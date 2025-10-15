化粧品研究専門誌「Cosmetic Science」10月号発刊のお知らせ

写真拡大

株式会社ソフィアリンクス


株式会社ソフィアリンクス（東京都港区、代表取締役：三原誠史）は、化粧品研究の最新の成果を発信する化粧品研究専門誌「Cosmetic Science」の第9号となる10月号を10月15日に発刊いたしました。


●10月号の内容

本号の特集は「光老化の最前線」と題し、以下の論文を掲載しております。



論文タイトル：


・「光老化の表現型と発症メカニズム」


　大阪医科薬科大学 医学部皮膚科　森脇 真一



・「光老化認知度向上の現状と課題　～「光老化」啓発は進んだか？～」


　特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構　平松 泰成・宮地 良樹



・「光老化のメカニズムと真皮の変化：イメージング技術による新たな視点」


　株式会社資生堂 みらい開発研究所　小倉 有紀



・「光老化の予防におけるサンスクリーンの役割と国際的動向」


　株式会社コーセー 研究所　後藤 祐一郎



・「好中球エラスターゼによる真皮線維芽細胞の機能低下と抗シワ有効成分NEI-L1(R)によるその抑制」


　ポーラ化成工業株式会社　籠橋 葉子・横田 真理子



・「AGEsの作用を制御するシャクヤク根エキスの肌クスミに対する美容効果」


　一丸ファルコス株式会社　金井 杏子・坂元 孝太郎



・「バイオグリコーゲン(R)によるKeap1-Nrf2 経路活性化を介した抗UV効果」


　グリコ栄養食品株式会社 技術開発センター　舟橋 依里



・「UVA/UVB誘導MMPsに対するイデベノンの抑制効果」


　株式会社JC皮膚科学研究所　中島 弘明・前田 大介



論文 EyesOn：


・「表皮電位を指標とした皮膚バリア光治療法の時空間的評価」


　東京都立大学 システムデザイン学部機械システム工学科　阿部 結奈



・「タイトジャンクションが角層形成に及ぼす影響の解明」


　岐阜大学大学院 医学系研究科皮膚科学　岩田 浩明



産学連携レポート：


株式会社アンズコーポレーション × 武庫川女子大学


　「自社開発の3D皮膚モデルの実効性を確認　強みと弱みの「見える化」でさらなる進化へ」



連載企画：


・GLOBAL BEAUTY INSIGHT（グローバルな美容＆コスメの最新トレンド）


　Mintel Japan　塚田 敏浩



・クローズアップ Cosme industry（日本の化粧品産業の注目動向と今後）


　矢野経済研究所　浅井 潤司



・THE 共創市場（これからの日中化粧品産業）


　日中化粧品国際交流協会理事長　楊 建中



・化粧品規制 information（アジア各国の規制の現状と対策）


　ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン　清水 鼓由季／Affnan Patrapratama Zulkarnaen



・R&Dサポート（中小企業の技術課題を解決し、成長を支援する）


　東京都立産業技術研究センター　機能化学材料技術部バイオ技術グループ　爲廣響子／干場隆志



・コラム BEAUTY SCIENCE EYE（コスメの新たな技術をユニークな視点で読み解く）


　一般社団法人化粧品成分検定協会 代表理事 久光 一誠



●その他コーナー


今月号の「原料GUIDE」では「認証（COSMOS、ハラールなど）」をテーマにした新原料情報を掲載。また、「グローバル展示会情報」では2025年10月から2026年3月までに国内外で開催される化粧品関連の展示会情報をカレンダーとしてまとめてご案内しています。



《次号予告》


特集テーマ：「ベースメイク設計の最新技術」


現在、編集部では、12月号（12月15日発刊）の準備を進めています。どうぞご期待ください。

論文執筆予定者（敬称略）：
東京工科大学　応用生物学部　柴田 雅史


山形大学　学術研究院　野々村 美宗


株式会社資生堂　みらい開発研究所　長谷川 克行


株式会社コーセー　メイク製品研究室　吉田 祥麻


花王株式会社　化粧品研究所　飯倉 寛晃


岩瀬コスファ株式会社　研究開発部　片山 のはら


株式会社シー・アクト　坪井 誠



●ご購読のお申し込みについて


Webサイト（https://cosmetic-science.net/）からお申し込みいただけます。



●広告掲載のお申し込みについて


広告掲載号および料金等、詳細は下記までお問い合わせください。



コスメティック サイエンス 広告担当　加藤


kato@cosmetic-science.net



●会社概要


社名：株式会社ソフィアリンクス


所在地：東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー4F


代表者：三原誠史


設立：2010年10月1日


資本金：10,000,000円


事業内容：ブランディング事業、コンサルティング事業、出版事業


企業サイト：http://www.sophialinks.com/



皆様のご愛顧を賜りますよう、編集部一同心よりお願い申し上げます。



Cosmetic Science 編集部