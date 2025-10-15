ファッションブランド「ecmile.」が九州初上陸・福岡PARCOにてPOP UP STOREを開催（10月30日～11月3日）

株式会社tashidelek.

株式会社tashidelek.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：北村風優）が展開するファッションブランド「ecmile.（エクミール）」は、2025年10月30日（木）～11月3日（月・祝）の5日間、福岡PARCO 本館1Fにて期間限定POP UP STOREをオープンいたします。



ブランドとして初の九州出店となる今回のPOP UPでは、限定カラーアイテムや先行販売アイテムに加え、購入特典としてノベルティもご用意しております。

【開催概要】

ecmile. LIMITED STORE - FUKUOKA PARCO

開催期間：2025年10月30日（木）～11月3日（月・祝）

開催場所：福岡PARCO 本館1F POP UP SPACE 「GATE」（〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1）

アクセス：市営地下鉄空港線 「天神駅」7番出口直結

【限定アイテム】

ecmile. ANNIVERSARY SWEAT ( BK )ANNIVERSARY SWEAT / 限定カラー：BK

ecmile.では毎シーズン <コンセプトフラワー> を掲げ、花言葉からの着想を得て、メッセージ性を込めたコレクションを展開しています。



今回は、2024 Autumn Collectionから

2025 Summer Collectionまでに撮り下ろした、4枚の写真を並べ、胸元に配置しました。

■ 商品情報

価格：13,200 円（税込）

サイズ展開：S / XL

UPCYCLE RIBBON BUSTIER ( WHT )UPCYCLE RIBBON BUSTIER / 限定カラー：WHITE

生産時に発生した残反・端材を活かし、一点ずつ異なる表情を持つ限定アイテム。

開催地ごとにリボンの素材が異なり、

福岡では、2024SSに販売したジャガード生地の端材を使用しております。

■ 商品情報

価格：18,700 円（税込）

サイズ展開：F

ECLAT RIBBON COAT25A/W 新作アウター先行販売

新作のアウターコレクションを、一足早く店頭でご試着・ご購入いただけます。

【ノベルティ】

POP UP期間中は、購入金額に応じてノベルティをご用意しております。

・税込20,000円以上のご購入で：「ecmile.オリジナルガチャ」1回参加。

・税込50,000円以上のご購入で：「ecmile. ロゴスウェット」をプレゼント。

└ シルクスクリーンで1点ずつプリントした、すべて１点ものの仕様。

※詳細は変更になる場合がございます。

ecmile. (エクミール) について

Not just girly, MODERN girly.

かわいいだけじゃない、“私”を纏う.

“今”を生きる自分らしさや価値観を持ち合わせた、新しい「Girly」の形。



大人になったからこそ選べる、自分の気分にフィットする甘さ--

そして、ecmile.が届けたいのは、「かわいい」のその先にある“意思あるファッション”。

私たちは、ファッションを「終わりのある消費」ではなく、

未来につながる問いの入り口に変えていきたいと考えています。

“かわいいと思って手に取ったものが、結果として社会や地球にやさしい選択だった。”

ecmile.は、「かわいさのその先に“きっかけ”を設計する」ファッションブランドです。

【ブランド公式サイト】https://ecmile.shop

【Instagram】@ecmile.official_

https://www.instagram.com/ecmile.official_/?__pwa=1

SEED PAPER TAG について

ecmile. SEED PAPER TAG

ecmile.では、お洋服の下げ札にお花の種が漉き込まれたシードペーパーを使用しています。

一晩水に浸してから土にに植えるとお花が育つタグ。



普段なら何気なく捨ててしまうタグが、ショッピング後の素敵な体験となりますように。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社tashidelek. / ecmile.

E-mail：info@ecmile.shop

Web：https://ecmile.shop

担当：梅原