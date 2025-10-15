デジタルエンディングノート『LastNavi（ラストナビ）』β版をリリース。デジタル世代の終活を支援
”もしも”のとき、あなたの情報や想いは、大切な人に届けられるでしょうか？
株式会社ラストナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役：本多桃子）は、そんな課題を解決するための第一歩として、情報をデジタルで記録し、自由に共有設計できるエンディングノート『LastNavi（ラストナビ）』のβ版をリリースしました。
情報をデジタルで記録し、自由に共有設計できるエンディングノート『LastNavi（ラストナビ）』β版リリース
■ 開発の背景
デジタルを活用する世代では、資産や契約など多くの情報が、オンライン上に存在しています。
オンライン口座、サブスクリプション契約、デジタルアカウントなど、本人しか知らない情報が増え続ける一方で、自分自身でもすべてを把握しきれていないケースも少なくありません。
そのような状況の中、”もしも”のときに家族やパートナーが必要な情報にアクセスできず、残された人が困ってしまう事例も増えてきています。
また、「終活」は必要性を感じている人は多い一方で、何から始めればよいかわからず、実際に行動に移せていない人も多いのが現状です。
さらに、従来のエンディングノートは紙で作成されることが多く、記入後の更新や、いつ・誰に・どのように共有するかの設計が難しいという課題もあります。
こうした背景から、私たちはもっと気軽に、柔軟に、そして安全に使える「デジタルエンディングノート」として、『LastNavi（ラストナビ）』を開発しました。
LastNaviは、情報を記録するだけでなく、いつ・誰に・どの情報を共有するかを自由に設計できるサービスです。“もしも”への備えにとどまらず、ご自身の資産や契約状況を見直すきっかけとしても活用できます。
『LastNavi』は終活のハードルを下げ、あなたの大切な想いや資産を未来へつなぐ第一歩をサポートします。
■ 主な機能
デジタルエンディングノート『LastNavi（ラストナビ）』の機能
・簡単に作成できて、いつでも更新できるデジタルエンディングノート
基本情報や資産、デジタルアカウントなどを一元管理できるノート機能。デジタルだから、スマホやPCからいつでも、何度でも簡単に更新できます。
・いつ・誰に・どの情報を共有するかを自由に設計
家族や信頼できる相手ごとに、共有する情報の項目やタイミング（今すぐ／認知症と診断されたとき／要介護認定を受けたとき／亡くなったとき）を、細かく設計できます。
・”もしも”の時の情報開示機能
“もしも”のタイミングが訪れた際は、共有を受けた相手が所定の証明書類を提出することで、情報が開示されます。また、本人の反応が24時間以内に確認できない場合に、自動で情報が開示される「緊急時の共有リクエスト機能」も搭載しています。
■今後の展望
もしもの時にデータの削除や契約の解除などの手続きを、ラストナビが代行できる機能を開発中
現在、LastNaviではデジタル資産や契約情報を記録・共有する機能を提供しています。
一方で、中には「誰にも知られたくない情報」や、「知らせる必要のない情報」も存在するかもしれません。
そこで現在、登録された情報ごとに、もしもの時にデータの削除や契約の解除などの手続きを、ラストナビが代行できる機能を開発中です。
これにより、残されたご家族や大切な方の負担を軽減するとともに、本人の意思と尊厳を守る仕組みを実現していきます。
■β版ユーザー募集中！
現在、LastNaviでは正式リリースに先駆けて、β版ユーザーを募集しています。
すべての機能を無料でご利用いただけます。
みなさまからいただいたご意見・ご感想は、今後のサービス改善に反映していきます。
ぜひ一度、デジタルエンディングノート『LastNavi』をお試しください。
▶︎無料でβ版を使ってみる：https://lastnavi.com(https://lastnavi.com)
※正式リリース時には、一部の機能が有料となる場合があります。
■株式会社ラストナビについて
株式会社ラストナビは、「デジタル世代の終活のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、2025年3月に設立された終活DXスタートアップです。
終活を「自分らしいエンディングをデザインする」前向きな文化として再定義し、誰もが自らの意思で資産や情報を整理し、大切な想いを未来へ託せる世界の実現を目指しています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/162428/table/4_1_1f080033f1dfbca6d0c01bf6cc229c10.jpg?v=202510151027 ]
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ラストナビ 広報担当
pr@lastnavi.co.jp