【平日はとってもお得♪夜までランチ料金で充実の食べ放題!!】11/5迄！バラエティー豊かな和洋中の食べ放題『ニラックスブッフェ』19店舗にて『ランチ料金』でご利用いただけるお得なキャンペーンを開催！

写真拡大 (全9枚)

ニラックス株式会社
ニラックスのHPはこちら :
https://nilax.jp/


～世代を超えて楽しめる食べ放題！～

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製唐揚げ』や『ピザ』『パスタ』などのホットメニュー。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『ソフトクリーム』や『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる「ニラックスブッフェ」。






よりお得に楽しく♪2025年11月5日（水）までの平日期間限定！


終日『ランチ料金』にて食べ放題をお楽しみいただけるキャンペーンを開催いたします！




おすすめメニューのご紹介



「ニラックスブッフェ」では、ブッフェ料理のほかに、ご注文ごとに出来立てをご提供する『オーダーメニュー』も魅力満載！



たっぷりの肉の旨味が凝縮された熱々のスープが堪能できる『自家製小籠包』などの『飲茶』や、人気ネタを取り揃えた『にぎり寿司』。


■飲茶・にぎり寿司のご提供コースは各店異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。





そして、肉メニューも充実！



「プレミアムコース」では、『ビーフステーキ』や、肉汁と12種類のブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』などもすべて食べ放題！





是非この機会に、食べ放題をリーズナブルにお楽しみください！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。


期間限定：夜までランチ料金キャンペーンについて



=== 概要 ===


●平日限定：終日ランチ料金にてご提供



=== 実施期間 ===


・2025年10月16日（木）～ 2025年11月5日（水）の平日のみ開催



=== 実施店舗のご紹介 ===


・グランブッフェ イオンモール秋田


　→予約サイト：https://x.gd/Dlequ


・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原


　→予約サイト：https://x.gd/FfpoL


・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間


　→予約サイト：https://x.gd/qfZ4X


・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田


　→予約サイト：https://x.gd/Rexfu


・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛


　→予約サイト：https://x.gd/NWZEL


・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク


　→予約サイト：https://x.gd/akpjH


・グランブッフェ アリオ橋本


　→予約サイト：https://x.gd/5FXIU


・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター


　→予約サイト：https://x.gd/Vh40r


・グランブッフェ イオンモール高岡


　→予約サイト：https://x.gd/Z0jde


・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和


　→予約サイト：https://x.gd/w5qvj


・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田


　→予約サイト：https://x.gd/dEpaj


・グランブッフェ イオンモール東浦


　→予約サイト：https://x.gd/7HjeA


・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地


　→予約サイト：https://x.gd/SCN59


・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳


　→予約サイト：https://x.gd/AQH5w


・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北


　→予約サイト：https://x.gd/OqVbi


・グランブッフェ イオンモール伊丹


　→予約サイト：https://x.gd/cwXcz


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中


　→予約サイト：https://x.gd/PxPe0


・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本


　→予約サイト：https://x.gd/QPoFj


・グランブッフェ イオンモール鹿児島


　→予約サイト：https://x.gd/vnuw7



▼ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛 / ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原


→現在実施中のハーゲンダッツ満喫コースは対象外となります。



=== 注意事項 ===


※画像はイメージです。


※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。


※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。


※期間中、ディナータイム限定のコースは販売中止とさせていただきます。


※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp


事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務