【11/5開催リアルイベント】経営層が“今”押さえておくべき生成AIの活用トレンドと実践知｜Meetup付き

BizTech株式会社

最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏）は、2025年11月5日（水）、「経営層が“今”押さえておくべき生成AIの活用トレンドと実践知（Meetup付き）」と題したリアルイベントを開催します。

▶イベント詳細はこちら：https://ai-market.jp/events/executive-seminar-1105/(https://ai-market.jp/events/executive-seminar-1105/)

AI導入は一部の技術先進企業だけの取り組みではなく、あらゆる業界の中堅・中小企業でも「実践段階」に入っており、実際に、生成AIの導入によって経営判断のスピードが上がり、新規事業の立ち上げやナレッジ継承が加速している企業も出てきています。

とはいえ、どのようなプロセスで導入すべきか、何から始めるべきか、社員が安心して使える仕組みはどう整えるのか-経営者にとっては、技術だけでなく、組織・人材・業務設計を含めた総合的な視点が求められるのが「生成AI活用」の難しさでもあります。

このたび開催する本イベントは、まさにそうした課題を抱える経営層に向けた、実務に活かせるヒントと出会いを提供するリアルイベントです。

当日は、実際にAI活用を推進している現役の経営者3名が登壇し、生成AIの最新トレンド解説から、具体的な導入事例、プロンプト設計やマネジメントへの応用まで、すぐに自社で活用できる視点とノウハウを惜しみなく共有します。

AIを経営に活かしていきたい経営層の方は、ぜひご参加ください。

▶イベント詳細はこちら：https://ai-market.jp/events/executive-seminar-1105/(https://ai-market.jp/events/executive-seminar-1105/)

こんな方にオススメ！- 社内で生成AIの活用を進めたいが、何から始めるべきか悩んでいる- 実際に導入・活用している企業の成功事例・失敗談を聞きたい- 他社の経営層とAI活用に関する意見交換をしたり、ネットワークを広げたい- 生成AIに関する判断を求められる立場として、体系的に情報を整理したい- 各部門からAI活用の提案が出てきており、経営としての方針を定めたい[表: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/78_1_48ff0b6658d28d729c95244a0db7da14.jpg?v=202510151027 ]

AI Market Conference 2026 スポンサー登壇企業募集中！

イベント参加申し込み（無料） :https://ai-market.jp/events/executive-seminar-1105/

前回参加2,000名以上のAI Market Conference を2026年1月28日に再度開催します！

現在スポンサー登壇企業を絶賛募集中です。

低価格での認知拡大・リード獲得にご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら：https://ai-market.jp/events/aimarket-conference-2026-speaker/(https://ai-market.jp/events/aimarket-conference-2026-speaker/)

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。