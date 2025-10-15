ファン歓喜！あの『GREGORY HORROR SHOW』（グレゴリーホラーショー）が、Nintendo Switch(TM)で甦る！

株式会社ソノリテ

2025年10月3日よりスタートした『ドロボー幼稚園』×『GREGORY HORROR SHOW』のハロウィンコラボイベントが、SNSやファンコミュニティで大きな反響を呼んでいます。

期間限定アイテムが多数登場中！ 今しか手に入らない貴重なコンテンツとなっております！終了前にぜひチェックを！

2人のものづくりの絆がつないだ、夢のコラボ！！

株式会社ソノリテ（代表取締役：齋藤和政）は、Nintendo Switch(TM)向けゲーム『ドロボー幼稚園』にて、フルCGホラーコメディ作品『GREGORY HORROR SHOW』とのコラボイベントを開催中です。

本コラボは、『ドロボー幼稚園』ディレクター・樋口秀光氏と、『GREGORY HORROR SHOW』監督・イワタナオミの友情とものづくりの縁によって実現しました。

両氏は2019年にボードゲーム『ビビッドパニック コンガラッチョ』を制作。樋口氏がゲームデザインを、イワタ氏がキャラクターデザインを担当。

その時に築かれた信頼関係が、今回の奇跡のコラボレーションへとつながっています。

時代を超えて蘇るあの“奇妙な宿泊客”たちが、Nintendo Switch(TM)に初上陸！

かつてテレビアニメやPlayStation2(R)で活躍した全49種のキューブデザインキャラクターが、現代の技術で完全復元され、Nintendo Switch(TM)に登場。

本コラボでは、かつて使用されていた古い形式の3Dデータを、ドロボー幼稚園の開発チーム5人全員で力を合わせて復元。

イワタナオミ氏の完全監修のもと、当時のデザインを忠実に再現し、懐かしさと新しさが融合した体験をお届けします。

さらに、ドロボー幼稚園のキャラクターたちも、グレゴリーホラーショーの世界観に合わせたキューブデザインで登場。両作品のファンにとって夢のようなコラボです。

懐かしいあのキャラクターたちに、もう一度出会えるチャンス。

あなたの“推し”はどの宿泊客？ ぜひ見つけにきてください。

ファンの熱意が生んだ、再びの奇跡

グレゴリーホラーショーは、昔から一部のファンに熱狂的に支持されてきましたが、イワタナオミ氏主宰で実施されたSteam向けゲーム開発のためのクラウドファンディングでは、目標金額500万円に対し、約2,016万円を達成するという大成功を収めています。この成功は、ファンが作品の復活をどれほど待ち望んでいたかを物語っています。

今回の『ドロボー幼稚園』とのコラボは、このファンの熱意にさらに応えるべく実現しました。ファンの皆様に、あの頃の感動と興奮をもう一度お届けしたい、という熱い思いと愛情が込められています。

コラボ概要

開催期間：2025年10月3日～2025年11月17日

コラボ内容：

- グレゴリーホラーショー全49種のフィギュアモデルセットをニンテンドーeショップで販売。ゲーム内ガチャ（無料）からも排出され、無料プレイでもゲット可能！- イワタナオミ氏監修の限定ぼうし＆フィギュア（全6種）を販売（カクカクドロボーシリーズ）。- ハロウィン限定「ふれあい牧場」に、グレゴリーキャラクターが登場。

詳細なアイテム情報や登場キャラクター一覧は、特設ページをご覧ください

https://uncompanygames.com/gregory_horror_show/

コラボ限定商品概要 ニンテンドーeショップにて販売中

１.「グレゴリーホラーショー全49種BOX」3,600円

ホテルの住人たちがあなたの心のすき間にそっと入り込む、全49体のフィギュアセット。

２.「グレゴリーホラーショーコラボぼうしセット」1,000円

イワタナオミ氏監修のカクカクドロボーシリーズ！6種のぼうし＋6種のフィギュアのセット。

３.イワタナオミ監修「グレゴリーホラーショーコラボぼうし」単品販売 各種330円

２.のアイテムを個別に購入可能

コラボ限定商品は2025年11月17日までの期間限定販売です。

今後登場未定のため、今だけのチャンスをお見逃しなく！

『ドロボー幼稚園２』とは？ やさしさと癒しに満ちた幼児退行お遊戯ゲーム

『ぬすんであそぼ！ドロボー幼稚園』シリーズは魔法のねんどからうまれた不思議な妖精「ドロボー」たちを操作して、たくさんのおたからを集める協力型対戦ゲームです。

「おたから」アイテムをたくさん集めたチームが勝ち！

というシンプルなルールなのですが、「たたかわない方が楽しいじゃん！」というプレイヤーが続出。

勝ち負けなんかにこだわらず、サボったり、わちゃわちゃ走り回ったり、泣いてる子をなでなでしてなぐさめあったり、という「子どものように自由なふるまい」が大人であってもゆるされる、そんなやさしさと癒しに満ちた空間となっています。

遊んだ思い出を絵日記に残したり、全員が何かのチャンピオンになれるなど童心に戻れる機能や、ドロボーたちをいろいろな外見にできる「ぼうし」もたくさんあります。ぼうしにはそれぞれ個性的な機能も！

ドロボー幼稚園はコラボ企画を常に募集しています！

私たちと一緒に世の中を「かわいさ」「やさしさ」「おもしろさ」でいっぱいにしちゃいませんか？

個人のクリエイターさんや企業さんでドロボー幼稚園とのコラボをご希望の方はぜひお気軽にご連絡ください！私たちもドロボーたちも、まだ見たことがない「おたから」に出会うことが大好きです！

何かおもしろそうなことがあれば、お気軽にご連絡ください。

Eメール：uncompany@sonorite.co.jp

ドロボー幼稚園公式X：https://twitter.com/dorobo_yochien

商品情報概要

商品名: ぬすんであそぼ！ドロボー幼稚園 ２

発売日: 2024年5月23日

対象機種: Nintendo Switch（ダウンロード版のみ）

本体価格: 基本プレイ無料（ゲーム内課金コンテンツあり）

かわいい公式HP：https://uncompanygames.com/dorobo/ (https://uncompanygames.com/dorobo/)

DLはこちら！： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068130.html (https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068130.html)

お得な情報満載の X（旧Twitter）：https://twitter.com/dorobo_yochien (https://twitter.com/dorobo_yochien)

1200万再生突破！公式Youtube：https://www.youtube.com/@fighting_dorobo