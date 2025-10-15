『スマートファクトリー「超」入門』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/majitech-20251031/M1D



■スマートファクトリーとは？

世界中で、ものづくりのデジタル化や製造業DXが重視され、取り組みが進んでいる中、国内でも経済産業省がロードマップを発表するなど、「スマートファクトリー」が注目されています。

「スマートファクトリー」の明確な定義はなく、様々な解釈がありますが、一般的には「ITを活用し、生産性と品質の向上を、継続的に行う工場」と言われています。





■製造業の危機と、スマートファクトリーの必要性なぜ今、スマートファクトリーが注目されているのでしょうか？製造業がスマートファクトリーに取り組むべき理由として、以下のようなことが言われています。* カーボンニュートラルと脱炭素の動き* 省エネの必要性* グローバルにおける資源確保競争* 電気料金の高騰* グローバル競争の激化* 変種変量生産とマス・カスタマイゼーションの需要■スマートファクトリーの具体的なイメージは？しかし、スマートファクトリーの取り組みは、事業形態や企業の状態によって大きく異なるため、「具体的には何をやればいいの？」「具体的にはどのような効果があるの？」と思われている方も多いと思います。そこで本セミナーでは、書籍『スマート・ファクトリー ―― 戦略的「工場マネジメント」の処方箋」清 威人 (著)』を参考にしながら、スマートファクトリーについて具体的なイメージを持って頂くための入門解説を行います。* スマートファクトリーとは何なのか？* 何が実現できるのか？* どのような効果があるのか？* どのような技術が使われているのか？■製造業DXに役立つ、専門的なプレゼンもまた後半では、製造業DXに役立つ、専門的なプレゼンを行います。

