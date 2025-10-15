＜Y. & SONS＞Graphpaperとコラボレーションした、2025年秋冬コレクションを展開

株式会社やまと

株式会社やまとが展開するブランド＜Y. & SONS＞は、Graphpaperとのコラボレーションによる2025年秋冬コレクションを発表します。

2019年よりGraphpaperと手を組み開発したきものは、同ブランドが得意とする「サイズの概念をなくす」という思想を取り入れたパンツのディテールを応用することで、着用時の手間や帯を省き、快適な着心地を実現しています。

取り組みを重ねる中で、これまでにコートやインナーなど多岐にわたり、共にものづくりを行ってきました。

2025年秋冬では、Graphpaperの生地を使用したきもの・羽織・パンツのセットアップに加え、タートルネックや、スイスの老舗シャツファブリックメーカー〈ALUMO（アルモ）〉の生地を用いたシャツ、さらにきものの上から羽織れるコートを展開します。

＜商品ラインナップ＞

■Y. & SONS × Graphpaper / Scale Off Wool

Graphpaperの定番アイテム〈シェフパンツ〉に採用されているベルクロを、きもののウエスト部分に応用することで、帯を使わず簡単に着られる仕様で、快適な着心地を実現しました。

生地には、美しい綾目を表現するために経糸を高密度に、緯糸を限界まで打ち込んだウールギャバジンを採用。特殊な樹脂をウール繊維の内部まで浸透させることで、フィラメントのような光沢とクリアな質感を生み出しています。

羽織は同素材のスラックスと合わせてセットアップとしての着用も可能。国内の伝統的なきものの縫製で、お客様の寸法に合わせてお誂えいたします。身体に沿うオーダーメイドならではの快適な着心地をお楽しみいただけます。

きもの：88,000円（税込・仕立て付き）

羽織：82,500円（税込・仕立て付き）

カラー：BLACK／C.GRAY

■Graphpaper × ALUMO / Band Collar Shirt

1918年創業のスイスの老舗シャツファブリックメーカーとして最高峰の素材を世界中のメゾンやテーラーに提供する ALUMO（アルモ）とGraphpaperのダブルネームによるバンドカラーシャツ。

世界で0.3％しか存在しないとされる希少な高品質コットンを使用し、スイスの澄んだ軟水で丁寧に仕上げることで、柔らかさとハリを兼ね備えた極上の質感を実現しています。

「世界一着心地が良い」と評されるその素材は、滑らかな肌触りと適度なハリ、上品な光沢が特徴。きものや羽織のインナーとしても最適な一枚です。

シャツ：Graphpaper / ALUMO for GP Band Collar Shirt

カラー：GREGE

価格：39,600円（税込）

■Y. & SONS × Graphpaper / Supima Moleskin Coat

きものの上から羽織れるよう設計した特別仕様のコート。袖幅や肩山の縫い目を調整することで、きものの袖が美しく収まり、腕の可動域も広く快適な着心地を実現。腕を下ろした際には袖の生地が自然に折り畳まれ、すっきりとしたシルエットに仕上がります。

素材には、非常に甘く撚った極太の超長綿スーピマ糸を緯糸に使用し、旧式力織機で丁寧に織り上げたモールスキンを採用。素材に負荷をかけず、ゆっくりと丁寧に仕上げることで、柔らかさと豊かな膨らみを持つ生地に仕上がっています。

コート：Y. & SONS × Graphpaper / Supima Moleskin Coat

カラー：BLACK

価格：\96,800（税込）

■Y. & SONS × Graphpaper / Light Melton Oversize Coat

SUPER 140’s原料を混紡したダブルメルトンを使用した、オーバーサイズシルエットのステンカラーコート。上質な原料ならではの柔らかな風合いに加え、毛足をショートビーバー仕上げにすることで軽量かつ保温性に優れた一着に仕上げました。

内側にはショルダーストラップを備えており、脱いだ際には背負って持ち運ぶことができます。昨年よりご好評をいただいているこちらのコートは、今年はBLACKとGREGEの2色を展開します。

コート：Y. & SONS × Graphpaper / Light Melton Oversize Coat

カラー：BLACK／GREGE

価格：107,800円（税込）

＜販売概要＞

■販売開始：2025年10月17日（金）

■納期：きもの／羽織＝寸法確定から約3週間

■取扱店舗：Y. & SONS 各店舗（神田・京都）

Y. & SONS オンラインストア：https://onlineshop.yandsons.com/

■お客様からのお問い合わせ先

【Y. & SONS 神田】

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-17-2

TEL：03-5294-7521

営業時間：11:00～19:00



【Y. & SONS 京都】

〒604-8172 京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館1F

TEL：075-256-4090

営業時間：11:00～20:00

Graphpaper（グラフペーパー）

常に時代のスタンダードであり続ける、大人のための上質なワードローブ。

人と衣服の間に“余白”を作り、ノイズにならない寄り添う衣服を提案。過去の偉大な先人たちが構築してきた機能や概念に敬意を表しつつ、現代の都市生活に必要な機能とデザインを残し、出来うる限りのサイズ概念をなくすことで、あらゆる体型に合うよう設計しています。

Y. & SONS（ワイアンドサンズ）

「きものテーラー」をコンセプトに、固定概念にとらわれない自由な発想で、伝統と革新が融合した非日常をお届けするブランドです。2015年3月、東京・神田明神鳥居横にオープン。2020年6月にはアジア初上陸となる「エースホテル」が入る京都・新風館内にもオープン。国内外問わず多くのお客様に、従来のきものの枠を超えたコーディネートをご提案しています。

また、2025年4月16日よりフランス・パリマレ地区に「KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris」として常設店をオープン。日本のものづくりとクラフトマンシップ、そして2ブランドの世界観が融合する、新たな価値創造の場として、皆さまをお迎えいたします。

ブランドサイト：https://www.yandsons.com/