SVP注目市場分析 「3Dプリンター材料」を公開

会員制マーケットリサーチサービスを提供している、株式会社SVPジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 雅、以下「SVPジャパン」）は、本日、SVP注目市場分析レポート「3Dプリンター材料-世界市場の現状と将来展望-」を、会員企業向けに公開いたしました。

■3Dプリンター材料の世界市場

3Dプリンター材料市場は、熱可塑性樹脂や光硬化性樹脂、金属、セラミックスなど多様な素材が製品化され、各造形方式に応じフィラメント、液体樹脂、粉末状の樹脂や金属材料で提供されている。用途は航空・宇宙や自動車での軽量化部品、医療分野でのインプラントや臓器モデルまで広がり、家庭用プリンター向けの需要も存在する。2024年の市場規模は約2,600億円で前年比2％増と推定されるが、3Dプリンター本体市場の減速により成長率は鈍化した。樹脂が5割超、金属が4割程度を占め、欧米と中国が主要市場で、日本は規模が依然小さい。今後は3Dプリンター本体需要の回復や新素材の普及を背景に、2027年には大幅な拡大が見込まれ、堅調な成長が続くと予測される。さらに、多品種少量生産の進展や産業のデジタル化の流れも追い風となり、需要は裾野を広げつつ拡大すると考えられる。

■3Dプリンター材料の市場概況

3Dプリンターの主要メーカーは自社プリンターに最適化した純正材料を展開しており、米国のStratasysや3D Systems、ドイツのEOSが市場シェア上位を占めている。StratasysはFDM方式で、3D SystemsはSLAやSLS方式で、EOSは金属材料で強みを発揮している。一方、フランスのArkemaなどの化学メーカーや樹脂・金属メーカーも積極的に参入し、サードパーティー製材料のシェアが拡大している。さらに、炭素繊維やガラス繊維強化材、生体適合材料などの開発も進み、用途拡大が市場成長を後押ししている。今後は既存の製造業に加え、建築やホビーなど幅広い分野で利用が進むと予想され、競争環境は一層多極化する見通しである。加えて、日本でも旭化成、大塚化学など大手メーカーの参入や事業拡大が進み、国内市場の存在感を高める動きがみられる。

■本レポートの構成

I．市場の定義

II．市場動向

III．市場規模・予測

IV．マーケットシェア

Ｖ．参入企業の動向

VI．業界構造

■本レポートの購読について

本サービスのご利用は、SVP会員様限定でございます。

ご希望の場合は、当社SVP会員になっていただきますと、定期的に配信する市場調査レポートを全てご購読いただけます。なお、SVP会員は、ビジネス調査に関する、クイックリサーチとプロジェクトリサーチもご利用いただけます。

会員の方はこちらをクリック :https://www.svpjapan.com/member/



※当社に関する資料請求またはお問い合わせにつきましては、以下をご確認ください。

■SVPジャパンについて

「成功に導くビジネスの知を、もっと身近に」をミッションとした、会員制ビジネス情報提供サービスプロバイダー。

会員企業には、ビジネス公開情報に基づくクイックリサーチ、カスタムメイド型プロジェクトリサーチを提供。日本は1974年に創業し、現在世界40カ国に渡るネットワークのメンバーとして、大手企業を中心とした会員企業の意思決定を情報力でサポートしています。

2021年には事業継承のため、経営体制を一新し、ガバナンスの強化、情報提供サービスの拡大、そして進化することを目指し、第二の創業をスタートしています。

《会社概要》

社名： 株式会社SVPジャパン

代表取締役： 橋本 雅

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-9 宮前ビル2F

設立年月日： 1974年7月1日

事業内容： 会員制のビジネス情報提供サービス

URL： https://www.svpjapan.com/

資料ダウンロードはこちら :https://www.svpjapan.com/contact/form_request.htmlメールでのお問い合わせはこちら :https://www.svpjapan.com/contact/

