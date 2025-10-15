マスク常用で肌の″見えない変化″に気づいた人は約6割!マスク生活終了後の肌トラブル実態調査

医療法人社団鉄結会

医療法人社団鉄結会(所在地:東京都渋谷区、理事長:高桑康太)は、美容皮膚科・形成外科であるアイシークリニック(新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院)を運営し、皆様の肌の健康と美容をサポートしております。今回はマスク着用が減少した後の肌変化について調査を実施したので、その結果を紹介します。

■マスク生活で隠れていた"見えない肌変化"

「マスクを外したら、肌が思ったより荒れていた…」「マスク生活中に気づかなかった肌トラブルが進行していた…」

2020年から続いたマスク生活が落ち着き、マスクを外す機会が増えた今、多くの方が「マスクで隠れていた肌の変化」に気づき始めています。

医療法人社団鉄結会は、全国の20-50代の男女を対象に、マスク着用減少後の肌変化に関するアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

調査対象: 全国の20-50代の男女300名

調査期間: 2025年9月15日～9月30日

調査方法: インターネット調査

調査実施: 医療法人社団鉄結会(自社調査)

■約6割がマスク着用減少後に「肌の変化」を実感

マスク着用が減少してから、肌に何らかの変化や違和感を感じたか調査しました。

その結果、約62%の方がマスク着用減少後に肌の変化を感じたと回答し、多くの方がマスク生活中に蓄積された肌トラブルに気づいていることが分かりました。

調査結果:

感じた: 62.3% あまり感じない: 28.7% 全く感じない: 9.0%

■最も多い変化は「毛穴の目立ち」で約54%、次いで「くすみ」「シミ・色ムラ」

マスク着用減少後に感じた具体的な肌の変化について調査しました(複数回答可)。

その結果、最も多いのは「毛穴の目立ち」で約54%、次いで「くすみ・肌のトーン低下」(49%)、「薄いシミ・色ムラ」(41%)という結果になりました。

マスクで隠れていた部分の肌状態が、マスクを外すことで初めて明らかになったケースが多いことが伺えます。

主な肌の変化(複数回答可):

毛穴の目立ち: 54.0% くすみ・肌のトーン低下: 48.7% 薄いシミ・色ムラ: 41.2% 肌の乾燥・カサつき: 38.5% ニキビ跡・赤み: 32.1% たるみ・ハリの低下: 27.9% ほうれい線の深まり: 19.4%

■衝撃の事実:約7割が「マスク着用中には気づかなかった」肌変化

マスク着用時には気づかなかった肌の変化に、マスクを外してから後になって気づいたという経験について調査しました。

その結果、約73%の方が「マスク着用中には気づかなかった肌変化」があったと回答。マスクが肌トラブルを「隠すベール」として機能していたことが明らかになりました。

調査結果:

マスク中は気づかず、後から気づいた: 72.8% マスク中から気づいていた: 18.2% 特に変化は感じない: 9.0%

■周囲から「肌がきれいになった」と言われた人は約2割のみ

マスク着用が減ってから、周囲の人から「肌がきれいになった」「肌の調子が良くなった」などポジティブな反応を受けたか調査しました。

その結果、肯定的な反応を受けた方はわずか約22%にとどまり、一方で「特に何も言われない」が62%、「肌の心配をされた」が16%という結果になりました。

マスク生活によって、多くの方の肌状態が悪化していた可能性が示唆されます。

調査結果:

肌がきれいになったと言われた: 22.3% 特に何も言われない: 62.0% 肌の心配をされた: 15.7%

■マスク減少後にスキンケアを見直した人は約4割のみ

マスク着用減少後に、美容皮膚科への相談やスキンケアの見直しを行ったか調査しました。

その結果、何らかの対策を行った方は約43%にとどまり、半数以上の方が肌の変化に気づきながらも適切な対処をしていない実態が明らかになりました。

調査結果:

美容皮膚科に相談した: 8.3% スキンケア製品を変えた: 24.7% セルフケアを強化した: 10.3% 特に何もしていない: 56.7%

■調査まとめ

今回は、マスク着用減少後の肌変化について調査しました。

その結果、約6割の方がマスク着用減少後に肌の変化を感じ、特に「毛穴の目立ち」「くすみ」「薄いシミ」などの老化サインが目立つことが分かりました。

さらに衝撃的なのは、約7割の方が「マスク着用中には気づかなかった」肌変化があったという事実です。マスクが顔の大部分を覆っていたため、日々の小さな肌変化に気づきにくく、ケアが遅れてしまったケースが多いと考えられます。

マスク生活で隠れていた肌トラブルは、放置すると深刻化する可能性があります。気になる肌変化を感じたら、早めに専門医に相談することが大切です。

■「マスク後遺症」の肌トラブルは美容皮膚科へ

マスク生活で蓄積された肌ダメージや、気づかなかった肌トラブルは、セルフケアだけでは改善が難しい場合があります。

アイシークリニックでは、マスク生活による肌トラブルに対応した専門治療をご提案いたします:

毛穴の開き・黒ずみ: レーザー治療、ダーマペン、ケミカルピーリング

シミ・くすみ: レーザートーニング、フォトフェイシャル、美白治療

ニキビ跡・色素沈着: フラクショナルレーザー、イオン導入

たるみ・ハリ低下: ハイフ(HIFU)治療、糸リフト

形成外科専門医が、お一人おひとりの肌状態に合わせた最適な治療プランをご提案いたします。

「マスクを外して肌の変化に気づいた」「自分の肌に自信を取り戻したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【アイシークリニックの特徴】

- 形成外科専門医による診療- 最新の医療機器を完備- 美容から保険診療まで幅広く対応- 駅近で通いやすい立地(新宿・渋谷・上野・池袋・東京・大宮)

■クリニック情報

アイシークリニック新宿院

所在地: 東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階 アクセス: 新宿駅南口より徒歩3分

アイシークリニック渋谷院

所在地: 東京都渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル5階 アクセス: 渋谷駅より徒歩3分

アイシークリニック上野院

所在地: 東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1F アクセス: 上野駅より徒歩1分

アイシークリニック池袋院

所在地: 東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル9階 アクセス: 池袋駅東口より徒歩5分

アイシークリニック東京院

所在地: 東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階 アクセス: 東京駅より徒歩5分

アイシークリニック大宮院

所在地: 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-60 福美メディカル2階B区画 アクセス: 大宮駅東口より徒歩1分

