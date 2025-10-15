船橋市最大級の展示場・在庫300台の中古車販売店「チャンス船橋店」が2025年10月10日にグランドOPEN!!

有限会社チャンス

有限会社チャンス(本社:千葉県八街市)は、2025年10月10日(金)、千葉県船橋市藤原に13店舗目となる新店舗「チャンス船橋店」を開店した。

同社は千葉県と茨城県を中心に中古車販売事業を展開しており、今回の出店により、両県における存在感を一層強めることになる。 今回の出店では、約3,500坪の広大な敷地に常時300台を超える車両を展示。これは船橋市内における中古車販売店として最大級の在庫規模を誇り、多様な車種と価格帯を一か所で比較・検討できる利便性の高い売り場となる。

【"地域最大級"である意味──300台在庫に込めた想い】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4Elk94GIYoI ]

新店舗では、軽自動車・コンパクトカー・ミニバン・SUVといった幅広い国産車両を用意し、購入者の多様なライフスタイルに対応する。

特に今回の出店地・船橋市は、子育て世代の人口流入が続くエリアであり、週末の家族移動や通勤用、さらには趣味のアウトドア用など、目的別に車を選びたいというニーズが顕著だ。 それに応えるべく、展示車両は「乗り出し価格30万円台～500万円弱」と幅広い価格帯を用意。初めて車を購入する若年層から、質の高い車両を求めるファミリー層まで、予算に応じて最適な一台を選べる環境を整えている。

【“買って終わり”じゃない。「最強保証」の真価】

チェンス船橋店 空撮

チャンスが地域で高い評価を得ている最大の要因は、購入後のアフターサポートにある。同社では全店舗共通で「最強保証」と呼ばれる充実したサービスを提供。2年間・235項目の部品交換に対応するこの保証制度は、消耗品であるバッテリーやワイパーゴムはもちろん、各種センサー類や電装部品まで幅広くカバーする。さらに、他店で購入した車にも使えるオイル交換チケット10回分が付いてくる。 整備にかかる費用の予測が難しい中古車市場において、このサービスは"家計と時間"の両面でユーザーに大きな安心をもたらす。

【なぜ、いま船橋なのか──マーケットインから生まれた新戦略】

マーケットインから生まれた新戦略 出店先である船橋市エリアは、都心へのアクセスが良好でありながら、広い駐車場付き住宅が増加するなど、車の所有メリットが高い地域として注目されている。一方で、これまでの中古車販売店は小規模店舗が多く、車種選びや価格比較がしづらいという声も多かった。 チャンスではこの"空白地帯"に着目。郊外型の大型店舗モデルを都市近郊エリアに転用することで、新たな市場ニーズを創出する狙いがある。同社代表も「地域密着型の営業スタイルはそのままに、より広い選択肢と安心をお届けしたい」と話す。

【創業32年、地道な信頼の積み重ねが企業価値に】

チェンス船橋店店舗内1

有限会社チャンスは、1993年の創業以来、「低価格×高品質×手厚いサポート」を軸に事業を拡大してきた。

年間5,000台以上の車両販売実績を誇る有限会社チャンスは、千葉,茨城県で毎年店舗拡大しており、今回の船橋店が13店舗目となる。 他社と一線を画すのは、その"地道さ"にある。来店者のニーズに最適な車両を全店舗の在庫の中から提案。接客も"押し売りゼロ"を掲げており、丁寧かつ誠実な対応がリピーター獲得につながっている。

【これからのチャンス──“街のクルマ屋さん”から、もっと頼れる存在へ】

チャンス船橋店 敷地面積3,500坪

チャンスが目指しているのは、車を売るだけの場所ではなく、地域の暮らしにずっと寄り添える“頼れるクルマ屋さん”になること。

車検や点検、修理、買替、買取といった日々のカーライフをトータルでサポートできる体制を整えており、「何かあったらチャンスに聞こう」と思ってもらえるような、身近で便利なお店を目指している。

今回オープンする船橋藤原店は、その取り組みのスタート地点。地域に根差す“街のクルマ屋さん”を、この街から届けていく。

【チャンス 船橋店】

チャンス船橋店在庫300台

住所：千葉県船橋市藤原6-28-11

GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/73S2mgUJkznEKNP77(https://maps.app.goo.gl/73S2mgUJkznEKNP77)

最寄駅：船橋法典駅、馬込駅

営業時間：10:00～19:00

定休日：水曜日（祝日は営業）

TEL：047-404-7066

会社URL：https://www.chance-car.jp(https://www.chance-car.jp)

問合せ：https://www.chance-car.jp/contact/(https://www.chance-car.jp/contact/)