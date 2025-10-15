「たきイオン」ブランドから最上級モデル「たきイオンUV-C」誕生！

株式会社アップドラフト

24年にわたり多くのお客様にご愛顧いただいてきた「たきイオン」ブランドから、さらなる安心と清潔を追求した最上級モデル「たきイオンUV-C」が誕生しました。

本製品は、「滝のそばにいるような清々しさ」を届ける強力なマイナスイオン技術に加え、新たに深紫外線（UV-C）による機能を融合。

日々の暮らしの中に、心地よさとともに、目に見えない安心までも提供します。

自然の恵みを科学で進化させた「たきイオンUV-C」は、次の時代の空気環境づくりをリードします。

UV-Cとは

UV-Cは紫外線の一種で、波長が非常に短く、強いエネルギーを持っているのが特徴です。

紫外線は波長の違いによって「UV-A」「UV-B」「UV-C」の3種類に分類され、なかでもUV-Cは最も波長が短いタイプにあたります。

本来、UV-Cは地球のオゾン層によって吸収されるため、自然界では地表に届くことはほとんどありません。そのため、私たちが日常的に浴びている太陽光には含まれていないとされています。

UV-Cの特徴と利用



UV-C（短波長紫外線）は、技術分野では「深紫外線（Deep UV）」とも呼ばれ、目には見えないながらも、高いエネルギーを持つ光として知られています。

中でも特定の波長は、ウイルスや細菌の構造に影響を与えるとされており、一定の条件下でその活動を抑える可能性があると考えられているものです。

こうした性質を活かし、医療機関や食品工場、研究施設などでは、空間や器具の清潔環境を保つ目的でUV-Cを活用している例もあります。

また、家庭用の製品としても、布団用掃除機や歯ブラシケース、哺乳瓶の保管機器などにUV-C機能を搭載した例があり、身近な生活の中でも取り入れられています。

薬剤を使用しない物理的な方法であるため、比較的残留物の心配が少ないのも特徴のひとつ。適切に使うことで衛生的な環境づくりに役立てられています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AjdBzPuKGaY ]

たきイオン誕生24周年を迎えるにあたり、新製品「たきイオンUV-C」に込めた願い

このたび、長きにわたりご愛顧いただいております「たきイオン」ブランドより、最上級モデルとなる「たきイオンUV-C」を発表できることを、大変嬉しく思っております。

来年、「たきイオン」は誕生から24年という節目を迎えます。創業以来、私たちが変わらず大切にしてきたのは、「すべての人に、大自然の清々しさと、心からの安心を届けたい」という想いです。この四半世紀近くにわたり、その想いを原点に、製品づくりに取り組んでまいりました。

これまで「たきイオン」は、圧倒的なマイナスイオン量により、まるで滝のそばにいるかのような心地良さを、日常の空間にお届けしてきました。今回の新製品開発にあたっても、「この製品を通じて、より多くの方に喜んでいただきたい」という強い想いを胸に、開発を進めてまいりました。

安心をさらに深める──「たきイオンUV-C」

現代の暮らしにおいて、空気環境に求められるものは、単なる「心地よさ」だけでなく、「清潔さ」や「安全性」へと広がりを見せています。

そのようなニーズに応えるべく誕生したのが、「たきイオンUV-C」です。

本製品は、「たきイオン」の核となるマイナスイオン技術を継承しながら、新たに信頼性の高いUV-C（深紫外線）機能を搭載しました。マイナスイオンがもたらす清々しさに加え、空気中の様々なものへの対応力を強化することで、これまで以上の安心感をご提供いたします。

この新たなモデルは、24年間にわたり積み重ねてきた技術と、「もっと安心できる空気を届けたい」というお客様の声に、真摯に向き合ってきた私たちの姿勢の結晶です。

「たきイオンUV-C」を通じて、皆様の健やかで心豊かな毎日に貢献し続けることを、私たちはお約束いたします。今後も「自然の恵みを科学する」という理念のもと、「たきイオン」は次なる節目、そしてその先の未来へ向けて、進化を続けてまいります。

どうぞご期待ください。

株式会社アップドラフト 代表取締役 松野 雅樹

たきイオンUV-Cについて

製品スペック（たきイオンUV-C）

■サイズ：幅300mm × 奥行79.5mm × 高さ220mm

■重量：約1.7kg

■消費電力：12W（省エネ設計）

■放電方式：コロナ無声放電（イオンターボチャージャー方式）

■発生イオン濃度：200万ions／cc以上※自社調べ×12各吹き出し口

■発生オゾン濃度0.020ppm以下※自社調べ（室内の環境により多少の変動があります）

発売情報

■発売日：2025年10月20日

■希望小売価格：308,000円（税込み）

■本体カラー：パールグレイ

■取り扱い：株式会社アップドラフト公式ホームページ販売サイト(https://takiion.co.jp/pages/products)など

撮影協力：ONOYA 365リノベ仙台南ショールーム様

株式会社アップドラフト

独自の技術で空気を変えるマイナスイオン生成器「TAKI ION MEDIC（たきイオンメディック）」コロリオンを製造・販売。

新たにUV-C機能を搭載した最上級モデル「たきイオンUV-C」も展開し、より安心な空間づくりに貢献。

地元企業として地域活性にも尽力。

・プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」オフィシャルシルバースポンサー

・センダイガールズプロレスリング スポンサー

・男子プロバスケットボール「仙台89ers」オフィシャルサポーター

所在地：仙台市太白区富沢南1丁目22-11-1F

TEL：022-304-1022

FAX:022-304-1023

E-mail:info@takiion.co.jp

公式サイト：https://takiion.co.jp/

公式X：https://twitter.com/MedicTaki ・ https://twitter.com/m_takiion