アークランズ、共通会員プログラム『ACPO（アクポ）』を2026年4月に開始

アークランズ株式会社

ホームセンター「ムサシ」「ビバホーム」を運営するアークランズ株式会社（本社：新潟県三条市、代表取締役社長：佐藤好文）は、店舗とオンラインショップで会員IDと特典を共通化する会員プログラム『ACPO（アクポ）』を2026年4月に開始いたします。

当社は、本プログラムを通じて新会員アプリを中核に据え、ポイントおよび会員限定特典をチャネル横断で利用可能とするシームレスな購買体験を提供いたします。

ACPO導入の背景・コンセプト

当社は2030年度のグループ売上高目標5,000億円の達成に向け、顧客体験の一貫性と高度化を重点施策として推進しています。

昨今、小売業の競争激化と、実店舗とオンラインをまたぐ購買の一般化により、チャネル横断で体験を統合する会員基盤が不可欠となっています。

ACPOは、アークランズの共通ポイント×会員基盤として、実店舗とオンラインの体験をシームレスにつなぐサービスです。掲げるタグラインは “Always Connected for People and Opportunities（いつでもつながり、新しい出会いを創る）”。1つのアカウントでどこでも同じようにポイントをためて・使えるだけでなく、購買状況や関心に沿った情報・キャンペーンを通じて、今ほしい商品・サービスとの出会いを広げます。

ACPOで変わる購買体験

ACPOは、店舗およびオンラインにおけるポイントの貯蓄・利用を単一の会員IDで共通化いたします。入会・利用の手続きを簡素化し、日常の購買体験の利便性を高めます。

■入会方法（登録チャネル）について

入会はアプリ／ACPOカード（クレジット機能なし・あり）／会員サイトのいずれからでも可能です。どの方法でもIDはひとつに統合され、すぐにポイントをためて・使えます。

A）会員アプリ（ダウンロードしてすぐ使えるビバムサシアプリ）

B）ACPOカード（クレジット機能 なし・あり）

C）ACPO会員サイト（Webから登録）

■サービス概要

１.たまりやすい・使いやすいACPOポイント

どこで買っても、同じID・同じルール・同じ残高。ポイントがたまりやすく、使いやすいポイントに

統一いたします。

A） どこでもたまる＆使える

アークランズ各店舗ブランド（ムサシ／ビバホーム／ニコペット等）とオンラインサイトで、

ACPOポイントを共通ルールで付与・利用。オンラインショップはACPO導入と同時に新サイト「ビ

バ・ムサシオンライン」へ統合（ビバ／ムサシを一本化）。1つのサイトでより広い品揃えから購入

でき、ACPOポイントにも対応いたします。

店舗での購買では引き続き楽天ポイントも付与されます。新アプリにより楽天ポイントカード連携が

可能となり、ビバムサシアプリからバーコードを提示するだけでACPOポイントと楽天ポイントの両

方がたまります。

・新オンラインショップ「ビバ・ムサシオンライン」

ビバホームの「ビバホーム公式オンラインショップ」とムサシの「アークランズオンライン」を統

合いたします。これまでポイントは未対応でしたが、ACPOの導入に合わせて、ACPOポイントの

付与および利用が可能になります。

・ACPOポイント対象店舗・オンラインショップ

B）ランクアップでたまりやすい

年間の購入金額に応じて会員ランクが上がり、付与率が段階的にアップ。最大で購入金額の4％を付

与いたします。

２.お客様の嗜好にあう情報を、最適なチャネルとタイミングでお届け

購入履歴や登録情報にもとづき、限定品の入荷案内・季節商品の提案・記念日特典などをビバムサ

シアプリやメールでご案内。来店時には売場案内サービスやイベント情報の提示、オンラインから店

内体験まで一貫した利便性を提供いたします。

３.店舗で選び、受け取りは自宅で

徒歩・自転車・電車でご来店の方でも安心。大型商品やまとめ買いは、店頭で実物をしっかり確認し

てからビバ・ムサシオンラインで決済。梱包や持ち帰りの心配なく、自宅へのお届けまでスムーズに

完結いたします。

当社はACPOの導入を顧客体験改革の起点とし、お客様の声をもとに機能改善と連携施策の拡充を継続し、より良い購買体験の実現に向け、品質向上を継続いたします。

■会社概要

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」などを運営し、「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続けることで専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

商号 ：アークランズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤好文

所在地 ：新潟県三条市上須頃445番地 （〒955-8501）

設立 ：1970年7月

事業内容：小売事業、外食事業、卸売事業、リフォーム事業、フィットネス事業、EC事業、不動産事業

資本金 ：6,462百万円

URL ：https://www.arclands.co.jp/