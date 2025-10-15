各界で活躍する全国各地の話題の経営者が名古屋に集結！　～事業承継で未来をつくる・未来をつかむ！～

各界で活躍する全国各地の話題の経営者が名古屋に集結！

愛知県信用保証協会主催 ～事業承継で未来をつくる・未来をつかむ！～ 第４回ツギフェス開催！

2025年11月25日（火）・12月4日（木）事業承継・創業をお考えのすべての方へ、 考え行動するためのヒントが見つかるイベントを、

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）にて開催します。

愛知県信用保証協会（本店所在地：愛知県名古屋市中村区椿町７番９号、理事長 石原君雄）は

2025年11月25日（火）・12月4日（木）の2日間、事業承継・創業をお考えの方を対象とした創業・事業承継フェア「第4回ツギフェス」をウインクあいち（愛知県産業労働センター）にて開催いたします。

ツギフェスとは

創業・事業承継に役立つ情報を発信するイベントであり、今回第4回目の開催となります。

企業の発展や従業員のため、技術や伝統という名のバトンをつないできた経営者たちは、一体どのような経験を経て、何を思ったのでしょうか。

テレビドラマのモデルにもなった経営者をはじめ、各界の著名経営者の方々が名古屋に集結し、ここでしか聞けない創業・事業承継のリアルを熱く語ります。

第4回ツギフェス

本年度のツギフェスでは、ドラマのモデルともなった女性起業家や、飲食業、製造業、ヘルスケアなど

幅広い業種の経営者を招き、創業や事業承継への考え方・思いを語っていただきます。

また、イベント閉会後には名刺交換会・講師の著作本が当たる抽選会も実施いたします。

創業や事業承継をお考えのすべての方のヒントが詰まっているイベントとなります。是非ご参加ください。

参加費は無料ですが、事前のお申込み（先着制/各日50名）が必要となります。

下記専用サイト申込ボタンをクリックし、応募フォームよりお申込みください。

また、当日イベントに参加できない方は、イベント終了後12月中旬からアーカイブ配信を予定していますので、是非ご覧ください。

第4回ツギフェスホームページ https://tsugifes2025.jp/

【開催概要】

■日時 ：2025年11月25日（火)、12月4日（木） 両日とも 14:00～17:00 （13:30開場）

■会場 ：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

11月25日：1202会議室 12月４日：1102会議室

■主催 ：愛知県信用保証協会

■後援 ：あいち銀行、名古屋銀行、愛知信用金庫、豊橋信用金庫、岡崎信用金庫、いちい信用金庫、瀬戸信用金庫、半田信用金庫、知多信用金庫、豊川信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、蒲郡信用金庫、尾西信用金庫、中日信用金庫、東春信用金庫、豊橋商工信用組合、愛知県中央信用組合、愛知県商工会連合会、愛知県中小企業団体中央会、公益財団法人あいち産業振興機構、愛知県事業承継・引継ぎ支援センター、愛知県中小企業共済協同組合

■参加費：無料

■出演：

■募集人数：各日 50名様 事前申込・先着制

■アーカイブ：イベント終了後12月中旬頃から、上記特設ホームページにてアーカイブ配信を予定しています。

■応募方法：下記専用サイト申込ボタンをクリックし応募フォームに必要事項をご記入の上応募

【タイムスケジュール・講演テーマ】

※実施時間は予定です。

※事情により講師および講演内容は予期なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

【本イベントに関する問い合わせ先】

お客様からのご応募についての問い合わせ先

第4回ツギフェス事務局

Mail:info@tsugifes2025.jp （受付時間 平日10:00～17:00）

※お問合せはメールのみとなります。