【平日はとってもお得♪夜までランチ料金で充実の食べ放題!!】11/5迄！バラエティー豊かな和洋中の食べ放題『ニラックスブッフェ』19店舗にて『ランチ料金』でご利用いただけるお得なキャンペーンを開催！

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製唐揚げ』や『ピザ』『パスタ』などのホットメニュー。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『ソフトクリーム』や『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる「ニラックスブッフェ」。

よりお得に楽しく♪2025年11月5日（水）までの平日期間限定！

終日『ランチ料金』にて食べ放題をお楽しみいただけるキャンペーンを開催いたします！

おすすめメニューのご紹介

「ニラックスブッフェ」では、ブッフェ料理のほかに、ご注文ごとに出来立てをご提供する『オーダーメニュー』も魅力満載！

たっぷりの肉の旨味が凝縮された熱々のスープが堪能できる『自家製小籠包』などの『飲茶』や、人気ネタを取り揃えた『にぎり寿司』。

■飲茶・にぎり寿司のご提供コースは各店異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

そして、肉メニューも充実！

「プレミアムコース」では、『ビーフステーキ』や、肉汁と12種類のブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』などもすべて食べ放題！

是非この機会に、食べ放題をリーズナブルにお楽しみください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

期間限定：夜までランチ料金キャンペーンについて

=== 概要 ===

●平日限定：終日ランチ料金にてご提供



=== 実施期間 ===

・2025年10月16日（木）～ 2025年11月5日（水）の平日のみ開催

=== 実施店舗のご紹介 ===

・グランブッフェ イオンモール秋田

→予約サイト：https://x.gd/Dlequ

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

→予約サイト：https://x.gd/FfpoL

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

→予約サイト：https://x.gd/qfZ4X

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

→予約サイト：https://x.gd/Rexfu

・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛

→予約サイト：https://x.gd/NWZEL

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

→予約サイト：https://x.gd/akpjH

・グランブッフェ アリオ橋本

→予約サイト：https://x.gd/5FXIU

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

→予約サイト：https://x.gd/Vh40r

・グランブッフェ イオンモール高岡

→予約サイト：https://x.gd/Z0jde

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

→予約サイト：https://x.gd/w5qvj

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

→予約サイト：https://x.gd/dEpaj

・グランブッフェ イオンモール東浦

→予約サイト：https://x.gd/7HjeA

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

→予約サイト：https://x.gd/SCN59

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

→予約サイト：https://x.gd/AQH5w

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

→予約サイト：https://x.gd/OqVbi

・グランブッフェ イオンモール伊丹

→予約サイト：https://x.gd/cwXcz

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

→予約サイト：https://x.gd/PxPe0

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

→予約サイト：https://x.gd/QPoFj

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

→予約サイト：https://x.gd/vnuw7

▼ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛 / ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

→現在実施中のハーゲンダッツ満喫コースは対象外となります。

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※期間中、ディナータイム限定のコースは販売中止とさせていただきます。

※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。

