「未来を選択する会議（仮称）」発足記念シンポジウムを10/27(月)に開催
私たちの未来に、いま私たちができることを考えよう。
人口減少が進み、社会や経済、地域、そして日々の生活に大きな影響を及ぼしつつある日本。
このたび、社会の気運醸成に向けて、幅広いステークホルダーが参画する民間主導の取り組みとして、
「未来を選択する会議（仮称）」が発足する運びとなりました。
10月27日（月）に開催する「未来を選択する会議（仮称）」発足記念シンポジウムでは、
私たち一人ひとりが希望する「生き方」「くらし方」「働き方」を実現し
豊かに安心してくらすことができる社会づくりに向けて語り合うきっかけを作ります。
開催概要
【日時】 2025年10月27日（月）12:20～15:00
【開催形式】 オンライン（YouTubeライブ配信）
【参加費】 無料
プログラム内容
※敬称略
※上記プログラムは予定です。一部内容が変更となる場合がございます。
視聴にあたって
・YouTubeを使ったライブ配信（一方向のストリーミング配信）を予定しております。
・パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれでも視聴できます。
・ライブ配信当日の視聴に必要なURLは、お申し込み完了メールにてお送りします。
・必ず事前申込をお願いいたします。複数人での参加はできません。