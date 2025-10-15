ペコちゃんが駅伝ユニフォームに登場！ 不二家が明治大学体育会競走部を応援

株式会社不二家

株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：河村 宣行）は、明治大学体育会競走部を応援することを決定しました。競走部のチームユニフォームには、子どもたちをはじめ、幅広い世代に長年親しまれてきた当社のマスコットキャラクター「ペコちゃん」が掲出され、箱根駅伝をはじめとする舞台で選手たちとともに走ります。

2025年10月18日（土）より開催される「第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会」より、選手ユニフォームに「ペコちゃん」が登場いたします。

室田駅伝主将（左）と大志田駅伝監督（右）による新しいユニフォームの披露。

室田主将：「ペコちゃんを胸に走れることはこの上ない喜びであり、大きな力となります」

■応援する目的と背景

当社は、サステナビリティ経営を推進するにあたり、その柱の一つとして地域社会への貢献活動に取り組んでいます。社会貢献活動方針の中でも、次世代を担う子どもたちの育成活動等を支援し、健やかな成長に貢献する「子ども支援」を第一の重点項目と掲げています。未来を担う子どもたちの夢を応援し、健やかな成長を願うことは、当社の大切な価値観に通じるものと考えております。

この度、当社は明治大学体育会競走部を応援することとなり、その象徴としてチームユニフォームに「ペコちゃん」を掲出いただくことになりました。競走部が出場を目指す箱根駅伝は日本の正月の風物詩ともいえる国民的行事であり、陸上長距離選手を志す子どもたちにとっても、出場は大きな夢であり、目標の一つです。また、明治大学体育会競走部は地域の子どもたちへ向けて「かけっこ教室」を開催するなど地域貢献活動にも積極的に取り組んでおり、そうした子どもたちの夢を後押しできることに大きな意義を感じております。

当社はこれまでも、U15女子バスケットボール大会、スケートボード教室、子ども向け将棋教室など、さまざまな活動を通じて子どもたちの挑戦を応援してまいりました。今回の取り組みも、その一環と位置付けています。

明治大学は2031年に創立150周年を迎えるにあたり、記念事業として「紫紺の襷プロジェクト」を立ち上げました。当社は、箱根駅伝オリジナル4校の一つである明治大学が再び躍進を遂げようとする長期的な挑戦に深く共感し、その歩みを応援してまいります。

■明治大学体育会競走部について

1907年に創部した明治大学体育会競走部は、日本の大学の中で陸上競技部創設として最古の歴史を有しており、これまでに多くのオリンピック選手や日本代表選手を輩出してきました。1920年の「第1回東京箱根間往復駅伝競走」では、早稲田大学、慶應義塾大学、東京高等師範学校（現・筑波大学）とともに出場し、「オリジナル4」と呼ばれ、第2回大会で初優勝し、これまでに通算7回の優勝を誇っています。2025年4月からは、大志田秀次氏を駅伝監督に招聘し、1949年以来遠ざかっている箱根駅伝総合優勝を目指しています。

チームカラーは紫紺、練習拠点は東京都世田谷区八幡山

明治大学創立150周年記念事業

「紫紺の襷プロジェクト ～Mの輝きを再び～」

～紫紺の襷プロジェクトとは～

2025年1月、明治大学は2031年に創立150周年を迎えるにあたり、「紫紺の襷プロジェクト」を立ち上げました。明治大学体育会競走部は1907年に創部され、1920年の箱根駅伝第1回大会から参加しており、「オリジナル4」と呼ばれています。しかし、1949年の優勝を最後に、70年以上もの間、栄冠から遠ざかっており、「古豪」とされています。

本プロジェクトは箱根駅伝本選出場を目指すだけでなく、明治大学150周年である2031年度（2032年1月）に優勝を目指す、7年間にわたる壮大な挑戦です。

【特設サイト】

明治大学創立150周年記念事業「紫紺の襷プロジェクト ～Mの輝きを再び～」

https://meijinow.jp/sports/shikon-project/

【寄付ページ】

https://bokin.meiji.jp/project/sikontasuki

＜明治大学体育会競走部または、紫紺の襷プロジェクトに関するお問い合わせ先＞

明治大学体育会競走部へのお問い合わせ先 https://meiji-kyoso.com/contact/

紫紺の襷プロジェクトご寄付お問い合わせ先 明治大学 大学支援事務室（募金）

e-mail：bokin@mics.meiji.ac.jp ／ TEL：03-3296-4057・4059