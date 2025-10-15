【フェスタガーデン横浜 ワールドポーターズ】10/31迄！秋の夜長は充実の食べ放題で乾杯！プレミアムコースのご注文で通常税込935円アルコール飲み放題がなんと『無料』になるキャンペーンを開催！
和洋中バラエティー豊かなラインナップの食べ放題が楽しめる『フェスタガーデン横浜 ワールドポーターズ』。
この秋の夜長をお得にアルコールとともに楽しめる人気企画が再び登場！
平日限定：アルコール飲み放題0円キャンペーンについて
【概要】
プレミアムコースのご利用で通常850円（税込935円）のアルコール飲み放題が0円！
（ドリンクバーも含まれます）
【実施期間】
2025年10月16日（木）～ 2025年10月31日（金）
【制限時間】
120分制となります
メニューのご紹介
フェスタガーデンなら、65品と豊富な品数でアルコールに合うメニューが盛りだくさん！
色鮮やかなサラダ・デリから、HOTメニュー、更にはスイーツまで。
ブッフェ台には沢山のアイテムが勢ぞろい！
更に！
ブッフェ料理のほかに、オーダーごとに熱々蒸したてをご堪能いただける『飲茶』や、人気のネタを取り揃えている『にぎり寿司』、肉汁とともに12種類のブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』なども全て食べ放題！
※オーダーメニューはコースごとに異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。
ぜひこの機会に沢山のお料理とともに最高の時間をお過ごしください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【店舗のご紹介】
・店舗名：ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
・住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-2-1横浜ワールドポーターズ5階
・電話番号：045-222-2545
・予約サイト：https://x.gd/hUlXc
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。
※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務