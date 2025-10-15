美容サロン検索・予約サイト「Beauty Park」を運営する株式会社オーエス、LINE公式アカウントの認定代理店に認定

株式会社オーエス

日本国内向け美容専門情報サイト「Beauty Park（ビューティーパーク）」を運営する株式会社オーエス（本社：東京都豊島区、代表取締役：織田 光一）は、このたびLINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供する「LINE公式アカウント」の認定代理店として正式に認定されましたことをお知らせいたします。

「Beauty Park」は、全国約20,000店舗以上の美容サロン情報を掲載している国内有数の美容プラットフォームです。今回の認定により、「Beauty Park」とサロンの「LINE公式アカウント」を連携した集客・予約・顧客管理のトータルサポートが可能となります。これまで培ってきた美容業界特化型のマーケティングノウハウと、国内最大級の利用者数を誇るLINE公式アカウントの発信力を組み合わせることで、より効果的な販促支援を実現します。

◆連携による主なメリット

・LINE上での予約へ誘導：「Beauty Park」からの予約をサロンのLINE公式アカウント上に誘導・リマインドすることで、来店率を向上。

・顧客とのつながり強化：LINEを通じてクーポンや最新情報を配信し、リピーター獲得を促進。

・友だち数の向上：店舗ページとサロンのLINE公式アカウントを連携し、LINE上の友だち数を最大化。

◆Beauty ParkにおけるLINE公式アカウント実績（一部）

・「Beauty Park」LINE公式アカウント連携サロン数400店舗突破！

・毎月開催しているLINE活用セミナー参加サロン数2,100店舗突破！

・美容サロン特化型のLINE公式アカウント初期構築制作実績200店舗以上！

「Beauty Park」とサロンの「LINE公式アカウント」の連携により、全国の美容サロンがより簡単かつ効果的にお客様とつながることが可能になりました。今後も、テクノロジーを活用したサービス提供を通じて、美容業界の成長を支援してまいります。株式会社オーエスは、美容業界のさらなる発展に貢献すべく、サロンとお客様双方にとって利便性の高いサービスを提供し続けてまいります。

◆お気に入りのマイサロンが見つかる Beauty Park(ビューティーパーク)

Beauty Parkは、日本国内最大級の規模を誇る美容専門情報サイトです。

全国のヘアサロンやネイルサロン等5つのカテゴリーから、「地域別」「駅名別」「人気ランキング」など様々なお好みの条件でサロンの検索が可能となっております。

美容サロンの基本情報はもちろん、サロンごとのお得なクーポンや口コミ情報を発信しています。

その他、最新トレンドがわかる「カタログランキング」や美容に関するコラムも充実。

お手持ちの媒体からいつでも簡単に美容の最旬情報をご覧いただけます。

▼Beauty Park

https://www.beauty-park.jp

◆株式会社オーエスについて

WEBメディア運営、WEBマーケティング事業、インバウンドプロモーション支援等の事業を手掛ける。

会社名 ：株式会社オーエス

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 20F WeWork内

法人代表：代表取締役 織田 光一

設立 ：2003 年 12 月 12 日

資本金 ：100,000,000 円