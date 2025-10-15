【無料ウェビナー開催2025.10.23】反社チェックも契約審査もアウトソース！ 法務BPOの実例と最新トレンド｜Authense法律事務所

Authense法律事務所申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/8723/

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

2025年10月23日（木）に開催するウェビナー「反社チェックも契約審査もアウトソース！法務BPOの実例と最新トレンド～管理業務の約70％は外注化 ─ 法務部門にも広がるBPOの最前線～」では、企業の法務・経営企画・総務部門で、人員不足や業務負荷に課題を感じている皆さまにフォーカス。

最新の法務BPO導入事例や人手不足を解消しつつ、法務リスクを最小化する方法などについて解説します。

管理業務の約70％は外注化 ─ 法務部門にも広がるBPOの最前線

反社チェック、契約審査、内部通報窓口、規程改訂…。

企業の法務部門には年々、多様かつ高度な役割が求められています。しかし、限られた人員でこれらすべてに対応し続けるのは容易ではなく、「人手不足」と「高度なリスク対応」という二重の課題を抱える企業が増えています。

そこで注目されているのが 法務BPO（アウトソース） です。総務・人事・経理などで外注が進む中、法務業務も今まさに変革の時を迎えています。

本ウェビナーでは、法務アウトソーシングサービス『法務クラウド』を展開する Authense法律事務所 と、反社チェックサービス『RoboRoboコンプライアンスチェック』を提供する RoboRobo が実務知見をもとに、アウトソースを活用した“これからの法務部門の在り方”を考察します。

Authense法律事務所 弁護士／CLOの森田 雅也からは、契約審査や内部通報窓口を含む法務BPOの導入事例より、アウトソースがもたらす「新しい法務部門の姿」を提示。

また、RoboRobo BPO事業部 部長の大久保 智史氏からは、BPaaSを活用した契約・採用時の最新の反社チェック体制構築について紹介します。

法務リスクを最小化しながら人手不足を解消し、業務効率を高めるにはどうすればよいのか。最新の法務BPOの活用事例と実務ノウハウから、新たな法務部門の選択肢を考える機会として、ぜひご参加ください。

【ウェビナータイトル】

反社チェックも契約審査もアウトソース！ 法務BPOの実例と最新トレンド

～管理業務の約70％は外注化 ─ 法務部門にも広がるBPOの最前線～

【開催日時】2025年10月23日（木）12:00~13:00

【会場】オンライン（Zoomウェビナー）

【参加費用】無料

申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/8723/

※ウェビナー申込ページ（外部サイト）に移動します。

【ウェビナー内容】

・最新の法務BPO導入事例（反社チェック・契約審査・内部通報窓口など）

・人手不足を解消しつつ、法務リスクを最小化する方法

・社内だけでは難しい、反社規程や通報制度の設計・運用ポイント

・内製と比較したときの RoboRobo・Authenseの強みと導入メリット



※ウェビナータイトルや内容につきまして、変更する場合がございます。

【こんな方におすすめ】

・『法務』『経営企画』『総務』部門で、人員不足や業務負荷に課題を感じている方

・IPO準備や上場企業で、反社チェックや内部通報体制の整備が急務な方

・契約審査のスピードや正確性 を高めたいと考えている方

・採用候補者や取引先のリスクチェックを、効率的かつ確実に実施したい方

・AIの法務業務活用について、可能性とリスクの両面を知りたい方

※恐れ入りますが、同業他社の方はご参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

【登壇者】

オープン株式会社 RoboRobo BPO事業部

大久保 智史 氏

2023年にオープン株式会社へ入社。個人事業主時代に培った営業力を活かし、入社当初から既存顧客へのアップセル・クロスセル提案を担当。

2024年には「RoboRobo BPO事業部」を立ち上げ、事業拡大を牽引。

立ち上げからわずか2年で依頼企業数500社を突破するまでに成長させる。

現在は、反社チェックにおける網羅性の担保と、BPOサービスを通じた業務効率化・コスト削減の推進に注力。企業のリスクマネジメントと生産性向上の両立を支援している。

Authense法律事務所 CLO 弁護士 森田 雅也 https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_morita/

東京弁護士会所属。千葉大学法経学部法律学科卒業、上智大学法科

大学院法学研究科修了。

賃貸管理を中心に数多くの不動産案件を取り扱い、当所において建物明け渡し訴訟の分野で国内トップクラスの実績を誇る礎を築いた。多数の不動産賃貸管理トラブルを解決へと導いた実績から、国内総合デベロッパー、大手証券会社、不動産協会からのセミナー依頼も多く、積極的に講演活動も行う。

法務の人手不足を解消する「法務クラウド」

Authense法律事務所が提供する「法務クラウド」は、法務人材の急な退職や人手不足でお困りの企業に、有資格者である弁護士を即アサインする法務人材アウトソースサービスです。企業法務経験を持つ弁護士が法務部の一員として業務を直接担当します。お問合せから通常2週間で開始可能で、1ヶ月のスポット利用にも対応。柔軟かつ実効的な法務アウトソースサービスを提供し、企業のニーズにお応えします。

法務クラウドのサービス内容：https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/

AIで分析！日本の感情、今は何色？

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、”今”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。あなたの感情は、今は何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は359名。Authense法律事務所は、弁護士84名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢289名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東証マザーズ市場に上場するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：289名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/