【平日はとってもお得♪夜までランチ料金で充実の食べ放題!!】11/5迄！バラエティー豊かな和洋中の食べ放題『ニラックスブッフェ』19店舗にて『ランチ料金』でご利用いただけるお得なキャンペーンを開催！
https://nilax.jp/
～世代を超えて楽しめる食べ放題！～
色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製唐揚げ』や『ピザ』『パスタ』などのホットメニュー。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『ソフトクリーム』や『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる「ニラックスブッフェ」。
よりお得に楽しく♪2025年11月5日（水）までの平日期間限定！
終日『ランチ料金』にて食べ放題をお楽しみいただけるキャンペーンを開催いたします！
おすすめメニューのご紹介
「ニラックスブッフェ」では、ブッフェ料理のほかに、ご注文ごとに出来立てをご提供する『オーダーメニュー』も魅力満載！
たっぷりの肉の旨味が凝縮された熱々のスープが堪能できる『自家製小籠包』などの『飲茶』や、人気ネタを取り揃えた『にぎり寿司』。
■飲茶・にぎり寿司のご提供コースは各店異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。
そして、肉メニューも充実！
「プレミアムコース」では、『ビーフステーキ』や、肉汁と12種類のブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』などもすべて食べ放題！
是非この機会に、食べ放題をリーズナブルにお楽しみください！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
期間限定：夜までランチ料金キャンペーンについて
=== 概要 ===
●平日限定：終日ランチ料金にてご提供
=== 実施期間 ===
・2025年10月16日（木）～ 2025年11月5日（水）の平日のみ開催
=== 実施店舗のご紹介 ===
・グランブッフェ イオンモール秋田
→予約サイト：https://x.gd/Dlequ
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
→予約サイト：https://x.gd/FfpoL
・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
→予約サイト：https://x.gd/qfZ4X
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
→予約サイト：https://x.gd/Rexfu
・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛
→予約サイト：https://x.gd/NWZEL
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
→予約サイト：https://x.gd/akpjH
・グランブッフェ アリオ橋本
→予約サイト：https://x.gd/5FXIU
・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
→予約サイト：https://x.gd/Vh40r
・グランブッフェ イオンモール高岡
→予約サイト：https://x.gd/Z0jde
・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和
→予約サイト：https://x.gd/w5qvj
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
→予約サイト：https://x.gd/dEpaj
・グランブッフェ イオンモール東浦
→予約サイト：https://x.gd/7HjeA
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
→予約サイト：https://x.gd/SCN59
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
→予約サイト：https://x.gd/AQH5w
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
→予約サイト：https://x.gd/OqVbi
・グランブッフェ イオンモール伊丹
→予約サイト：https://x.gd/cwXcz
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
→予約サイト：https://x.gd/PxPe0
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
→予約サイト：https://x.gd/QPoFj
・グランブッフェ イオンモール鹿児島
→予約サイト：https://x.gd/vnuw7
▼ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛 / ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
→現在実施中のハーゲンダッツ満喫コースは対象外となります。
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。
※期間中、ディナータイム限定のコースは販売中止とさせていただきます。
※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務