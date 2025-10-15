10月29日（水）現役ビジネスパーソンと各分野のプロが結集するオンラインセミナー『全国ビジネスケアラー会議　仕事と介護、両立のヒントがここに。』開催のお知らせ

介護が始まる前に！2000名の相談から見えた‟事前に知ると楽になる”ヒント

株式会社チェンジウェーブグループ株式会社チェンジウェーブグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木裕子）は、2025年10月29日(水)に、オンラインセミナー『全国ビジネスケアラー会議 仕事と介護、両立のヒントがここに。』を開催致します。

現役ビジネスパーソンと各分野のプロが結集するオンラインセミナー

『全国ビジネスケアラー会議 仕事と介護、両立のヒントがここに。』

おかげさまで、第30回という節目を迎えることとなりました。





そこで、今回は「そもそも介護って何だろう」という原点に立ち戻り、これまで2000名以上の相談に向き合ってきたチェンジウェーブグループ リクシス チーフケアオフィサー木場が、経験から得た介護をしんどくしない“楽になるヒント”をお届けします。「介護って大変そう」「何から始めればいいのだろう」「仕事と介護を両立できるのだろうか...」実は、こうした不安がいちばん大きくなるのは介護が始まる前。そして、介護中の負担を軽くし、「しんどくしない」ためのカギも介護前なのです。▼こんな方におすすめ・親の将来や介護に不安を感じている方・日々忙しく実家に頻繁に帰れない方・介護の実態や大変さが想像つかない方・介護前に備えるべきことや選択肢を知りたい方



セミナー内では

・そもそも介護ってなんだろう

・今からできる"ちょうどいい距離"の見つけ方

・「介護があっても自分らしく暮らす」ための両立のポイント

・「介護が始まる前」の関わり方

などについて詳しく解説いたします。



前半はその場でアンケートにご協力いただきながら進め、

セミナーを終えるころには、

少しでも不安が軽くなったと感じていただけるのではないでしょうか。



ご自身とご家族とのこれからを考えるきっかけとして、少しでもお役立て頂けますと幸いです。

録画視聴も可能ですので、ぜひ奮ってご参加ください。

■開催日時

2025年10月29日(水)19時00分～20時00分

※録画視聴も可能です

■プログラム・登壇者プロフィール

■登壇者

株式会社チェンジウェーブグループ リクシス

CCO（チーフケアオフィサー）介護福祉士 介護支援専門員

木場猛（こば・たける）

東京大学文学部卒業。高齢者支援や介護の現場に携わりながら、 仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」ラーニングコンテンツ作成や「仕事と介護の両立個別相談窓口」相談業務を担当。3年間で400名以上のビジネスケアラーであるご家族の相談を受けた経験あり。セミナー受講者数、延べ約2万人超。

【著書】「仕事は辞めない！働く×介護 両立の教科書」（日経クロスウーマン）(https://www.amazon.co.jp/%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AF%E8%BE%9E%E3%82%81%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81%E5%83%8D%E3%81%8F%C3%97%E4%BB%8B%E8%AD%B7-%E4%B8%A1%E7%AB%8B%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E6%9C%A8%E5%A0%B4-%E7%8C%9B/dp/4296202782)

■参加費

無料

■参加・視聴方法

ZOOMオンライン形式

本ページからお申し込み後、セミナー視聴URL／録画視聴用URLはお申込者様に別途メールにてお知らせ致します。

当日は時間になりましたらURLにアクセスしてください。

（インターネットにつながるPC・スマホ・タブレットが必要となります。）

■お申込み

プログラム詳細・お申込みは下記をご覧ください。

https://form.k3r.jp/lyxis/20251029

■会員限定！セミナー過去アーカイブ動画配信中

https://navi.lyxis.com/article/business-carer-conference/