランズの共通ポイント×会員基盤として、実店舗とオンラインの体験をシームレスにつなぐサービスです。掲げるタグラインは “Always Connected for People and Opportunities（いつでもつながり、新しい出会いを創る）”。1つのアカウントでどこでも同じようにポイントをためて・使えるだけでなく、購買状況や関心に沿った情報・キャンペーンを通じて、今ほしい商品・サービスとの出会いを広げます。
ACPOで変わる購買体験
ACPOは、店舗およびオンラインにおけるポイントの貯蓄・利用を単一の会員IDで共通化いたします。入会・利用の手続きを簡素化し、日常の購買体験の利便性を高めます。
■入会方法（登録チャネル）について
入会はアプリ／ACPOカード（クレジット機能なし・あり）／会員サイトのいずれからでも可能です。どの方法でもIDはひとつに統合され、すぐにポイントをためて・使えます。
A）会員アプリ（ダウンロードしてすぐ使えるビバムサシアプリ）
B）ACPOカード（クレジット機能 なし・あり）
C）ACPO会員サイト（Webから登録）
■サービス概要
１.たまりやすい・使いやすいACPOポイント
どこで買っても、同じID・同じルール・同じ残高。ポイントがたまりやすく、使いやすいポイントに
統一いたします。
A） どこでもたまる＆使える
アークランズ各店舗ブランド（ムサシ／ビバホーム／ニコペット等）とオンラインサイトで、
ACPOポイントを共通ルールで付与・利用。オンラインショップはACPO導入と同時に新サイト「ビ
バ・ムサシオンライン」へ統合（ビバ／ムサシを一本化）。1つのサイトでより広い品揃えから購入
でき、ACPOポイントにも対応いたします。
店舗での購買では引き続き楽天ポイントも付与されます。新アプリにより楽天ポイントカード連携が
可能となり、ビバムサシアプリからバーコードを提示するだけでACPOポイントと楽天ポイントの両
方がたまります。
・新オンラインショップ「ビバ・ムサシオンライン」
ビバホームの「ビバホーム公式オンラインショップ」とムサシの「アークランズオンライン」を統
合いたします。これまでポイントは未対応でしたが、ACPOの導入に合わせて、ACPOポイントの
付与および利用が可能になります。
・ACPOポイント対象店舗・オンラインショップ
B）ランクアップでたまりやすい
年間の購入金額に応じて会員ランクが上がり、付与率が段階的にアップ。最大で購入金額の4％を付
与いたします。
２.お客様の嗜好にあう情報を、最適なチャネルとタイミングでお届け
購入履歴や登録情報にもとづき、限定品の入荷案内・季節商品の提案・記念日特典などをビバムサ
シアプリやメールでご案内。来店時には売場案内サービスやイベント情報の提示、オンラインから店
内体験まで一貫した利便性を提供いたします。
３.店舗で選び、受け取りは自宅で
徒歩・自転車・電車でご来店の方でも安心。大型商品やまとめ買いは、店頭で実物をしっかり確認し
てからビバ・ムサシオンラインで決済。梱包や持ち帰りの心配なく、自宅へのお届けまでスムーズに
完結いたします。
当社はACPOの導入を顧客体験改革の起点とし、お客様の声をもとに機能改善と連携施策の拡充を継続し、より良い購買体験の実現に向け、品質向上を継続いたします。
■会社概要
アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」などを運営し、「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続けることで専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。
商号 ：アークランズ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐藤好文
所在地 ：新潟県三条市上須頃445番地 （〒955-8501）
設立 ：1970年7月
事業内容：小売事業、外食事業、卸売事業、リフォーム事業、フィットネス事業、EC事業、不動産事業
資本金 ：6,462百万円
URL ：https://www.arclands.co.jp/