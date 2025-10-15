長谷川香料株式会社はScience Based Targets initiativeの認定を取得しました

長谷川香料株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：長谷川研治 以下、当社）は、当社が策定した温室効果ガス（以下、GHG※1）の削減目標について、国際的なイニシアチブであるScience Based Targets initiative（以下、SBTi※2）の認定を2025年9月17日に取得しました。

今回認定されたGHG削減目標は以下のとおりです。

■当社は、スコープ1（※3）およびスコープ2（※4）のGHG排出量を、2024年を基準年として2034年までに58.8%削減することを約束します。

■当社は、スコープ３（※５）において2029年までに、当社が調達する原材料・副資材のGHG排出量の80％にあたるサプライヤーに、科学的根拠に基づいた目標を設定することを約束します。

当社は、このGHG削減目標の達成に向けて、エネルギーの効率化・再生可能エネルギーの導入・原材料などの調達先との協働によってGHG排出削減に努め、カーボンニュートラル社会の実現を目指してまいります。

※1. Greenhouse Gasの略

※2. 科学的根拠に基づいたGHG排出削減目標（SBT）の設定を企業に働きかけている団体

※3. 事業者自らによるGHGの直接排出 (燃料の燃焼、工業プロセス)

※4. 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

※5. 製品の調達段階から、物流、販売、消費などサプライチェーン全般において排出されるGHG排出量

以上